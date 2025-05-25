Ели столовой ложкой: почему в СССР черная икра стоила копейки

В Москве стоимость одного килограмма черной икры составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Ее стоимость просто «космическая». Рыбный деликатес на завтрак могут позволить себе только россияне, которые возглавляют рейтинг Forbes. Но так было не всегда. В советские годы черную икру продавали за «копейки» - ее могли купить абсолютно все!
1. Стоит дороже золота
Бутерброд/ фото: otvet.mail.ru
Сейчас черную икру легально поставляют в магазины только рыбные хозяйства, которые в искусственной среде выращивают редкую породу рыб. Сама икра не запрещена, а вот вылов осетровых пород в дикой природе находится под официальным запретом. Ее средняя стоимость составляет 100 тысяч рублей за 1 килограмм. Этот рыбный продукт за несколько десятков лет из вполне доступного деликатеса превратился в роскошь, которую могут позволить себеизбранные. Но так было не всегда!
После войны в 1950-е годы с икрой проблем еще не было и купить её мог практически каждый в обычном магазине. А уже в 1970-е появился дефицит. Тем не менее, официально черная икра стоила около 4 рублей за килограмм, но реально ее можно было купить только по 40 рублей за килограмм. За готовый бутерброд со сливочным маслом и черной икрой нужно было заплатить 90 копеек. В это время средняя зарплата в городах составляла 100-120 рублей, а в Москве могла доходить до 150 рублей. При желании побаловать себя бутербродом с черной икрой мог практически каждый.
2. Как было на самом деле
Советский продавец икры/ фото: life.ru
Пользователи в социальных сетях по сей день вспоминают, какая доступная была черная икра в Советском Союзе: «В СССР с икрой вообще проблем не было.хотелось. Еще такие бутерброды продавали в буфетах театра. Стоили они 30 копеек.», «В московском магазине в 1966 году один килограмм стоил 42 рубля, а красной - 27 рублей». А вот другая россиянка вспомнила, как она в 1990 году ездила вместе со своей бабушкой на поезде. Во время поездки они перекусывали черной икрой. Причем, ели ее из литровой банки прямо столовыми ложками.
3. Рыбный деликатес в кино
Рыбный деликатес/ фото: kinoafisha.info
В военном боевике режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни» 1970 года персонажу Павлу Артемьевичу Верещагину приходится каждый день есть черную икру. Его супруга подает ее на стол в огромной чашке. Герой неохотно ест ее столовой ложкой и называет «проклятой» - уж настолько рыбный деликатес ему надоел. События советского боевика происходят на побережье Каспийского моря.
4. Каспийское море — главный промысловый центр
Завод/ фото: завод caspicaviar.ru
Известно, что в Советском Союзе 90% всей икры добывали именно в Каспийском море. Рыбный промысел процветал благодаря осетровым породам, которые хорошо расплодились за годы военных конфликтов. Икру добывали не только для своей страны, но и на экспорт. За один только год Советский Союз мог экспортировать больше 700 тонн.
5. Педиатры рекомендуют
Советский магазин/ фото: yaplakal.com
До начала 80-х годов черная икра всегда была на столе — и в будни, и в праздники. Практически у каждой хозяйки стояла баночка икры на кухне, но не 100-граммовая, а литровая, а у кого-то и трехлитровая. Рыбный продукт был настоящим кладезем полезных веществ. Он содержал аминокислоты, омега-6 и омега-3 жирные кислоты, витамин Е, А и D. Икра была источником йода, цинка, магний, железа и кальция. Советские детские врачи рекомендовали ее употреблять для профилактики рахита и анемии, а терапевты настояли ее ввести в рацион полярников, подводников и летчиков. Но же случилось? Почему в наши дни она стала стоить неприлично дорого?
6. Куда пропала черная икра
Осетровые породы рыбы/ фото: in.pinterest.com
Ближе к 90-м годам в стране стала резко сокращаться численность уникальной породы рыб в дикой природе. Это произошло из-за ряда причин. Во-первых, в стране стали осваивать гидроэнергетический потенциал каспийских рек, которые стали искусственно регулировать. Строительство ГЭС привело к нарушению подъема рыб на нерест. Осетр, белуга и севрюги больше не могли попасть в привычное нерестилище.
Во-вторых, стало активно развиваться браконьерство и чрезмерный вылов. Более 15% всех осетровых попадали в руки нарушителей закона.
В третьих, реки стали массово загрязняться. Повышенное держание углекислого и угарного газа, развитие туризма на берегах рек и морей нарушили экологическую безопасность. Численность осетровых стала постепенно сокращаться. Дефицит рыбы привел к сокращению количества черной икры, соответственно.
7. Введение запрета
Икра в руке/ фото: vlg.aif.ru
В 2007 году в стране введен официальный запрет на вылов всех пород рыбы, которые содержат черную икру. Единственным способом «добычи» черной икры является ее легальная покупка на рынке. Однако заплатить за нее придется несколько десятков тысяч.
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