Как обычная ваза с цветами может привести в негодность пластиковый подоконник

Пластиковый подоконник может быть испорчен по, казалось бы, безобидной причине.
Подоконники - вещь полезная и атмосферная. Одни хозяйки на них лук в банках проращивают, другие - украшают букетами цветов в вазе. Но мало кто знает, что и в первом, и во втором случае следует соблюдать меры предосторожности, чтобы этот самый подоконник не испортить. Особенно, если окна комнаты выходят на южную сторону, и солнце светит нещадно.
Почему опасно ставить банку с водой на пластиковій подоконник.
Пластиковые окна - это уже не роскошь, а необходимый минимум для комфортной жизни. Мало того, что они защищают от излишнего шума и пыли, не рассыхаются, как деревянные рамы, и не требуют постоянного ухода, так еще и оснащены широкими подоконниками. К сожалению, мало кто задумывается над тем, как правильно ухаживать за пластиковыми подоконниками, и достаточно быстро они приходят в негодность.
Цветы в прозрачной вазе тоже могут испортить подоконник.
Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы, - подоконник плавится. И причины этого могут быть совсем не очевидны на первый взгляд. Допустим, о том, что на пластик не нужно ставить чайник с кипятком или раскаленную сковороду, большинство хозяек догадывается, но вот тот факт, что угрозу может представлять обычная банка с водой или ваза с цветами, у многих вызывает искреннее удивление. А все потому, что школьный курс физики кто-то подзабыл.
Принцип действия линзы.
Итак, что происходит, когда вы ставите прозрачную стеклянную емкость с водой под прямые солнечные лучи? Ответ прост: стекло начинает действовать, как линза, и вскоре на подоконнике вы заметите следы от воздействия высокой температуры. Пластик попросту оплавится. Например, если вы летом оставите стеклянную банку, в которой прорастает луковица, и уедете на несколько дней к морю, то вполне вероятно, что после возвращения обнаружите испорченный подоконник.
Устойчив к высоким температурам только подоконник из натурального камня.
Важно напомнить, что деревянные подоконники, вскрытые лаком, точно так же страдают от таких "линз", так что и в этом случае следует проявлять осторожность. Не подвержены влиянию высоких температур только подоконники из натурального камня.
Пластиковый подоконник пострадал от того, что на него поставили горячий предмет.
Кстати, если захотите провести урок занимательной физики для детей, можете им показать такой опыт. Только подстелите газетку под емкость, так быстрее заметите, что бумага начала обугливаться, да и подоконник не пострадает. А если вам, напротив, уж очень нужно поставить банку или вазу у окна, тогда обязательно используйте кухонную подставку под горячее, с ней вашему подоконнику точно ничего не страшно.
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