Зелёный лук круглый год

Вырастите зелёный лук легко и просто — столько, сколько вам нужно! Понадобятся только луковицы и полотенце.







Подготовьте репчатый лук. Отрежьте верхушку — отсюда и будет расти зелень.







Также подготовьте любую удобную ёмкость. Выстелите полотенце, увлажните. Разложите лук.







Поливайте время от времени, чтобы полотенце оставалось влажным.







Через неделю уже можно собирать урожай! Это очень простой способ выращивания зелёного лука без земли.





Читать далее →