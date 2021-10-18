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Как постирать обувь в машинке, чтобы она не разлезлась по швам, а подошва не оторвалась


Как постирать обувь в машинке, чтобы она не разлезлась по швам, а подошва не оторвалась

Стиральная машина – тот инструмент, который способен помочь в приведении в порядок некоторых видов обуви. Однако, стирать можно далеко не все ботинки. Более того, делать все нужно правильно, чтобы не нанести вреда как самой обуви, так и стиральной машине. Благо, ничего откровенно сложного и недоступного для большинства людей во всем этом нет. Посмотрим на процесс поближе.

Что можно, а что нельзя


Вот как получилось. /Фото: attuale.ru.

Вот как получилось. /Фото: attuale.ru.

 

Итак, подвергать стирке можно лишь ту обувь, которая не очень-то боится механического воздействия, а самое главное – не боится воды. Под эти критерии попадают босоножки, шлепанцы, резиновые сабо, обувь в водоотталкивающей мембраной, а также все виды текстильной обуви – тапки, мокасины и кроссовки.

При этом настоятельно не рекомендуется загружать в барабан стиральной машины любую поврежденную обувь, так как она может окончательно расклеиться и порваться. Опасно это еще и тем, что мелкие детали, оторванные от обуви, могут попасть в слив и испортить его. Замена данной детали в стиральной машине – удовольствие не из дешевых.
Не всю обувь можно стирать. /Фото: vplate.ru.

Не всю обувь можно стирать. /Фото: vplate.ru.

 

Не стоит класть в машину обувь из замши, натуральной кожи, нубука, а также лакированные изделия.
Нельзя отправлять в машину обувь с платформами и тяжелыми каблуками (они могут разбить погрузочный люк). Наконец, не стоит стирать любую обувь с кожаными вставками.

Как стирать правильно


Рекомендуется использовать сеточку. /Фото: training365.ru.

Рекомендуется использовать сеточку. /Фото: training365.ru.

 

В некоторых машинах есть специальный режим для стирки обуви. Если таковой имеется, то все просто и очевидно. Если же такого режима нет, то использовать нужно «деликатный». Вода не должна быть горячее 40 градусов. Стирку следует использовать без отжима. Рекомендуется использовать для загрузки обуви специальный пакет.

Важно: перед погрузкой в барабан обувь должна быть обязательно быть вымыта и почищена от песка, грязи и прочих подобных элементов. Также следует убедится, что обувь не линяет и не отдает краситель.

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Как постирать обувь в машинке, чтобы она не разлезлась по швам, а подошва не оторвалась

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Как постирать обувь в машинке, чтобы она не разлезлась по швам, а подошва не оторваласьПодписаться на мой Instagram
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