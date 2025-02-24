10 мифов, в которые верят 82% взрослых людей планеты

Мы очень удивились такой статистике и решил развенчать эти глупые мифы!



Научные мифы, как детские поговорки, упорно держатся на плаву. Более того, эти мифы так долго витают вокруг, что их начинают считать общепризнанной истиной. Исследование 2015 года показало, что 82% взрослых людей заблуждается хотя бы в одном из нижеперечисленных вопросов.

1. Эверест — самая высокая гора в мире

2. Великую Китайскую стену видно из космоса

3. Красный цвет бесит быков

4. Хамелеоны могут принимать любой цвет

5. Молния никогда не ударит дважды в одно место

6. Мозги людей делятся на правшей и левшей

7. У нас есть только пять органов чувств

8. Мы используем свой мозг только на 10%

9. Акулы не болеют раком

10. Год жизни собаки равен семи годам жизни человека