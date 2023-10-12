1. Многофункциональный комплекс The Veil – восходящая звезда на горизонте Астаны

Футуристический комплекс The Veil – архитектурная икона в самом сердце столицы Казахстана (Астана).

Нестандартная форма здания и фактура облицовочного материала сделали многофункциональный комплекс The Veil новой достопримечательностью города (Астана, Казахстан).







2. Архитектурные особенности, вдохновленные природой, культурой и историей Казахстана

Оригинальный фасад комплекса ассоциируется с ветром, гонящим волну (The Veil Astana, Казахстан).

Плавные линии, нереальные формы, арочное остекление, игра с фактурой отделочного материала – все это позволило создать, выбивающийся из общего окружения образ (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.

3. Экстерьер неординарного здания, больше напоминающего арт-объект

Волнообразная система вертикальных панелей производит ошеломляющее впечатление (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: bigsee.eu.

«Состаренная» кортеновская сталь прекрасно гармонирует и с волнообразными плитами коричневого цвета, и со стеклом (The Veil Astana, Казахстан).

3. Структура многофункционального комплекса The Veil

Вестибюль со скульптурной лестницей является главным проводником в ультрасовременный комплекс The Veil (Астана, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.

Главным украшением интерьера общих зон является винтовая лестница, сделанная вручную (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: hotelcontact.net.

Каждый лестничный пролет, имеет неповторимый дизайн (The Veil Astana, Казахстан).

4. Оформление интерьеров The Veil Hotel Astana

Эффектные светильники, абстрактных форм мебель создают особую атмосферу (The Veil Astana, Казахстан).

Зона столовой в одном из сьютов бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: tripadvisor.ru.

В номерах и сьютах много натурального дерева, включая панели и встроенную мебель (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: the-veil-hotel.hotelsastana.kz.

Детская игровая зона к услугам самых маленьких посетителей и гостей отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан). | Фото: stay-hub.com.

Варианты обустройства номеров в недавно открывшемся отеле (The Veil Hotel Astana, Казахстан)

Пример оформления ванной комнаты в одном из 33 номеров бутика-отеля (The Veil Hotel Astana, Казахстан).

В пиццерии можно наслаждаться не только свежевыпеченными вкусностями, но и процессом их приготовления (The Veil Astana, Казахстан). | Фото: zenhotels.com.

Ресторан итальянской кухни и винный бутик-кафе в многофункциональном комплексе The Veil Astana (Казахстан).

Зона релакса в СПА-комплексе, из окон которого открывается потрясающий вид.