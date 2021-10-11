Чего мы не знали об автоавариях и авиакатастрофах

Крушения самолётов случаются крайне редко и всегда попадают во все мировые новости. И как бы ужасны они не были, шанс погибнуть в ДТП намного выше. В этой статье мы собрали самые удивительные и невероятные истории и факты об авариях разного рода:



Клинту Иствуду пришлось пережить авиакатастрофу в период службы в армии. Самолёт, в котором он летел, разбился над Тихим океаном. Он выжил, проплыв несколько миль до спасительного берега.







В 1973 году Стиви Уандер впал в кому в результате аварии. Врачи не могли его вывести из этого состояния. Тогда его друг стал напевать ему в ухо “Higher Ground” и Стиви начал постукивать пальцами, отбивая ритм.







Отец одного из угонщиков самолёта 11 сентября был против профессии пилота для сына, повторяя: «у меня только один сын, и я не хочу, чтобы он разбился».







В 1937 году во Флориде приёмник внезапно поймал радиопереговоры попавшей в аварию Амелии Эрхарт. Их услышала девушка по имени Бетти, и записала всё в блокнот. Теперь её записи хранятся в документе под названием «Блокнот Бетти».







1 сентября несколько истребителей без боезапаса взлетели по боевой тревоге. Пилоты должны были направить истребители в угнанный лайнер и катапультироваться в последний момент.







Член норвежской группы A-HA Магне Фурухольмен в пятилетнем возрасте потерял отца в авиакатастрофе.

Его будущий товарищ по группе Мортен Харкет видел это крушение. Они встретились через 13 лет.В 1948 году в Норвегии философ Бертран Рассел оказался среди выживших после падения внутреннего рейса. Все выжившие сидели на местах для курящих. По слухам, перед рейсом Бертран заявил: «Если нельзя будет курить, я помру».Пилоты рейса Дельта 1141 перед взлётом были так заняты флиртом со стюардессами, что «уронили» самолёт и погубили 14 из 108 человек.В 2010 году маленький самолёт Демократической Республики Конго разбился из-за крокодила. Один из пассажиров тайком пронёс на борт крокодила в надежде продать по прибытии. Крокодил сбежал и устроил панику в кабине пилота, отчего самолёт потерял баланс и упал.Наиболее вероятное время автомобильной аварии — в выходной с 12 до 3 ночи.Открывшийся в 1952 году Центр изучения автомобильных аварий и травматизма проводил краш-тесты с настоящими телами, а не с куклами.В 1954 году Эрнест Хемингуэй выжил в авиакатастрофе… и ещё в одной на следующий день.В 1996 году угонщики захватили рейс Ethiopian Airlines 961 из Найроби в Аддис-Абебу. Они велели пилоту лететь в Австралию, собираясь просить там убежища. Когда кончилось топливо, самолёт упал на воду. Хотя пилот снижался исключительно грамотно, многие пассажиры погибли просто потому, что надули спасательные жилеты раньше времени и не смогли выбраться из самолёта.Журнал «Популярная механика» исследовал крушения всех коммерческих рейсов, начиная с 1971, и выяснил, что чем ближе к хвосту, тем больше шансы выжить. Среди пассажиров бизнес-класса выживших оказалось 49%, а на «галёрке» 69%.Большинство автомобильных аварий происходят в радиусе пяти километров от дома водителя.В 1977 году по пути на игру погибла в авиакатастрофе вся баскетбольная команда Университета Эвансвилла, кроме одного игрока. Последний член команды погиб двумя неделями позже — его сбил пьяный водитель.Когда дирижабль Гиденбург превратился в горящий шар над Нью-Джерси, выжило почти две трети пассажиров.В 1977 году в Миссисипи разбился самолёт с группой Lynyrd Skynyrd на борту. Выживший барабанщик Артимус Пайл в поисках помощи наткнулся на фермера, который принял Артимуса за нарушителя границ частной собственности и прострелил ему плечо.Только после гибели знаменитого американского певца Бадди Холли в авиакатастрофе в 1959 году газеты перестали печатать список жертв до оповещения родственников.После теракта 11 сентября появилось понятие «страх перед опасностью». Опасаясь возможной трагедии, человек начинает совершать более рискованные поступки.После 11 сентября американцы старались избегать полётов, в результате чего возрос поток машин. Как следствие, увеличилось количество аварий со смертельным исходом. В течение года примерно 1500 человек сверх обычных цифр погибло в ДТП в попытке избежать авиакатастрофы.Перед тем, как вышеупомянутый Бадди Холли погиб в авиакатастрофе, его товарищ Вэйлон Дженнингс пошутил: «я надеюсь, ваш допотопный самолёт разобьётся». Эта шутка преследовала его до конца жизни.В современном мире почти треть всех подростковых смертей приходится на ДТП.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)