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Зелёный лук круглый год

Вырастите зелёный лук легко и просто — столько, сколько вам нужно! Понадобятся только луковицы и полотенце.

Зелёный лук круглый год

Подготовьте репчатый лук. Отрежьте верхушку — отсюда и будет расти зелень.

Зелёный лук круглый год

Также подготовьте любую удобную ёмкость. Выстелите полотенце, увлажните. Разложите лук.

Зелёный лук круглый год

Поливайте время от времени, чтобы полотенце оставалось влажным.

Зелёный лук круглый год

Через неделю уже можно собирать урожай! Это очень простой способ выращивания зелёного лука без земли.

Зелёный лук круглый год
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Луквыращивание

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