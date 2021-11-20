Бесплатное удобрение для роста и цветения комнатных растений

Гранат — средство от тысячи болезней. Сейчас, когда начался сезон для этого плода, нельзя упустить возможность полакомиться им и улучшить своё здоровье. Однако полезен он не только для человека.



Очищая гранат от кожуры, не выкидывайте её, ведь это — прекрасная основа для подкормки всех комнатных растений. Побалуйте своих зелёных питомцев совершенно бесплатным, но таким полезным удобрением, и они отблагодарят вас яркой зеленью и буйным цветением!



Соберите корки от одного граната и залейте их 1 литром воды. Накройте удобрение крышкой и дайте настояться в течение двух суток в тёмном месте.



Когда настой будет готов, его нужно процедить.



После этого желательно сразу приступать к внесению удобрения — раствор не хранится, поэтому каждый раз его необходимо делать заново. Впрочем, часто поливать им цветы не нужно — достаточно одного раза в месяц. На одно растение нужно 3 столовых ложки. Не забудьте, что накануне цветы необходимо полить — все удобрения вносятся во влажный грунт.



Уже совсем скоро вы заметите, что ваши цветы выглядят и чувствуют себя значительно лучше!

Ещё больше подробностей о приготовлении и использовании настоя из гранатовых корок — в видео ниже.

