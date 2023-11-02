4 тревожных сигнала, что «резину» уже пора менять

Как узнать, что необходимы новые шины? | Фото: youtube.com.

1. Глубина протектора

Чтобы узнать сколько осталось протектора, нужна всего лишь монетка. | Фото: aif.ru.

2. Индикатор износа протектора

Индикаторы износа шин Nokian Hakka Green. | Фото: m.onlinetrade.ru.

3. Трещины и вздутия на боковине

Так называемая «грыжа» на поверхности покрышки. | Фото: shop.tyreplus.ru.

4. Сильная вибрация

Слишком большая вибрация всегда является признаком того, что что-то не так. | Фото: autohome40.ru.