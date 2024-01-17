Забудьте о небоскребах — самые красивые здания в мире находятся под землей

По расчётам Организации Объединенных Наций к 2300 году население мира увеличится пятикратно.







Это означает, что города будут перенаселены. Более половины человечества уже сейчас живет в городах, а к 2050 году не менее двух третей населения будут называть города своим домом.



Практически во всех крупных городах спрос на жилье опережает возможность им обеспечивать. И тем не менее растущему населению где-то нужно будет жить.



Одно из возможных решений — строительство под землей или внедрение зданий в существующий ландшафт, будь то холм или скала. Во многих городах уже есть подземные районы, но по мере разрастания городов, можно ожидать, что эти районы преумножатся.



Взгляните на некоторые из самых уникальных чудес мира, которые построены под землей или в скалах.



В элитном отеле Санторини в Имеровигли (Греция) есть бассейн, построенный внутри пещеры. С отвесной скалы открывается вид на Средиземное море.







Каменные пещеры протянулись вдоль отвесных скал в Невшехире, Турция, в исторической области Каппадокия. Это место пользуется популярностью среди туристов, которые приезжают посмотреть на творения византийского искусства и разветвленную сеть подземных жилых пещер эпохи бронзы.







К более современным жилым пещерам относится Les Hautes Roches — пятизвездочный отель, вырубленный внутри известняковой скалы. Из роскошно обставленных номеров открывается вид на реку Луара.







Этот парк развлечений на глубине 400 футов был построен в бывшей соляной шахте в Румынии, он называется Салина Турда. Внутри, вы можете прокатиться на подземном колесе обозрения или на весельной лодке по озеру, поиграть в пинг-понг и посмотреть спектакли в амфитеатре.







Вырубленная в скале церковь Темппелиаукио в Хельсинках очаровывает застекленным куполом, который расположен чуть выше уровня земли и пропускает много солнечного света внутрь. Строители специально оставили нетронутыми каменные стены: изумительная естественная акустика делает церковь идеальным местом для проведения концертов.







В этой деревне на юге Туниса, местные жители живут в традиционных троглодитных жилищах – пещерах, вырубленных в скале. Здесь даже есть подземный отель.







Этот дом на греческом острове Антипарос стоит прямо на том месте, где сходятся два холма. Две длинные каменные стены соединили их словно мост, так дом естественным образом вписался в ландшафт.







Построенный в 2009 году в память об одном корейском поэте, Земляной дом в Сеуле имеет два внутренних двора, которые объединяют шесть отдельных комнат, кухню, кабинет и ванную комнату с деревянной ванной и унитазом.







Этот дом в Glaumbær, Исландия, является образцом «дома из дерна» — постройка хорошо сохраняет тепло, имеет каменный фундамент, а по бокам — уложенный пластами дерн.







В Польше 800 ступенек вниз по лестнице приведут вас к месту, где вы найдете художественную галерею, дом отдыха и громадные залы, в которых проводят свадьбы и конференции. Это чудо 13-го века когда-то было соляной шахтой.







Построенный в 1996 году и похожий на жилище хоббита, этот дом в валлийский сельской местности представляет собой тоннель под крышей из дерна. Дом с тремя комнатами и потрясающим видом на океан напоминает жилище из известного британского ТВ-шоу для детей — местные жители называют его «домом Телепузиков».







Этот «погребенный» музей расположен на Наосиме, японском «острове искусств». Небольшие отверстия в бетоне и геометрические окна-люки, которые пропускают свет, можно рассмотреть среди зеленого покрова.







Жители Кубер Педи в Австралии молятся под землей. Сербская православная церковь, построенная в 1993 году, вырезана в песчанике и имеет общий зал, приходской дом, и даже школу.







Построенный архитектором Питером Ветчем, этот швейцарский дом – образец «земляного жилища» – такой себе дом в земле, в котором в качестве стен частично используется местный природный рельеф.







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