Как очистить ржавчину с металла в домашних условиях

Кислород способен не только давать жизнь всему живому, но и окислять металл. Это явление, называемое ржавчиной, постепенно разрушает металл, меняя его структуру и снижая технические качества, характеристики. Как избавится от ржавчины и можно ли это сделать в домашних условиях?

Поможет опыт с электролизом. Технология несложная, все ингредиенты доступные. А эффект реально стоящий. Давайте вместе посмотрим, как это можно сделать и что для этого понадобится.

Необходимые материалы

Емкость для очистки (рекомендуется пластиковая);

Моющее средство, содержащее гидроксид натрия;

Зарядное устройство для авто аккумуляторов или блок питания от компьютера;

Лист или любой элемент из нержавеющей стали.

Инструкция по изготовлению смывки для ржавчины своими руками

Опыт с удалением ржавчины путем электролиза далеко не новый, и изучается на уроках физики в школе. Это физическое явление заключается в выделении легко растворяемых веществ с электродов, погруженных в щелочной раствор при прохождении электрического тока.

Поскольку ржавчина слабее основного металла (отрицательный электрод – анод), да и токи там подбираются невысокие, соответственно сталь остается нетронутой. А вот окислы металла растворяются, и в виде тонкослойного покрытия, оседают на нержавейке (положительном электроде-катоде).

Технология очистки ржавчины

Этот эффект принято использовать в гальванике, золочении и омеднении металлов.

В пустую емкость наливаем воды достаточно для погружения обрабатываемой детали. Чтобы сделать щелочной раствор с гидроксидом натрия, понадобится каустическая или кальцинированная сода. Наиболее доступным является средство от засоров «Крот», жидкое или в порошке. Высыпаем его в воду и размешиваем.

Подготавливаем источник питания. Выдавать он должен 5-10Ам. Для опыта мы взяли зарядное устройство для аккумуляторов. Подводим провода с клеммами к металлическим элементам – нержавейке и стали, покрытой ржавчиной.

Поскольку зарядное выдает постоянный ток, выходящие контакты делятся на положительный (подключаем к нержавейке) и отрицательный (подключаем к обрабатываемой стали).

При пропускании электрического заряда 5-10Ам, через определенное время погруженный в раствор металл полностью очистится от ржавчины и окислов.

Такой способ является самым простым и доступным для очистки ржавчины. Он абсолютно не требует механического вмешательства, шлифования и прочих операций с участием дополнительного оборудования. Единственный нюанс, на который нужно обратить внимание, проводя такие опыты в домашних условиях, это чрезмерное выделение водорода. Вентиляция в опытном помещении должна быть очень хорошей.