10 самых дорогих краж в истории человечества

«Сальера» и другие самые дорогие украденные артефакты.
Случается, что сребролюбие заставляет людей идти на преступления, а кража в этом случае – самый простой и эффективный способ это сделать. В нашем обзоре 10-ка самых нашумевших и самых дорогих краж. Некоторые похищенные артефакты впоследствии были найдены, а другие бесследно исчезли, но надежда, что они будут найдены, остаётся.
1. Яйца Фаберже
Одно из знаменитых яйц Фаберже.
Серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже, известная как яйца Фаберже, создавалась в 1885 – 1917 году. Всего был создан 71 пасхальный сюрприз, из которых 52 яйца ювелиры выполнили по заказу императора. До наших дней дошло всего 62 яйца, из которых императорских – 54. Остальные же считаются утерянными и пропали без следа. Остаётся добавить, что в 1917 году стоимость каждого яйца Фаб
2. Кости тираннозавра
Тиранозавр Батор.
Тираннозавр – двуногий хищник с массивным черепом, уравновешивался которых тяжёлым и длинным хвостом. Его передние лапы в сравнении с задними были весьма маленькими, но при этом необыкновенно могучими. Этого ящера считают крупнейшими видом в своём семействе и крупнейшим наземным хищником за всю историю нашей планеты.
В 1945 году в Монголии были обнаружены останки этого динозавра, а затем и весь его скелет. В 2012 года некий Эрик Прокопи украл несколько костей и решил продать их за 1,1 миллион долларов. Горе-продавец оказался в тюрьме, а кости вернули в музей.
3. Картина «Крик» Эдварда Мунка
Картина «Крик» Эдварда Мунка.
«Крик» - серия полотен художника-экспрессиониста Эдварда Мунка, созданная в 1893 – 1910 году. Было создано четыре версии картины, и на каждой изображена кричащая в отчаянии человеческая фигура на фоне обобщённого пейзажного фона и кроваво-красного неба.
В 1994 году картину украли из Национальной галереи, но через несколько месяцев вернули на место. В 2004 году «Крик» и ещё несколько произведений украли из музея Мунка. Вернули на место их только в 2006 году, правда, с повреждениями. В мае 2008 года после реставрации картины вернули в экспозиции.
4. Рубиновые башмачки
Рубиновые башмачки.
В 1939 году в Голливуде вышел на экраны фильм «Волшебник страны Оз», ставший одним из самых успешных в истории кинематографа. В фильме использовались 4 пары башмачков, которые практически не отличались друг от друга. В этих так называемых «рубиновых башмачках» в фильме ходила главная героиня Дороти, роль которой сыграла Джуди Гарленд.
Одна из пар рубиновых башмачков находилась в Музее Джуди Гарленд в штате Миннесота. Но в 2005 они пропали из музей, и до сих пор неизвестно, где находится эта легендарная пара обуви. Стоимость башмачков оценивается в $203 млн.
5. Скрипка Страдивари
Знаменитая скрипачка Эрика Морини.
Антонио Страдивари – мастер, известный изготовлением очень качественным и самых дорогих струнных инструментов. Широкую известность получили музыкальные инструменты, которые были изготовлены в период с 1689 по 1725 годы.
Знаменитая скрипачка Эрика Морини (1904 - 1995) играла на скрипке Страдивари, изготовленной в 1727 году. Однажды кто-то вломился в её квартиру и украл эту легендарную скрипку. Морини умерла, а скрипка так и не найдена. Стоимость этого уникального инструмента сегодня оценивается в 3,5 миллиона долларов.
6. Картины Ван Гога
Вид на море у Схевенингена. Ван Гог.
Винсент ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист – за 10 с небольшим лет создал более 2100 полотен, среди которых около 860 картин маслом. Но действительно знаменитым он стал только после смерти. Даже небольшие его полотна стали стоить баснословных денег.
Из Музея Ван Гога в Амстердаме были украдены 2 картины - "Вид на море у Схевенингена" и "Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen" – общая стоимость которых оценивается в 30 миллионов долларов. Воры были пойманы, посажены в тюрьму, но картины в музей так и не вернулись.
7. Солонка Челлини
Солонка Челлини.
«Сальера» - золотая настольная статуэтка, которую в 1543 году изготовил ювелир мастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I. Этот артефакт считается вершиной декоративно-прикладного искусства эпохи маньеризма. К тому же это единственная работа этого великого мастера атрибуция, которой не вызывает никаких сомнений.
Известно, что в 1570 году король Карл IX подарил «Сальеру» Фердинанду Тирольскому, присутствовавшему на его помолвке с Елизаветой. До 29-го века «Сальера» оставалась жемчужиной инсбрукского замка Амбрасс, а затем её перевезли в столицу Австрии в Музея истории искусств.
11 мая 2003 года «Сальеру» похитили из музея, который в то время находился на ремонте. При том, что стоимость статуэтки оценивается в более чем 50 миллионов евро, австрийские власти за возврат этой уникальной солонки предложили всего 70 тысяч евро, объясняя это тем, что произведение искусства такого уровня продать просто невозможно. 21 января 2006 г. полиция обнаружила "Сальеру" закопанной в свинцовой коробке в лесу у города Цветль.
8. Empire State Building
Empire State Building - небоскрёб, который украли на день.
102-этажный небоскрёб на Манхэттене в Нью-Йорке однажды тоже был украден. Правда, кража это была не настоящая, а только провокация. За 90 минут двое журналистов Daily News сумели подделать документы на владение эти зданием. Они показали чиновникам документы, подписанные не нотариусом, в легендарным грабителем банков — Вилли Сатоном. Но подвоха никто не заметил. Целый день журналисты владели одним из самых известных небоскрёбов, а потом признались, что документы были подделкой, а пошли они на это, чтобы продемонстрировать, что в царящей неразберихе можно украсть даже Empire State Building.
9. Драгоценности
Парижский отель Carlton Hotel.
В 1994 году во Франции произошла самая крупная кража ювелирных изделий. Трое вооружённых мужчин ограбили ювелирный магазин в Carlton Hotel. Они похитили драгоценностей на 30 миллионов фунтов стерлингов, которые, по слухам, принадлежали одном из известнейших французских ювелиров Александру Резы. Позже выяснилось, что автоматы были заряжены холостыми пулями.
10. «Мона Лиза»
Возвращении «Мона Лизы».
Но одной из самых дерзких краж в истории стало похищение из Лувра всемирно известной «Мона Лизы» кисти великого мастера Леонардо да Винчи.
В 1911 году Винченцо Перуджа работал в Лувре стекольщиком. Как-то он заметил, что картину никто не охраняет, и не удержался от соблазна украсть её. Он просто снял картину со стены, вынул из рамы, спрятал «Джоконду» под пальто и ушёл домой.
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