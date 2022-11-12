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Список недооцененных фильмов современности

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Список недооцененных фильмов современности

1. Красная скрипка (1998)


Красочный фильм о путешествии красной скрипки из Италии XVII века в Монреаль XX столетия, где инструмент попадает в руки эксперта-оценщика Чарльза Моррица (Сэмюэл Л. Джексон).


2. Сокровище Амазонки (2003)


Охотник за головами Бэк (Дуэйн Джонсон) отправляется в Южную Америку, чтобы вызволить сына миллионера (Шонн Уильям Скотт), который перешел дорогу местному авторитету, владельцу золотодобывающих рудников (Кристофер Уокен). Хороший приключенческий фильм.


3. Пандорум (2009)


Научно-фантастический триллер, в котором два астронавта (Деннис Куэйд и Бен Фостер) просыпаются в заброшенном космическом корабле, не имея представления о том, кто они и как они сюда попали. Довольно быстро молодые люди осознают: на корабле есть кто-то еще.


4. Персонаж (2006)


Налоговый инспектор Гарольд Крик (Уилл Феррелл) внезапно начинает слышать голос женщины – автора романа, главным героем которого является он сам. Писательница (Эмма Томпсон) сочиняет трагедию и собирается убить Крика, чего тот пытается не допустить.


5. Когда-то они были воинами (1994)


Новозеландская драма о трудностях семьи Маори, основанная на одноименном романе Алана Даффа.


6. Ультравысокая частота (1989)


Получив в распоряжение обанкротившуюся телестанцию, Джордж Ньюман (в исполнении известного американского пародиста «Странного Эла» Янковича) пытается спасти ее с помощью изощренного и порой возмутительного юмора.


7. Кирпич (2005)


Подросток (Джозеф Гордон-Левитт) пытается самостоятельно расследовать убийство своей девушки, вследствие чего оказывается впутанным в опасный преступный сговор.


8. Слоеный торт (2004)


Прежде чем стать Бондом, Дэниел Крейг сыграл наркодилера, который пытается отойти от дел, но ему это не удается.


9. Каникулы Гуфи (1995)


Включение в список мультфильма может показаться странным, но кинолюбители действительно ценят «Каникулы Гуфи» за отражение темы отцовства. Сюжет понятен всем: Гуфи хочет быть частью жизни сына, но тот, будучи подростком, отталкивает его.


10. Вышибала (2011)


Классическая история об аутсайдере (Шонн Уильям Скотт), который попадает в поле зрения тренера по хоккею и находит применение своим способностям.


11. Запределье (2008)


Прикованный к постели каскадер рассказывает маленькой девочке фантастическую сказку о героях и злодеях, которая переплетается с его собственной трагической историей.


12. Счастливое число Слевина (2005)


Молодого парня по имени Слевин Келевра (Джош Хартнетт) по стечению обстоятельств ошибочно принимают за его друга Ника. Эта случайность приводит к тому, что Слевин оказывается в эпицентре войны между двумя криминальными авторитетами Нью-Йорка – Раввином (Бен Кингсли) и Боссом (Морган Фримен).


13. Не пойман – не вор (2006)


Напряженный криминальный триллер об ограблении банка с участием детектива (Дэнзел Вашингтон), изобретательного грабителя (Клайв Оуэн) и таинственного брокера (Джоди Фостер).


14. Пекло (2007)


Экипаж «Икара-II» отправляется в космическую миссию, чтобы вновь воспламенить гаснущее солнце, которое грозит вот-вот уничтожить человечество.


15. Поцелуй навылет


Черная комедия о мелком воришке (Роберт Дауни-младший), который оказывается втянутым в расследование таинственного убийства.



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