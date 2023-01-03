Драма о победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года заработала 2 миллиарда рублей

Драма «Движение вверх» о победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката России и СНГ. Это первая российская картина, заработавшая в прокате 2 миллиарда рублей: на нее было продано 6,5 миллиона билетов. БигПикча нашла фотографии и биографии реальных советских игроков, которые показаны в фильме, и сравнила их с исполнителями ролей.
Исторические неточности в фильме
«Движение вверх» создано по мотивам одноименной книги Сергея Белова, олимпийского чемпиона 1972 года и одного из главных героев фильма. Поскольку картина художественная, многое в ней показано не так, как было на самом деле. Разумеется, во время Олимпиады в Мюнхене не было трехочковой зоны, а баскетболисты не могли делать броски сверху, повиснув на кольце. В СССР это считалось неуважением к сопернику, а в студенческой лиге США, с представителями которой играли советские баскетболисты, слэм-данки до 1976 года были запрещены правилами. Однако создатели картины объяснили, что без таких бросков она была бы недостаточно зрелищной, и они понимали, что столкнутся с критикой.
«Люди насмотрелись нарезок Майкла Джордана уже 20 лет назад. Это трюковая составляющая игры, и на данном этапе 90% интереса — к ней. И мы не могли, несмотря на то, что у нас речь идет о 1972 годе, пренебрегать этим. Мы должны были сделать зрелище».
Режиссер Антон Мегердичев в эфире «Эха Москвы»
После теракта палестинских боевиков советская делегация не собиралась отказываться от участия в финале Игр, никто не готовил по этому поводу документов и не собирал пресс-конференций. Стоял вопрос о том, будет ли после случившегося продолжаться Олимпиада в целом, но решали это организаторы Игр и Международный олимпийский комитет, а не советские чиновники. Накал противостояния Гаранжина с чиновниками усилен, пресс-конференция, где новый тренер обещает обыграть США, выдумана, а интерес советских людей к баскетболу сильно преувеличен: в 1972 году в «Советском спорте» той победе посвятили лишь один небольшой материал, да и прямой трансляции из Мюнхена в стране не было.
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