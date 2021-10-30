Фотоальбомы для новорожденных мальчиков и девочек «Наш малыш — первый год жизни»

Каждый человек, который становится родителем, обязательно хочет сохранить в памяти теплые и радостные моменты младенчества своего чада. Поэтому мамы и папы коллекционируют фотографии малыша, складывая их в альбомы. Между прочим, сделать альбом можно своими руками и украсить его по своему вкусу.

Наиболее подходящая техника для работы – скрапбукинг, который включает в себя вырезание, приклеивание, комбинирование, составление композиций при помощи декоративных материалов: дизайнерской бумаги, кружева, сеточки, сушеных букетов, листьев, жемчужин, страз, вырезок и ленточек. В зависимости от того, девочка у вас или мальчик, вы можете подбирать цвета и стили.

Идеи:

Сделать сам альбом вы можете самостоятельно, сшив или связав плотные листы из картона. Также можно использовать уже готовый магазинный альбом, который достаточно обтянуть тканью или декорировать разными отделочными материалами.

Для девочек принято выбирать для отделки розовые, бежевые и лиловые цвета. Мальчикам подбирают украшения и материалы синих, голубых и серых оттенков.

В магазине для рукоделия вы сможете отыскать массу идей для декора альбома, как обложки, так и каждой страницы. Если покупать материал вы не хотите, используйте пуговицы, вышивки, сушеные веточки, вырезки и распечатки.

Детский альбом № 1

Интересная идея — использовать в альбоме закладки из атласных ленточек. Оставлять закладки вы можете на тех страницах, которые содержать особенно дорогие и любимые ваши фотографии ребенка. Вместе со снимками разместите в альбоме также фотографии с УЗИ во время беременности, отпечатки ручек и ножек ребенка, его первые рисунки.

Детский альбом № 2

Очень красиво и нежно выглядят обои, декорированные пуговицами. Их следует подбирать под цвет всего альбома и комбинировать с другими украшениями. Из пуговиц также можно выложить слово или рисунок, имя ребенка.

Детский альбом № 3

Каждую деталь декора вы можете пришивать или приклеивать, создавая многослойные украшения на обложке. Вы также можете вырезать картинки из старых открыток, распечатать на принтере стихи или красивые высказывания о детях, любви и семье.

Детский альбом № 4

Детский альбом № 5

ИНТЕРЕСНО: В современных магазинах для рукоделия можно без труда найти декор в виде узоров и фигурок, вырезанных из фанеры. Это нежные и красивые украшения для любой поделки, в том числе и фотоальбома.

Детский альбом № 6

Детский альбом № 7

ВАЖНО: Если вы умеете вязать крючком, вы можете самостоятельно сделать несколько красивых элементов для украшения альбома, например, связать объемные цветочки, коляску, варежки или носочки, а потом приклеить их.

Детский альбом № 8

ИНТЕРЕСНО: Сам альбом можно сделать таким образом, чтобы он застегивался на пуговичку, защелку, кнопку или просто завязывался ленточкой на бантик. Это смотрится очень мило и нарядно, а также не позволит альбому раскрыться, даже если его возьмет в руки ребенок.

Фотоальбомы для новорожденных мальчиков: идеи оформления, шаблоны листов

Чтобы ваш фотоальбом смотрелся органично, вы можете использовать уже готовые шаблоны для украшения его страниц. Это фоны или вырезки, которые следует распечатывать на принтере и приклеивать к листам (до или вместе с фотографиями). Некоторые прекрасно подойдут для подписи фотографий, а другие станут обрамлениями или рамочками.

ВАЖНО: Шаблоны или «бирочки»помогут идентифицировать каждое фото, например, точно напомнить какой именно момент переживал ребенок на снимке, например «мой первый шаг» или «мой первый зуб».

Шаблоны и бирочки:

Бирочки для фотоальбома с подписями

Бирочки и шаблоны в фотоальбом

Вырезки и шаблоны для украшения детского фотоальбома

Фон для украшения детского фотоальбома

Фон «слоники» для украшения детского фотоальбома

Фотоальбомы для новорожденных девочек: идеи оформления, шаблоны листов

Фотоальбом для девочки должен быть по-особенному нарядным и нежным. Для этого вам пригодятся не только бирочки с подписями, но также и красивые женственные фоны, картинки, рамочки и обрамления.

Варианты:

Ростовки и таблицы для вклеивания в детский фотоальбом

Бирочки с подписями для вклеивания в детский фотоальбом

Шаблоны и рамочки в фотоальбом

фон для детского фотоальбома девочки

Фон в детский фотоальбом

Варианты названия фотоальбома своими руками для новорожденных мальчиков и девочек

Кроме того, что весь декор, да и сам фотоальбом можно сделать своими руками, вы также можете назвать его по собственному желанию. Для этого не обязательно использовать только имя ребенка (это достаточно скучно). Вспомните, как вы называли своего малыша при рождении, например, «наша маленькая бусинка» или «Принцесса Елизавета).

Также подойдут названия:

«Наш маленький принц»

«Неугомонные ножки»

«Самая милая девочка на свете»

«Наше счастье»

«Подарок небес»

«Наши малыши»

«Мое сердце»

«Маленькая принцесса»

«Наше солнышко»

«Это мальчик!» («Это девочка!»)

«Наше сокровище»

«Самое дорогое сокровище на свете»

«Милая мордашка»

«Жемчужинка»

Надписи на фотоальбомах для новорожденных с фото мальчика и девочки

Не знаете, что написать рядом с фотографиями малыша? Тогда вы можете распечатать (если не владеете каллиграфическим почерком) бирочки, стихи или надписи, которые весьма эмоционально и точно передадут настроение тем, кто смотрит фотоальбом.

Варианты:

Надписи для детского фотоальбома

Надписи для детского фотоальбома

Надписи и вклейки для детского фотоальбома

Надписи для детского фотоальбома и подпси

Вырезки и вклейки для детского фотоальбома

Картинки-вырезки для детского фотоальбома

Шаблон-вырезка для детского фотоальбома

Обложка и вырезки к фото в детский фотоальбом

Вырезки-рисунки для детского фотоальбома

Вырезки с рисунками и подписями в детский фотоальбом

Надписи на фотоальбомах для новорожденных с мамой и папой

В детском фотоальбоме обязательно будут присутствовать фотографии ребенка с родителями и их тоже следует подписать эмоционально.

Варианты:

Моя мама и папа

Я люблю родителей!

Я люблю свою семью!

Я похожа на мамочку! (Я как мама!)

Я похож на папочку! (Я как папа!)

Мои родители

Дружная семья!

Семья на прогулке!

Надписи на фотоальбомах для новорожденных с бабушкой и дедушкой

В фотоальбом можно вклеить фотографии не только мамы и папы, но также и других близких родственников, например, бабушек и дедушек.

Варианты подписей:

Моя любимая бабушка

Мой любимый дедушка

Я как бабушка!

Я как дедушка!

А я бабушку люблю!

А я дедушку люблю!

Я у бабушки в гостях!

Я у дедушки в гостях!

Моя большая семья!

Любимые и близкие мои

Любимая внученька!

Дорогой внучонок!

Стишки в фотоальбом для новорожденных для мальчика и девочки

Дополнить фотографии малыша также можно при помощи красивых стихов.

Варианты:

Стихи в фотоальбом № 1

Стихи в фотоальбом № 2

Стихи в фотоальбом № 3

Стихи в фотоальбом № 4

Стихи в фотоальбом № 5

Фотоальбом-дневник, анкета для новорожденного: как вести – советы

Анкета для новорожденного – это своеобразный список особенностей и личной информации о малыше, например, его рост и вес в определенном возрасте. Подобная анкета станет прекрасным дополнением к детскому фотоальбому.

Анкеты и вклейки:

Анкеты для детей в фотоальбом

Анкета-вклейка в детский фотоальбом

Анкета для новорожденных в фотоальбом

Анкета для вписывания данных малыша

Анкета новорожденного в детский фотоальбом по месяцам

Данные для малыша (для вклеивания в фотоальбом)

Вырезки и вклейки с данными малыша в фотоальбом

Красивые фотоальбомы для новорожденных: образцы, фото

Почерпнуть идею для создания своего личного фотоальбома малышу вы можете, посмотрев уже готовые варианты работ в разных техниках. Перед тем, как начнете творить, определитесь какой именно стиль вам нравится и какой дизайн альбома подходит именно вашему ребенку.

Готовые работы:

Детский фотоальбом № 1

Детский фотоальбом № 2

Детский фотоальбом № 3

Детский фотоальбом № 4

Детский фотоальбом № 5

Детский фотоальбом № 6

Детский фотоальбом № 7

Видео: «Как сделать фотоальбом ребенку своими руками?»

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