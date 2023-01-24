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Малоизвестные факты о винной бочке

Малоизвестные факты о винной бочке

1. Старейшая винная бочка, сохранившаяся до наших дней, находится в городе Страссбург — дата производства на ней указана как 1472 год. Многие сотни лет в этой бочке содержалось белое вино (только несколько лет назад его перелили в новую емкость) и его химический анализ показал, что оно до сих пор пригодно для питья, хотя его ароматические и вкусовые качества уже далеки от лучших кондиций.

Малоизвестные факты о винной бочке
2. Самая большая винная бочка в мире сделана в немецком городе Гейдельберг в 1751 году. Её ёмкость — 212 422 литра. Бочка настолько велика, что на ней сверху располагается целая площадка для танцев. В литературе упоминания гейдельбергской бочки встречаются у Рудольфа Эриха Распэ, Жюля Верна, Марка Твена, Виктора Гюго и многих других.
Малоизвестные факты о винной бочке
3. На большинстве виноделен мира бочки используются для выдержки вина не более 3-4 раз, после чего они отправляются на выдержку крепкого алкоголя или утилизируются — используются в качестве садовых украшений, дачной мебели, элементов декора в винных магазинах и т.д.
Малоизвестные факты о винной бочке
4. Самым популярным и широко используемым типом бочки в мире является бордосский «баррик» — эта небольшая бочка, объем которой равен 225 литрам, является практически общепринятым стандартом. Этот объем в точности соответствует количеству вина, помещающемуся в 300 стандартных бутылок объемом 750мл.
Малоизвестные факты о винной бочке
5. Для производства бочек из более чем 600 существующих видов дуба широко используются только три — европейские «дуб скальный» и «дуб черешчатый», а также американский «дуб белый». Из-за того, что внешние (более горькие) части ствола дерева и внутренние (более трещиноватые) не могут быть использованы для производства бочек, минимальный возраст дерева, пригодного для бондарей начинается от 80-100 лет.
Малоизвестные факты о винной бочке
6. Кроме дуба в различных странах для производства бочек используются другие породы дерева — в России это береза (березовые кадушки не очень хороши для пищевых продуктов из-за химического состава древесины и слабой устойчивости к гниению), в Италии — каштан и акация (бочки из этих пород иногда используются для выдержки белых и красных вин), в Чили — раули, местная разновидность бука, в Австралии — красный эвкалипт.
Малоизвестные факты о винной бочке
7. Бочки начали активно использоваться людьми сравнительно поздно — в римский период, когда человечество достаточно овладело технологиями производства железных инструментов — изготовление емкостей из дерева требует весьма тщательной обработки торцевых поверхностей. До этого более 6000 лет основной емкостью для вина была глиняная амфора.
Малоизвестные факты о винной бочке
8. Количество отходов древесины при производстве бочки чрезвычайно высоко — из-за того, что на выделку бочковой клепки используется только ствол дерева и только его часть без наружных слоев и центра, а также из-за особенностей строения дерева в отходы (стружки, опилки, мелкие планки и т.д.) отправляется до 70% дерева по весу.
Малоизвестные факты о винной бочке
9. При производстве бочки древесина дуба нагревается открытым огнем до высоких температур (160-200 градусов), при этом древесина частично проходит процесс температурного распада (пиролиза) с образованием большого количества приятно пахнущих веществ, таких как эвгенол, гваякол, а также очень приятного на вкус ванилина. В процессе выдержки вина в бочках эти вещества переходят в напиток, придавая ему характерные тона пряностей, корицы, гвоздики, ванили, кофе и т.д.
Малоизвестные факты о винной бочке
10. Старейшая винная бочка до сих пор находящаяся в постоянном использовании на винодельне находится в эльзасской винодельне Hugel — емкость под названием «Святая Катерина» (Ste Catherine) была сделана в 1715 году и в ней постоянно проводится выдержка белых вин.

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