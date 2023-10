1. Многофункциональный комплекс The Veil – восходящая звезда на горизонте Астаны

Футуристический комплекс The Veil – архитектурная икона в самом сердце столицы Казахстана (Астана).

Нестандартная форма здания и фактура облицовочного материала сделали многофункциональный комплекс The Veil новой достопримечательностью города (Астана, Казахстан).







2. Архитектурные особенности, вдохновленные природой, культурой и историей Казахстана

Оригинальный фасад комплекса ассоциируется с ветром, гонящим волну (The Veil Astana, Казахстан).

Плавные линии, нереальные формы, арочное остекление, игра с фактурой отделочного материала – все это позволило создать, выбивающийся из общего окружения образ (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.

3. Экстерьер неординарного здания, больше напоминающего арт-объект

Волнообразная система вертикальных панелей производит ошеломляющее впечатление (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: bigsee.eu.

«Состаренная» кортеновская сталь прекрасно гармонирует и с волнообразными плитами коричневого цвета, и со стеклом (The Veil Astana, Казахстан).

3. Структура многофункционального комплекса The Veil

Вестибюль со скульптурной лестницей является главным проводником в ультрасовременный комплекс The Veil (Астана, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.

Главным украшением интерьера общих зон является винтовая лестница, сделанная вручную (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: hotelcontact.net.

Каждый лестничный пролет, имеет неповторимый дизайн (The Veil Astana, Казахстан).

4. Оформление интерьеров The Veil Hotel Astana

Эффектные светильники, абстрактных форм мебель создают особую атмосферу (The Veil Astana, Казахстан).

Зона столовой в одном из сьютов бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.

В номерах и сьютах много натурального дерева, включая панели и встроенную мебель (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.

Детская игровая зона к услугам самых маленьких посетителей и гостей отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: stay-hub.com.

Варианты обустройства номеров в недавно открывшемся отеле (The Veil Hotel Astana, Казахстан)

Пример оформления ванной комнаты в одном из 33 номеров бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан).

В пиццерии можно наслаждаться не только свежевыпеченными вкусностями, но и процессом их приготовления (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: zenhotels.com.

Ресторан итальянской кухни и винный бутик-кафе в многофункциональном комплексе The Veil Astana (Казахстан).

Зона релакса в СПА-комплексе, из окон которого открывается потрясающий вид.

В столице Казахстане там, где старая часть Астаны встречается с новыми кварталами, появился удивительный объект, в очертании которого угадывается национальный символизм и современные веяния моды. Это многофункциональный комплекс The Veil, в котором за футуристическим фасадом прекрасно уживаются оригинальный бутик-отель, SPA-комплекс с традиционным хаммамом и джакузи, пиццерия, несколько ресторанов с неповторимым дизайном, имеется даже винотека, которые предложат новые впечатления для своих посетителей.Появление нового архитектурного шедевра, на стыке исторической части Астаны (Нур-Султан) у реки Ишим и основных городских магистралей, ведущих в новые кварталы столицы Казахстана, стало довольно значимым событием. Эффектные формы и дизайн многофункционального комплекса The Veil, создающие визуальную связь двух берегов и разных частей города, были навеяны красотой природы и местными традициями. Концепция, вдохновленная типичными круглыми палатками-юртами – традиционным жилищем для народов, населяющих Среднюю Азию, воплощает идею архитектурного произведения, выступающего в качестве уникальной достопримечательности в рамках обновляющейся городской инфраструктуры без ущерба для истории и культурных традиций самой столицы.Разработкой проекта занималась команда архитекторов и дизайнеров студии Archea Associati под руководством Марко Казамонти, прославившаяся футуристическими проектами, реализованными в разных уголках планеты – это и Музей керамики в Китае, и футбольная арена в одном из городов Албании, и муниципальная библиотека в Нембро (Италия). Теперь и Казахстан может похвастаться уникальным шедевром, в котором так нуждался город, ведь современных многофункциональных пространств, где жители и гости столицы могли не просто отдохнуть, оздоровиться или развлечься, но и получить эстетическое удовлетворение, а также прикоснуться к истокам – не так уж и много.Архитекторы, разрабатывающие комплекс The Veil, вдохновлялись природой Астаны, что нашло отражение в плавных линиях и в непредсказуемых формах. Так, например, при оформлении фасада авторы проекта ярко представляли древесную кору, о чем свидетельствует и фактура отделки, и ее цвет. А вот форма самого здания должна напоминать юрту не в прямом смысле этого слова, она лишь намекает на то, что у этих строений нет прямых углов. Также упоминается, что конструкция здания и очертания масштабных окон отсылают к сильному ветру, колышущему степную траву или создающему волны на поверхности реки, возле которой и появилось масштабное сооружение.Помимо ассоциативных элементов не забыли и о современных возможностях проектирования, 3D-моделировании архитектурных деталей и заливных форм, строительных и отделочных материалах, инновационных технологиях, позволяющих построить устойчивое и энергоэффективное здание, больше похожее на арт-объект.Внешний вид нового здания призван удивлять и зачаровывать еще на подходе к нему. Оно кардинально отличается от окружающих объектов, нарушая статичность и вертикальность горизонта Астаны, являясь промежуточным элементом между архитектурой и природой города. Волнообразная система вертикальных ламелей, подобно драпировкам и складкам тонких тканей, движимых ветром, создана из панелей из стеклофибробетона Knauf Aquapanel ( цементные плиты, армированные стекловолокном), содержащих пигмент цвета натуральной древесины. Они создавались с помощью форм, отлитых на 3D-принтере Multicam, что позволило избежать несостыковок и изломов при создании общей картинки фасада.Для облицовки углов, «короны» здания, цокольной отмостки, откосов и углублений, имитирующих дыры, использовалась кортеновская сталь, которая набрала нужное количество «ржавчины» с помощью специально разработанного химического состава. Темно-бронзовый цвет, который обычно в естественных условиях приобретает сталь спустя 40 лет, получили в считанные часы. Эта обработка обеспечила слияние бетонных, стальных и деревянных элементов в одну гармоничную композицию как снаружи здания, так и внутри, ведь материал использовался на всех этапах строительства и для внутренней отделки.Глядя на архитектурный шедевр, сложно определить сколько этажей он имеет. Всему виной плавный динамизм экстерьера, подчеркнутый изгибами арок с большими стеклянными вставками или углублениями, образующими визуальные пустоты. На самом деле проектом предусмотрено 5 надземных этажей и один подземный уровень, где организовали паркинг.Под одной крышей на площади 8 тыс. кв. метров находятся: ресторан, винный бар, сигарный кабинет, пиццерия и магазины (на первом этаже), 5-звездочный бутик-отель с 33 номерами, эксклюзивный бар и ресторан, детская игровая зона (на втором), роскошный SPA-комплекс с традиционным хаммамом, финской и инфракрасной саунами, джакузи, «душем впечатлений», массажными кабинетами, зонами релакса, баром и рестораном (занимает три верхних этажа).Все этажи объединяет главная достопримечательность комплекса – скульптурная винтовая лестница , сделанная мастерами вручную. Мало того, что ни один пролет лестничного марша не повторяется, создавая эффектную кривизну повсюду, так еще и создается эффект «парения». Конструкция лестницы не предусматривает никаких опор, нет ни одной колонны или скрытой системы, поддерживающей ее в таком положении. Оказывается, мастера при изготовлении применили одну хитрость – использовали ребра жесткости, которые и удерживает шедевральный объект, создавая иллюзию левитации.Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что изучение внутреннего пространства The Veil больше похоже на прогулку по художественной галерее: широкие арки, скульптурная лестница, абстрактных форм мебель, открывающиеся виды за стеклянными панелями. Здесь все продумано до мелочей. Натуральные материалы и мягкое освещение, помогающие создать уютную, обволакивающую покоем и теплом обстановку, идеально сочетаются с футуристическими формами и дизайнерскими находками, обеспечившими новейшие достижения современной роскоши.Не забыли и о создании комфортного микроклимата, который обеспечивают инновационные системы вентиляции , кондиционирования и отопления. Этому поспособствовал и дизайн экстерьера, где наружные панели расположены так, чтобы конструкция могла пропускать свет, тепло и воздух, при этом препятствовать перегреву помещений.Помимо роскошной и расслабляющей обстановки посетителей любой из зон комплекса ждет много приятных впечатлений , открывающихся из окон, ведь The Veil расположен в очень удачном месте. Отсюда можно увидеть: башню Байтерек, которая возвышается на 105 метров; развлекательный центр «Хан Шатыр» с подвесной башней, аттракционом и пляжем, считающийся триумфом неофутуристического искусства; величественный Президентский дворец, живописную реку Ишим и основные городские парки, расположенные поблизости.А вот осмотр достопримечательностей, не покидая комплекс, можно завершить посещением одного из трех ресторанов, каждый из которых отличается своим эксклюзивным интерьером и неповторимой кухней. В ресторане Line Brew Reserve, например, предложат отведать европейскую кухню, которая порадует обилием мясных блюд и соответствующим дизайном. Di Wang познакомит с паназиатской и японской кухней в колоритном окружении, а в Cantinetta Antinori можно заказать любое блюдо из итальянского меню, наслаждаясь эстетикой интерьера и необычной мебелью. В The Veil имеется своя пиццерия, там готовят пиццу в печи на дровах, сохраняя истинный вкус Италии. Также гости могут наведаться в винный бутик или посетить сигарную комнату, радующую роскошным убранством, удобными диванами и видами за окном.И это, не говоря о СПА-комплексе, где себя любимого безоговорочно можно доверить умелым рукам профессионалов, которые точно помогут расслабиться, восстановить силу и вернуть красоту . Этому поспособствует и оформление комплекса.