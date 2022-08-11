Крылатые качельки ужаса или детские площадки, которые сошли из ваших худших кошмаров

Наверняка, каждый из нас в детстве обожал всевозможные игровые площадки. Не зря ведь многие взрослые так любят попрекать своих уткнувшихся в экраны компьютеров и планшетов отпрысков тем, что в их-то время все было по-другому. Действительно, яркие детские воспоминания о том, как ты с друзьями радостно катался с горки, делал «солнышко» на качелях или исследовал деревянные замки – это бесценно.
Однако, глядя на нашу сегодняшнюю подборку фотографии самых «креативных» детских площадок со всего Интернета, невольно задумываешься, что люди, которые их строили, получали «откаты» непосредственно от детских психологов, потому что ничем иным их отчаянное стремление разрушить хрупкую детскую психику, а заодно и взорвать мозг родителей объяснить просто невозможно.
Нечеловеческая многоножка
Если кто-то уже успел порадовать себя этим замечательным добрым фильмом для семейного просмотра, то это креативное нечто, предназначенное для веселых детских игр, явно не оставит вас равнодушными. Действительно, сценаристам «Многоножки» есть чему поучиться у автора сего скульптурного шедевра, ведь даже сумасшедший хирург из фильма вряд ли додумался бы помимо трех неудачливых пленников вшить в свое гениальное творение еще и собаку с ящерицей. Знаете, кого еще очень не хватает в этой компании? Милого зеленого слоника!
Молчаливые соседи
Нет, ну а что? Все мы смертны, наша жизнь – это лишь утомительный путь из колыбели в могилу, и так далее, и тому подобное. Так почему бы сразу не привить нашим маленьким экзистенциалистам осознание всей бренности ничтожного человеческого бытия? К тому же, эта площадка открывает массу педагогических возможностей для продвинутых современных родителей. «Смотри, Васенька, будешь плохо себя вести, будешь ночевать на детской площадке!» или «Вот, Ирочка, что случается с детками, которые не слушают маму и папу!». Десять черепов из десяти, всем рекомендуем!
Большая и твердая скала
Детишки очень любят лазить по всевозможным брусьям, горкам и деревьям, поэтому просто замечательно, что в нашем парке наконец-то поставили эту чудо-горку, по которой маленькие сорванцы смогут безопасно лазить… постойте-ка! Нет, здесь определенно что-то не так. Вот вам горка, дорогие налогоплательщики.
Кто-нибудь, вызовите ей врача
Тут возникает целых два вполне логичных вопроса. Во-первых, что у этой Снегурочки (искренне надеемся, что это именно Снегурочка, а не Король Ночи из «Игры Престолов» сменил пол) с глазами? Кажется, сему изваянию срочно нужен врач, да и его создателю тоже, кстати, не помешал бы. Запомните, детки, если у кого-то из ваших знакомых вдруг начинается литься из глаз кровь, срочно звоните 03. Ну и да, второй вопрос: кому в здравом уме пришло в голову регулярно трогать за грудь жуткую статую, у которой из глаз сочится кровища?
Поиграй с мертвым дяденькой
Вы только взгляните на доброе лицо этого милого гномика, который так и зовет детишек посидеть у него на коленках. Причем, если взрослых больше напрягает неоднозначная поза (нет, ну она действительно неоднозначная), стертые коленки и дырка на месте ширинки, то дети, непременно оценят бороду, которая отчаянно душит этого старого проказника (не зря же у него глаза так из орбит вылезли) и слегка почерневший цвет лица, характерный для трупов на стадии глубокого разложения.
Погладь уточку
Сложно сказать, что в данном конкретном случае не так, но почему-то, когда смотришь на эту фотографию, складывается впечатление, что эта желтенькая уточка вот-вот поглотит твою душу и утащит ее в ад на вечные страдания. Не надо, уточка, не убивай нас, мы лучше пойдем.
Жертвы маньяка
Глядя на этих юных пионеров, складывается впечатление, что автор изначально задумывал свое творение ни как украшение для детской площадки, а как монумент жертвам Андрея Романовича. Где рука? Где ступни? Почему парень плачет черными слезами, а на его белой груди проступают кровавые пятна? В общем, если четырнадцатого февраля вы заметите неприметных людей среднего возраста в черных куртках и кепках, которые оставляют на этой детской площадке цветы, не удивляйтесь, они просто отмечают День расстрела Чикатило.
Головы на стене
Нет, ну с задумкой все понятно. Ловкие мартышки лазят по брусьям, давай, полазь с ними и ты. Только вот почему-то это сооружение выглядит не как мечта юного акробата, а как сон пьяного таксидермиста. Действительно, почему бы не украсить детские горки и качели чем-то, что больше всего на свете напоминает отрубленные головы животных? Куда вообще смотрит Гринпис?
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