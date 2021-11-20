С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Murad Saparov
    👍👍👍Предки и мы жили в эпохе тотального приспособленчества, где лжи побеждали истин: каждые творили себе счастье, т...Как выглядят инди...

Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений

Гранат — средство от тысячи болезней. Сейчас, когда начался сезон для этого плода, нельзя упустить возможность полакомиться им и улучшить своё здоровье. Однако полезен он не только для человека.

Очищая гранат от кожуры, не выкидывайте её, ведь это — прекрасная основа для подкормки всех комнатных растений. Побалуйте своих зелёных питомцев совершенно бесплатным, но таким полезным удобрением, и они отблагодарят вас яркой зеленью и буйным цветением!
Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений
Соберите корки от одного граната и залейте их 1 литром воды. Накройте удобрение крышкой и дайте настояться в течение двух суток в тёмном месте.
Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений
Когда настой будет готов, его нужно процедить.
Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений
После этого желательно сразу приступать к внесению удобрения — раствор не хранится, поэтому каждый раз его необходимо делать заново. Впрочем, часто поливать им цветы не нужно — достаточно одного раза в месяц. На одно растение нужно 3 столовых ложки. Не забудьте, что накануне цветы необходимо полить — все удобрения вносятся во влажный грунт.
Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений
Уже совсем скоро вы заметите, что ваши цветы выглядят и чувствуют себя значительно лучше!
Ещё больше подробностей о приготовлении и использовании настоя из гранатовых корок — в видео ниже.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
удобрениеРастение
Обсудить

Картина дня

наверх