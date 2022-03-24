12 хитростей с луком, которые эффективны не только на кухне

Лук - неотъемлемый ингредиент наших любимых блюд из мяса, рыбы или овощей. Он дополняет продукты, делает вкус насыщенным, а запах - аппетитным.

Однако кроме кулинарных талантов лук хорош и в домашнем хозяйстве.

С его помощью можно очистить поверхности и даже вывести насекомых. Как? Рассказываем в статье.

1. Полировка металла

Луковый раствор поможет вернуть блеск металлическим поверхностям

Если металлические изделия потускнели, воспользуйтесь луком, чтобы вернуть им первозданный блеск. Измельчите продукт в блендере и добавьте в кашицу немного жидкости. Возьмите мягкую ткань, смочите ее в средстве и тщательно натрите изделия и поверхности из металла. Смойте луковую жидкость чистой водой и отполируйте предмет сухой материей.

2. Чистка гриля

Чистите гриль сразу после приготовления еды при помощи луковицы

Разрежьте луковицу пополам, чтобы очистить гриль от копоти и пригоревшей еды. Проделайте манипуляции, пока решетка не остыла. Так загрязнения будут проще «отходить». Для безопасности наколите половинку лука на вилку и потрите гриль. Сок овоща очистит и продезинфицирует металлическую решетку. Кстати, натирать луком гриль можно и до готовки, чтобы улучшить вкус будущего блюда.

3. Нарезка без слез

Жуйте жвачку во время нарезания лука, чтобы не плакать

Чтобы лук не вызывал жгучие слезы во время нарезки, жуйте жвачку в течение всего процесса. Альтернативный вариант - промойте овощ и нож в ледяной воде, а затем принимайтесь за готовку.

4. Устранение запаха краски

Положите четвертинки в миску с водой и оставьте емкость в комнате на ночь

Несмотря на собственный специфический аромат, лук хорошо нейтрализует посторонние запахи. К примеру, он поможет избавиться от амбре после окрашивания. Если хотите, чтобы запах краски выветрился побыстрее, разрежьте овощ на четвертинки и поместите его в миску с водой. Оставьте самодельный нейтрализатор в окрашенном помещении, а утром проветрите комнату. Кроме краски, лук впитает и другие неприятные ароматы.

5. Отпугиватель комаров

Разрежьте луковицу пополам и натрите ноги, руки, чтобы отпугнуть комаров

Насекомые не выносят лукового аромата, поэтому обязательно берите с собой овощ во время летнего похода или отдыха на природе. Разрежьте продукт на две половинки и потрите им открытые участки кожи. С такой защитой комары не страшны, да и люди не будут стремиться к вам приблизиться.

6. Нарезка одинаковых кусочков

Сперва срежьте верхушку, не снимая шелухи

Если нужно нарезать лук идеального размера, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Возьмите овощ и срежьте верхушку без предварительного очищения от шелухи. Корневую часть пока не трогайте и разрежьте продукт на две части. Удалите шелуху. Сперва проделайте вертикальные разрезы, немного не доходя до корня, а потом и горизонтальные. Во время нарезки нижняя часть будет поддерживать лук, не давая ему распадаться, а вы сможете сделать идеально ровные кусочки.

7. Защита авокадо от порчи

Благодаря луку авокадо останется свежим и на следующий день

Очищенный плод быстро темнеет и портится за счет окисления энзимов, которые входят в состав продукта. Лук - один из способов продлить жизнь авокадо. Возьмите контейнер и положите в него плод, а рядом - половинку очищенной луковицы. Овощ выделяет соединения серы, которые замедляют окислительные процессы. Благодаря этому авокадо сохранит свежесть и на следующий день.

8. Карамелизация лука

Карамелизация избавляет от горечи, и лук получается сладким

Карамелизация помогает избавиться от горечи, чтобы у продукта появился сладкий привкус и аппетитная корочка. В процессе овощ может сгореть или плохо свариться. Чтобы этого не произошло, томите продукт на небольшом огне как минимум 45 минут. Именно столько времени потребуется, чтобы сахар равномерно распределился по поверхности лука. Однако есть лайфхак, который ускорит карамелизацию. Добавьте к продукту немного пищевой соды, чтобы повысить кислотность блюда. К примеру, на три крупных овоща понадобится 1/8 ч.л. продукта. Также советуем присыпать лук сахаром, чтобы перебить горечь соды.

9. Защита от наледи

Протрите вечером лобовое стекло луком, чтобы избежать замерзания

Зимой лобовое стекло на машине регулярно обледеневает. Чтобы на утро этого не произошло, вечером натрите стеклянную поверхность половинкой лука.

10. Средство от ржавчины

Простое средство против ржавчины - мелко нарезать луковицу

Самый простой и быстрый способ, как избавиться от ржавчины на лезвии ножа. Возьмите луковицу и просто мелко ее нарежьте. В процессе ржавчина удалится, и пятен как не бывало.

11. Продление свежести лука

Не забудьте проделать в бумажных пакетах дырочки и прикрыть лук

Чтобы продукт долго не портился, храните его в бумажном пакете. Сперва проделайте в «таре» множество дырочек для хорошей циркуляции воздуха, а затем поместите продукт. В бумажной упаковке лук сохранит свежесть до нескольких месяцев.

12. Борец с муравьями

Разложите лук в местах наибольшего скопления муравьев

Дома кишат насекомые? Муравьев как ветром сдует, если разместить в зонах их скопления нарезанный лук. Для аккуратности высыпьте продукт в небольшую емкость. Запах настолько невыносим для насекомых, что они быстро покинут ваш дом.

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