7 мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому

Ух, как страшно.

1. Мост через реку Сыдухэ — Китай

Огромный и очень важный для экономики мост через Сыдухэ.

2. Мост Трифт — Швейцария

У моста Трифт дурная слава.

3. Подвесной мост горловины Каварау — Новая Зеландия

Мост над Каварау - конструкция вроде бы надежная.

4. Подвесной мост Даедунсан — Южная Корея

Мост Даедунсан выглядит пугающе.

5. Подвесной мост Гхаса — Непал

В Непале можно найти много страшных мостов, мост Гхаса не исключение.

6. Обезьяньи мосты — Вьетнам

Совсем не высокий, но все еще очень страшный.

7. Мисоу Цурибаши — Япония

Мост Мисоу Цурибаши - когда побыть трусом, совсем не стыдно.