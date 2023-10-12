В столице Казахстане там, где старая часть Астаны встречается с новыми кварталами, появился удивительный объект, в очертании которого угадывается национальный символизм и современные веяния моды. Это многофункциональный комплекс The Veil, в котором за футуристическим фасадом прекрасно уживаются оригинальный бутик-отель, SPA-комплекс с традиционным хаммамом и джакузи, пиццерия, несколько ресторанов с неповторимым дизайном, имеется даже винотека, которые предложат новые впечатления для своих посетителей.
1. Многофункциональный комплекс The Veil – восходящая звезда на горизонте Астаны
Футуристический комплекс The Veil – архитектурная икона в самом сердце столицы Казахстана (Астана).
Появление нового архитектурного шедевра, на стыке исторической части Астаны (Нур-Султан) у реки Ишим и основных городских магистралей, ведущих в новые кварталы столицы Казахстана, стало довольно значимым событием. Эффектные формы и дизайн многофункционального комплекса The Veil, создающие визуальную связь двух берегов и разных частей города, были навеяны красотой природы и местными традициями. Концепция, вдохновленная типичными круглыми палатками-юртами – традиционным жилищем для народов, населяющих Среднюю Азию, воплощает идею архитектурного произведения, выступающего в качестве уникальной достопримечательности в рамках обновляющейся городской инфраструктуры без ущерба для истории и культурных традиций самой столицы.
Нестандартная форма здания и фактура облицовочного материала сделали многофункциональный комплекс The Veil новой достопримечательностью города (Астана, Казахстан).
Разработкой проекта занималась команда архитекторов и дизайнеров студии Archea Associati под руководством Марко Казамонти, прославившаяся футуристическими проектами, реализованными в разных уголках планеты – это и Музей керамики в Китае, и футбольная арена в одном из городов Албании, и муниципальная библиотека в Нембро (Италия). Теперь и Казахстан может похвастаться уникальным шедевром, в котором так нуждался город, ведь современных многофункциональных пространств, где жители и гости столицы могли не просто отдохнуть, оздоровиться или развлечься, но и получить эстетическое удовлетворение, а также прикоснуться к истокам – не так уж и много.
2. Архитектурные особенности, вдохновленные природой, культурой и историей Казахстана
Оригинальный фасад комплекса ассоциируется с ветром, гонящим волну (The Veil Astana, Казахстан).
Архитекторы, разрабатывающие комплекс The Veil, вдохновлялись природой Астаны, что нашло отражение в плавных линиях и в непредсказуемых формах. Так, например, при оформлении фасада авторы проекта ярко представляли древесную кору, о чем свидетельствует и фактура отделки, и ее цвет. А вот форма самого здания должна напоминать юрту не в прямом смысле этого слова, она лишь намекает на то, что у этих строений нет прямых углов. Также упоминается, что конструкция здания и очертания масштабных окон отсылают к сильному ветру, колышущему степную траву или создающему волны на поверхности реки, возле которой и появилось масштабное сооружение.
Плавные линии, нереальные формы, арочное остекление, игра с фактурой отделочного материала – все это позволило создать, выбивающийся из общего окружения образ (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.
Помимо ассоциативных элементов не забыли и о современных возможностях проектирования, 3D-моделировании архитектурных деталей и заливных форм, строительных и отделочных материалах, инновационных технологиях, позволяющих построить устойчивое и энергоэффективное здание, больше похожее на арт-объект.
3. Экстерьер неординарного здания, больше напоминающего арт-объект
Волнообразная система вертикальных панелей производит ошеломляющее впечатление (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: bigsee.eu.
Внешний вид нового здания призван удивлять и зачаровывать еще на подходе к нему. Оно кардинально отличается от окружающих объектов, нарушая статичность и вертикальность горизонта Астаны, являясь промежуточным элементом между архитектурой и природой города. Волнообразная система вертикальных ламелей, подобно драпировкам и складкам тонких тканей, движимых ветром, создана из панелей из стеклофибробетона Knauf Aquapanel (цементные плиты, армированные стекловолокном), содержащих пигмент цвета натуральной древесины. Они создавались с помощью форм, отлитых на 3D-принтере Multicam, что позволило избежать несостыковок и изломов при создании общей картинки фасада.
«Состаренная» кортеновская сталь прекрасно гармонирует и с волнообразными плитами коричневого цвета, и со стеклом (The Veil Astana, Казахстан).
Для облицовки углов, «короны» здания, цокольной отмостки, откосов и углублений, имитирующих дыры, использовалась кортеновская сталь, которая набрала нужное количество «ржавчины» с помощью специально разработанного химического состава. Темно-бронзовый цвет, который обычно в естественных условиях приобретает сталь спустя 40 лет, получили в считанные часы. Эта обработка обеспечила слияние бетонных, стальных и деревянных элементов в одну гармоничную композицию как снаружи здания, так и внутри, ведь материал использовался на всех этапах строительства и для внутренней отделки.
3. Структура многофункционального комплекса The Veil
Вестибюль со скульптурной лестницей является главным проводником в ультрасовременный комплекс The Veil (Астана, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.
Глядя на архитектурный шедевр, сложно определить сколько этажей он имеет. Всему виной плавный динамизм экстерьера, подчеркнутый изгибами арок с большими стеклянными вставками или углублениями, образующими визуальные пустоты. На самом деле проектом предусмотрено 5 надземных этажей и один подземный уровень, где организовали паркинг.
Главным украшением интерьера общих зон является винтовая лестница, сделанная вручную (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: hotelcontact.net.
Под одной крышей на площади 8 тыс. кв. метров находятся: ресторан, винный бар, сигарный кабинет, пиццерия и магазины (на первом этаже), 5-звездочный бутик-отель с 33 номерами, эксклюзивный бар и ресторан, детская игровая зона (на втором), роскошный SPA-комплекс с традиционным хаммамом, финской и инфракрасной саунами, джакузи, «душем впечатлений», массажными кабинетами, зонами релакса, баром и рестораном (занимает три верхних этажа).
Каждый лестничный пролет, имеет неповторимый дизайн (The Veil Astana, Казахстан).
Примечательно: Все этажи объединяет главная достопримечательность комплекса – скульптурная винтовая лестница, сделанная мастерами вручную. Мало того, что ни один пролет лестничного марша не повторяется, создавая эффектную кривизну повсюду, так еще и создается эффект «парения». Конструкция лестницы не предусматривает никаких опор, нет ни одной колонны или скрытой системы, поддерживающей ее в таком положении. Оказывается, мастера при изготовлении применили одну хитрость – использовали ребра жесткости, которые и удерживает шедевральный объект, создавая иллюзию левитации.
4. Оформление интерьеров The Veil Hotel Astana
Эффектные светильники, абстрактных форм мебель создают особую атмосферу (The Veil Astana, Казахстан).
Зона столовой в одном из сьютов бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что изучение внутреннего пространства The Veil больше похоже на прогулку по художественной галерее: широкие арки, скульптурная лестница, абстрактных форм мебель, открывающиеся виды за стеклянными панелями. Здесь все продумано до мелочей. Натуральные материалы и мягкое освещение, помогающие создать уютную, обволакивающую покоем и теплом обстановку, идеально сочетаются с футуристическими формами и дизайнерскими находками, обеспечившими новейшие достижения современной роскоши.
В номерах и сьютах много натурального дерева, включая панели и встроенную мебель (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.
Детская игровая зона к услугам самых маленьких посетителей и гостей отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: stay-hub.com.
Не забыли и о создании комфортного микроклимата, который обеспечивают инновационные системы вентиляции, кондиционирования и отопления. Этому поспособствовал и дизайн экстерьера, где наружные панели расположены так, чтобы конструкция могла пропускать свет, тепло и воздух, при этом препятствовать перегреву помещений.
Варианты обустройства номеров в недавно открывшемся отеле (The Veil Hotel Astana, Казахстан)
Пример оформления ванной комнаты в одном из 33 номеров бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан).
Помимо роскошной и расслабляющей обстановки посетителей любой из зон комплекса ждет много приятных впечатлений, открывающихся из окон, ведь The Veil расположен в очень удачном месте. Отсюда можно увидеть: башню Байтерек, которая возвышается на 105 метров; развлекательный центр «Хан Шатыр» с подвесной башней, аттракционом и пляжем, считающийся триумфом неофутуристического искусства; величественный Президентский дворец, живописную реку Ишим и основные городские парки, расположенные поблизости.
В пиццерии можно наслаждаться не только свежевыпеченными вкусностями, но и процессом их приготовления (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: zenhotels.com.
Ресторан итальянской кухни и винный бутик-кафе в многофункциональном комплексе The Veil Astana (Казахстан).
А вот осмотр достопримечательностей, не покидая комплекс, можно завершить посещением одного из трех ресторанов, каждый из которых отличается своим эксклюзивным интерьером и неповторимой кухней. В ресторане Line Brew Reserve, например, предложат отведать европейскую кухню, которая порадует обилием мясных блюд и соответствующим дизайном. Di Wang познакомит с паназиатской и японской кухней в колоритном окружении, а в Cantinetta Antinori можно заказать любое блюдо из итальянского меню, наслаждаясь эстетикой интерьера и необычной мебелью. В The Veil имеется своя пиццерия, там готовят пиццу в печи на дровах, сохраняя истинный вкус Италии. Также гости могут наведаться в винный бутик или посетить сигарную комнату, радующую роскошным убранством, удобными диванами и видами за окном.
Зона релакса в СПА-комплексе, из окон которого открывается потрясающий вид.
И это, не говоря о СПА-комплексе, где себя любимого безоговорочно можно доверить умелым рукам профессионалов, которые точно помогут расслабиться, восстановить силу и вернуть красоту. Этому поспособствует и оформление комплекса.
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