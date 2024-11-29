Чем отличаются резьбовые герметики кроме цветов

Каждый автомобилист хотя бы раз сталкивался с такой штукой, как резьбовой герметик или анаэробный фиксатор резьбы. Следы подобных составов то и дело видны на каких-нибудь резьбовых соединениях. Однако, приходилось ли задумываться о том, почему эти герметики имеют разные цвета? Есть ли в них хоть какой-то «потаенный» смысл или каждый производитель «химии» лепит цвета во что горазд?
Герметики бывают разные. /Фото: valles.ru.
Анаэробный фиксатор резьбы – это специальный состав-герметик, использующийся для стопорения резьбовых соединений, уплотнения фланцев, герметизации швов, склеивания поверхностей. Фиксаторы широко используются в самых разных областях, включая автомобилестроение. В частности с их помощью обеспечивается наилучшая фиксация колесных болтов и предотвращается случайное откручивание последних под действием естественных факторов. Название анаэробных фиксаторов говорит само за себя: оставшись без свободного притока воздуха, состав быстро (обычно до 24 часов) затвердевает. Собственно, именно для недопущения химической реакции полимеризации тюбики с герметиками продаются полупустыми.
Очень полезная штука. /Фото: modasadovod.ru.
На сегодняшний день существует несколько видов анаэробных фиксаторов, отличающихся между собой составом и, как результат, характеристиками. А именно составы отличаются в первую очередь термостойкостью, моментом срыва и отворачивания, а также максимально допустимым диаметром резьбы. В свою очередь от показателей момента срыва и момента отворачивания зависит сложность откручивания метиза при уже затвердевшем герметике. Для удобства производители окрашивают анаэробные фиксаторы в один из четырех цветов: розовый/фиолетовый, синий, зеленый и красный. Увидев цвет монтажного состава, можно с высокой степенью вероятности определить его характеристики.
По цвету определяются качества. /Фото: cormanstroy.ru.
Фиолетовые или розовые герметики – это фиксаторы наименьшей прочности (L222). Метизы, скрепленные таким образом, без особого труда отворачиваются даже легким ручным инструментом. Розовый герметик обладает моментом срыва и отворачивания после срыва на уровне 6 и 3 HМ, соответственно. Термостойкость таких составов не превышает 150 градусов по Цельсию. А допустимый диаметр резьбы не должен превышать 1/4"(дюйма), что соответствует креплению М6.
Синий герметик – это фиксатор малой прочности (L243). Детали, скрепленные таким составом, все еще можно демонтировать ручным инструментом с приложением определенных усилий. Синий герметик обладает моментами срыва и отворачивания на уровне 20 и 7 НМ. Термостойкость подобных составов может достигать 180 градусов по Цельсию. Использовать синие фиксаторы рекомендуется с резьбовыми соединениями от 1/4 до 3/4", что соответствует краплениям от М6 до М20.
Самый прочный - красный. /Фото: betonpogreb.ru.
Зеленый герметик – это большая группа фиксаторов средней (L290) и высокой (L270) прочности. Объединяет их то, что в подавляющем большинстве случаев метизы, закрепленные такими составами, все еще можно демонтировать ручным инструментом. Лишь в редких случаях герметики L270 могут потребовать нагрева. Во всем остальном составы достаточно сильно разнятся. Так, зеленые герметики средней прочности имеют термостойкость на уровне 150 градусов, моменты на уровне 10 и 29 НМ, могут использоваться с соединениями от 1/16 до 1/2". В свою очередь зеленые герметики высокой прочности обладают термостойкостью до 180 градусов, моментами в 32 и 32 НМ, а также могут использоваться с соединениями до 1".
Красный герметик – еще одна разновидность фиксаторов высокой прочности (L277). От всех остальных составов красные отличаются тем, что при их использовании соединение уже не может быть демонтировано обычным инструментом без применения нагрева. При этом термостойкость такой пасты составляет всего 150 градусов. Моменты – 31 и 31 НМ. Чаще всего красный герметик применяется для соединений большого диаметра от 7/8" или от 20 мм.
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