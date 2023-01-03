Драма о победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года заработала 2 миллиарда рублей

Драма «Движение вверх» о победе советских баскетболистов на Олимпийских играх 1972 года стала самым кассовым фильмом в истории кинопроката России и СНГ. Это первая российская картина, заработавшая в прокате 2 миллиарда рублей: на нее было продано 6,5 миллиона билетов. БигПикча нашла фотографии и биографии реальных советских игроков, которые показаны в фильме, и сравнила их с исполнителями ролей.









Исторические неточности в фильме