Малоизвестные факты о винной бочке
1. Старейшая винная бочка, сохранившаяся до наших дней, находится в городе Страссбург — дата производства на ней указана как 1472 год. Многие сотни лет в этой бочке содержалось белое вино (только несколько лет назад его перелили в новую емкость) и его химический анализ показал, что оно до сих пор пригодно для питья, хотя его ароматические и вкусовые качества уже далеки от лучших кондиций.
2. Самая большая винная бочка в мире сделана в немецком городе Гейдельберг в 1751 году. Её ёмкость — 212 422 литра. Бочка настолько велика, что на ней сверху располагается целая площадка для танцев. В литературе упоминания гейдельбергской бочки встречаются у Рудольфа Эриха Распэ, Жюля Верна, Марка Твена, Виктора Гюго и многих других.
3. На большинстве виноделен мира бочки используются для выдержки вина не более 3-4 раз, после чего они отправляются на выдержку крепкого алкоголя или утилизируются — используются в качестве садовых украшений, дачной мебели, элементов декора в винных магазинах и т.д.
4. Самым популярным и широко используемым типом бочки в мире является бордосский «баррик» — эта небольшая бочка, объем которой равен 225 литрам, является практически общепринятым стандартом. Этот объем в точности соответствует количеству вина, помещающемуся в 300 стандартных бутылок объемом 750мл.
5. Для производства бочек из более чем 600 существующих видов дуба широко используются только три — европейские «дуб скальный» и «дуб черешчатый», а также американский «дуб белый». Из-за того, что внешние (более горькие) части ствола дерева и внутренние (более трещиноватые) не могут быть использованы для производства бочек, минимальный возраст дерева, пригодного для бондарей начинается от 80-100 лет.
6. Кроме дуба в различных странах для производства бочек используются другие породы дерева — в России это береза (березовые кадушки не очень хороши для пищевых продуктов из-за химического состава древесины и слабой устойчивости к гниению), в Италии — каштан и акация (бочки из этих пород иногда используются для выдержки белых и красных вин), в Чили — раули, местная разновидность бука, в Австралии — красный эвкалипт.
7. Бочки начали активно использоваться людьми сравнительно поздно — в римский период, когда человечество достаточно овладело технологиями производства железных инструментов — изготовление емкостей из дерева требует весьма тщательной обработки торцевых поверхностей. До этого более 6000 лет основной емкостью для вина была глиняная амфора.
8. Количество отходов древесины при производстве бочки чрезвычайно высоко — из-за того, что на выделку бочковой клепки используется только ствол дерева и только его часть без наружных слоев и центра, а также из-за особенностей строения дерева в отходы (стружки, опилки, мелкие планки и т.д.) отправляется до 70% дерева по весу.
9. При производстве бочки древесина дуба нагревается открытым огнем до высоких температур (160-200 градусов), при этом древесина частично проходит процесс температурного распада (пиролиза) с образованием большого количества приятно пахнущих веществ, таких как эвгенол, гваякол, а также очень приятного на вкус ванилина. В процессе выдержки вина в бочках эти вещества переходят в напиток, придавая ему характерные тона пряностей, корицы, гвоздики, ванили, кофе и т.д.
10. Старейшая винная бочка до сих пор находящаяся в постоянном использовании на винодельне находится в эльзасской винодельне Hugel — емкость под названием «Святая Катерина» (Ste Catherine) была сделана в 1715 году и в ней постоянно проводится выдержка белых вин.
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