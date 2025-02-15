Как создать стильный интерьер без вреда для кошелька

Можно каждый день рассматривать фотографии дизайнерских интерьеров и грустно вздыхать, что у вас дома такого никогда не будет, а можно взять себя в руки и наконец приступить к обустройству квартиры. А чтобы интерьер получился действительно стильным и гармоничным, будто над ним работал профессиональный дизайнер, возьмите на заметку несколько популярных приемов из нашей статьи.

Прием 1: Акцентная стена

Прием 2: Крупная картина или постер

Прием 3: Яркий текстиль

Прием 4: Комнатные растения

Прием 5: Красивые светильники

Прием 6: Окрашенные стены

Прием 7: Мебель со скрытой фурнитурой

Спойлер: они достаточно бюджетные.«Поддержите» акцентную стену креслом такого же цвета.Чтобы изменить комнату до неузнаваемости и сделать ее стильной, не нужно перекрашивать стены, менять мебель и застилась пол большим ковром. Достаточно оформить акцентную стену. Выберите глубокий, насыщенный оттенок, который будет сочетаться с цветовой палитрой квартиры, а также нравиться вам и членам семьи. Затем проведите подготовительные работы: максимально освободите комнату от мебели, декора и текстиля, накройте полы полиэтиленовой пленкой, заклейте окно и подоконник.После этого отправляйтесь в строительный магазин и выберите несколько оттенков, отличающиеся по яркости и подтону – дело в том, что при разном освещении они также будут выглядеть по-разному, и важно взять именно тот цвет, который идеально впишется в интерьер комнаты. Купите выбранные краски в самом маленьком объеме, чтобы сделать выкрасы, а после того, как определитесь с цветом, закупайте отделочный материал уже для всей стены.Примерный расход краски такой – на поверхность площадью 5 м² нужен минимум один литр. Но мы советуем брать больше, так как всегда есть риск, что краски не хватит, а нужный оттенок в магазине закончится.Вместо комплекта маленьких картин выбирайте одну большуюЕще один бюджетный способ декорирования стен – картины и постеры. Именно они делают пространство выразительным, добавляют ему глубины и завершенности, а иногда даже объединяют все элементы комнаты воедино. Чтобы картина действительно выглядела эффектно и привлекала внимание, отдайте предпочтение крупному полотну. Важно, чтобы оно было пропорционально мебели, стоящей рядом – кровати, дивану, комоду и пр. Цветовая палитра, стиль и сюжет зависят от ваших личных предпочтений, а также от оформления интерьера. Но дизайнеры рекомендуют уйти от шаблонных изображений, репродукций знаменитых картин, цитат про уют и мотивацию – они не украсят вашу квартиру, а, скорее, удешевят ее.Идеально вписываются в обстановку минималистичные изображения с простым или абстрактным сюжетом. Хорошо, если в них преобладает два-три оттенка, которые сочетаются с вашим интерьером. Обратите внимание на художественные черно-белые фотографии – они добавят вашей квартире определенного шарма. Также можно распечатать в типографии снимки вашей семьи или собственную работу. Важно, чтобы готовое изображение было в высоком разрешении.Яркие шторы и плед делают интерьер выразительнымМногие недооценивают роль текстиля в интерьере, а ведь именно от него зависит характер и настроение комнаты. Шторы, ковры, декоративные подушки, постельное белье, пледы – все это придает яркости и ритма, а также делает обстановку визуально дороже. Текстиль можно менять каждый сезон, чтобы интерьер не надоедал и смотрелся по-новому, тем более, в магазинах и на маркетплейсах можно найти много бюджетных решений.Например, чтобы преобразить лаконичную гостиную, оформленную в базовых тонах, достаточно заменить нейтральный текстиль более ярким. И наоборот, чтобы сделать спальню более минималистичной, подберите шторы и постельное белье в одинаковых оттенках, но с разными фактурами. Получится лаконично, но нескучно.Размер растения зависит от габаритов комнатыВнимательно изучите дизайнерские интерьеры: что у них есть общего? Ответ лежит на поверхности – комнатные растения. Этот прием сейчас как никогда актуален, ведь популярным стал тренд на естественность – все стремятся быть ближе к природе, добавить ее частичку к себе в квартиру (особенно если вокруг шумный мегаполис). Также растения насыщают пространство оттенками зеленого, дарят ему красоту и свежесть, и при этом гармонично вписываются в любую цветовую гамму. Кроме того, комнатные цветы гораздо дешевле дизайнерского декора, но при этом выглядят не менее эффектно.Подбирать растения следует внимательно: внешний вид, конечно, имеет значение, но гораздо важнее условия в квартире и ваши навыки ухода за цветами. Если вы понимаете, что не сможете регулярно поливать их, пересаживать и подкармливать, выбирайте неприхотливые экземпляры. А если окна всех комнат выходят на теневую сторону, откажитесь от покупки растений, которые любят солнечный свет. Также учитывайте пропорции: чем больше комната, тем крупнее должен быть цветок и кашпо – и наоборот.Выбирайте интересные светильники – они станут акцентомСветильники часто воспринимают исключительно как функциональный элемент интерьера, а потому подбирают максимально незаметные экземпляры. На самом деле они могут стать отличным вариантом декора, создать в комнате нужную атмосферу. Бра, торшеры, настольные лампы, люстры – идей масса. Если вы не хотите заменять старые светильники, просто дополните их парочкой новых. Например, по бокам от картин над диваном можно повесить узкие и длинные бра, а рядом с креслом установить торшер, чтобы получился уютный уголок для отдыха или чтения.При выборе осветительного прибора очень важно отталкиваться от стиля интерьера. Например, в классической обстановке интересно смотрятся винтажные и ретроэкземпляры, в скандинавской – с деревянной основой, а в лофте – неоновые вывески и «оголенные» лампы без абажура.Можно покрасить стену в однотон или создать узорВ современных интерьерах очень популярно сочетание нескольких стилей. Однако для этого важно создать правильный фон, чтобы каждая деталь гармонично вписалась в имеющуюся обстановку. Идеальным вариантом являются окрашенные однотонные стены – в отличие от обоев, декоративного кирпича и штукатурки, краска является уместной в любом стиле и в любой комнате.Кроме того, с помощью краски можно создавать на стенах интересные абстрактные и геометрические узоры или даже нарисовать целую картину, если у вас есть талант художника. При выборе отделочного материала отдавайте предпочтение моющейся краске – она более практичная и простая в уходе.На заметку: Краска будет уместна даже в ванной комнате. Дизайнеры уже давно не оформляют санузел исключительно плиткой, так как это выглядит скучно – они комбинируют несколько отделочных материалов, создают интересные узоры. Советуем вам сделать то же самое. Кстати, керамическая сантехнику белого цвета лучше всего подчеркивают темные стены – берите на заметку.Выбирайте фасады со скрытыми ручками на кухнюПри анализе дизайнерских интерьеров можно заметить, что в большинстве квартир присутствует мебель с минимальным набором ручек, петель и декоративных элементов, вроде вензелей, растительных узоров и пр. Это особенно характерно для скандинавского стиля и mid-сentury modern. Данная тенденция точно придется по душе тем, кто хочет сэкономить на оформлении интерьера, но не в ущерб красоте и стилю.Когда будете выбирать мебель в магазине, обращайте внимание на столики, тумбы, комоды, диваны со скрытой или максимально незаметной фурнитурой. А при выборе кухни отдавайте предпочтение кухонным фасадам, оснащенным механизмом tip-on (открывание путем легкого нажатия), или скрытым ручкам.