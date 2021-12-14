Как обычная ваза с цветами может привести в негодность пластиковый подоконник

Пластиковый подоконник может быть испорчен по, казалось бы, безобидной причине.

Почему опасно ставить банку с водой на пластиковій подоконник.

Цветы в прозрачной вазе тоже могут испортить подоконник.

Принцип действия линзы.

Устойчив к высоким температурам только подоконник из натурального камня.

Пластиковый подоконник пострадал от того, что на него поставили горячий предмет.