Как одна плотина, о которой говорится в Коране, погубила великую древнюю империю

Инженерное чудо древнего мира

Расположение Марибской плотины.

Это было настоящее чудо инженерной мысли.

Сабейское царство

Визит царицы Савской к царю Соломону.

Богатство Сабейского царства было сказочным.

Империя пряностей

Смолы ладана.

Дерево, из которого добывают ладан.

Руины старого Мариба.

Падение великой империи

Руины плотины, 1985 год.

Событие было столь важным для исламского мира, что даже записано в Коране.

Всё, что осталось от некогда великого сооружения.