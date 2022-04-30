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Очаровательные новорожденные малыши в объективе бывшей спортсменки-чемпионки


Фотографии новорожденных от Ребекки Колефакс.

Фотографии новорожденных от Ребекки Колефакс.

Ребекка имела успешную спортивную карьеру, когда после рождения ребенка она вдруг открыла в себе страстное желание сменить поле деятельности и сфокусироваться на фотографии новорожденных. Удивительное дело, но не будучи профессионалом в фотографировании, Ребекка тем не менее моментально получила множество заказов благодаря своему неординарному подходу к фотосъемке.


Новорожденные малыши в объективе Ребекки Колефакс.

Новорожденные малыши в объективе Ребекки Колефакс.

 
Макушка. Фото: Rebecca Colefax.

Макушка. Фото: Rebecca Colefax.

 
Складочки. Фото: Rebecca Colefax.

Складочки. Фото: Rebecca Colefax.

 

В свое время Ребекка Колефакс (Rebecca Colefax) стала известной как первая женщина среди кайтсерфингистов, и даже получила главную награду в австралийских соревнованиях этого вида спорта в 2003 году. "В своем виде спорта я достигла максимальных высот, более того, я получила образование, я объездила весь мир, но несмотря на все это, самым захватывающим моментом своей жизни я считаю рождение своих детей."
Малыш. Фото: Rebecca Colefax.

Малыш. Фото: Rebecca Colefax.

 
Близнецы. Фото: Rebecca Colefax.

Близнецы. Фото: Rebecca Colefax.

 
Портрет. Фото: Rebecca Colefax.

Портрет. Фото: Rebecca Colefax.

 

После того, как Ребекка родила своего третьего ребенка шесть лет назад, она решила снова попробовать себя в фотографировании, которое она отложила в сторону еще будучи подростком.
Внезапно женщина поняла, что это занятие приносит ей огромное удовольствие, особенно когда речь заходит о фотографировании детей, беременных женщин и счастливых семей.
Принцесса. Фото: Rebecca Colefax.

Принцесса. Фото: Rebecca Colefax.

 
Малышка. Фото: Rebecca Colefax.

Малышка. Фото: Rebecca Colefax.

 
Носик. Фото: Rebecca Colefax.

Носик. Фото: Rebecca Colefax.

 

"Фотографии - это не просто картинки для соцсетей, это память о нашей жизни," - говорит Ребекка. Как и положено увлеченному человеку, Ребекка отнеслась к своему хобби со всей серьезностью, и на сегодняшний момент она полностью превратила фотографию в свою основную деятельность, попутно заработав все возможные награды на австралийских конкурсах.
Фотографии новорожденных от Ребекки Колефакс.

Фотографии новорожденных от Ребекки Колефакс.

 
Папа с ребенком. Фото: Rebecca Colefax.

Папа с ребенком. Фото: Rebecca Colefax.

 
Близнецы. Фото: Rebecca Colefax.

Близнецы. Фото: Rebecca Colefax.

 
Ребенок. Фото: Rebecca Colefax.

Ребенок. Фото: Rebecca Colefax.

 
Зевок. Фото: Rebecca Colefax.

Зевок. Фото: Rebecca Colefax.

 
Ножки. Фото: Rebecca Colefax.

Ножки. Фото: Rebecca Colefax.

 
Ножки. Фото: Rebecca Colefax.

Ножки. Фото: Rebecca Colefax.

 
Портрет. Фото: Rebecca Colefax.

Портрет. Фото: Rebecca Colefax.

 
Фотографии малышек от Ребекки Колефакс.

Фотографии малышек от Ребекки Колефакс.

 

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Очаровательные новорожденные малыши в объективе бывшей спортсменки-чемпионки

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Очаровательные новорожденные малыши в объективе бывшей спортсменки-чемпионкиПодписаться на мой Instagram
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