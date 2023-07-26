У кого больше шансов родить двойню, или 13 малоизвестных фактов о близнецах

Счастье и радость, умноженные на два.

1. Всплеск рождаемости

Близнецы...

2. Возрастной ценз

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка...

3. Маленький вес/рост

Большинство близнецов рождаются с маленький весом/ростом.

4. Материнский риск

Риск повышенного артериального давления.

5. Гетеротерминальная суперфекундация

Не ссорьтесь, мальчики.

6. Разные отцы

48 часов на страсть - жизнь на размышления.

7. Криптофазия

Особый язык общения близнецов.

8. Молочные продукты

Молочные продукты повышают шанс рождения близнецов.

9. Кормящие мамы

Счастье есть.

10. Столица близнецов

Выпускной школы грода Кандиду-Годой.

11. Образ жизни

Близнецы, ведшие разный образ жизни.

12. Близнецы-долгожители

Близнецы-долгожители Эна Пью и Лили Миллвард.

13. Нигерия - лидер

Нигерийские близнецы.

Не перепутать!