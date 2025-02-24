10 мифов, в которые верят 82% взрослых людей планеты

Мы очень удивились такой статистике и решил развенчать эти глупые мифы!
Научные мифы, как детские поговорки, упорно держатся на плаву. Более того, эти мифы так долго витают вокруг, что их начинают считать общепризнанной истиной. Исследование 2015 года показало, что 82% взрослых людей заблуждается хотя бы в одном из нижеперечисленных вопросов.
1. Эверест — самая высокая гора в мире
Нет, это звание принадлежит Мауна-Кеа, вулканическому пику на Гавайях с саммитом на высоте 4205 метров. Но погодите, скажете вы, это же намного меньше, чем высота Эвереста. На самом деле, это число указывает лишь высоту над уровнем моря — большая часть этого пика уходит на дно Тихого океана. Вместе с ней высота горы достигает 10 000 метров. Технически, Эверест — высочайшая гора над уровнем моря, но уж точно не самая высокая гора на Земле.
2. Великую Китайскую стену видно из космоса
Множество астронавтов подтвердили, что из космоса Великую Китайскую стену не разглядеть невооруженным глазом, ну и, конечно, не с поверхности Луны.
Этот миф ворвался в популярную культуру в 18 веке — еще до того, как люди отправились в космос на самом деле — но вычисления показали, что пытаться разглядеть стену с Луны — это как пытаться разглядеть человеческий волос с трех километров.
3. Красный цвет бесит быков
Справедливости ради, быки не различают цвета. Животное злит не цвет, а размашистые движения этого материала. «Разрушители мифов» поставили перед быком три чучела с тряпками разных цветов. И доказали, что бык устремляется к тряпке, которая движется, вне зависимости от цвета.
4. Хамелеоны могут принимать любой цвет
Хамелеон обладает чрезвычайно способностью менять цвет, но этот цвет по большей части зависит от настроения ящерки, изменения температуры тела или с целью общения, а не от окружения.
К примеру, они способны стать ослепительно белыми при прямых солнечных лучах, чтобы отражать тепло, или же стать темными в прохладное время, чтобы поглощать свет, а цветными узорами самец может украсить себя, сигнализируя о готовности к спариванию.
5. Молния никогда не ударит дважды в одно место
Ударит, и еще как. Деревья и высотные здания часто получают удары молний, которые не особо заморачиваются о том, куда бить. Например, в Эмпайр Стейт Билдинг молния бьет 25 раз в год. Однажды во время одной грозы она получила восемь ударов молний за полчаса.
6. Мозги людей делятся на правшей и левшей
Расхожее мнение сложилось таким: у творческих людей доминирует правое полушарие, а у более расчетливых и прагматичных — левое. Это отличный способ классифицировать черты личности, но исследования не выявили признаков того, что у индивидов левые или правые полушария мозга отвечают за эти черты. Хотя ученые выяснили, что левые и правые части мозга несут ответственность за различные функции (язык — левая, внимание — правая), ни одна из них не превосходит другую. То есть правда в том, что обе половинки мозга одинаково активны.
7. У нас есть только пять органов чувств
Зрение, обоняние, вкус, слух и осязание. Хотя многие считают это нашим ультимативным набором чувств, у нас их намного больше, не меньше двадцати. К примеру, у нас есть способность чувствовать температуру, способность балансировать во время катания на лыжах — к чему это отнести? А голод, жажду, ориентацию во время движения или ощущение пространства? Наши мозги обладают широчайшим набором рецепторов.
8. Мы используем свой мозг только на 10%
Нам бы хотелось думать, что мозг работает лишь на 10%, а остальная его часть ожидает заполнения, подобно жесткому диску. К сожалению, это не так, и этот миф был развеян наукой. Мы используем наш мозг на все сто, постоянно.
В любой момент времени мы обрабатываем так много информации, что нейроны и синапсы зажигаются по всему мозгу почти бесконечно. Любая функция или задача, которую мы постоянно выполняем, стимулирует различные части головного мозга; МРТ-сканирование, проведенное неврологами, подтвердило, что этот наш важнейший орган работает полноценно даже при выполнении самых тривиальных задач.
9. Акулы не болеют раком
Возможно, вы слышали этот не очень популярный, но устойчивый миф, который родители сообщают своим детям при посещении аквариума. К сожалению для наших братьев рыбных, у них нет иммунитета к этому заболеванию — и они болеют раком. Еще печальнее то, что многие люди попались на этот крючок и начали убивать акул в «медицинских» целях ради изучения и извлечения «лечебных» экстрактов.
10. Год жизни собаки равен семи годам жизни человека
Многие из вас до сих пор считали, что один год жизни человека равен семи годам жизни пса. 50% взрослых людей верят в этот миф, который не имеет ничего общего с наукой. Эквивалент возраста собаки зависит от ее размера и породы, а также меняется в зависимости от ее этапа жизни.
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