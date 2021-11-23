7 мостов мира, пройти по которым хватит храбрости далеко не каждому

Ух, как страшно.
Мост – это очень полезная инженерная конструкция. Но иногда, глядя на отдельные мосты, трудно поверить, что строились они людьми и для людей. Куда больше они похожи на какие-то ужасающие аттракционы. Пройти по таким мостам отважатся только сильнейшие, ведь раскачиваются они от каждого дуновения ветра.
1. Мост через реку Сыдухэ — Китай
Огромный и очень важный для экономики мост через Сыдухэ.
Мост протяженностью 1 300 метров, который соединяет два важнейших промышленных центра Китая. Он имеет высоту в 460 метров, чего уже более чем достаточно для того, дабы напугать большинство людей. Эта же особенность делает его одним из высочайших в мире.
2. Мост Трифт — Швейцария
У моста Трифт дурная слава.
Протяженность этого навесного моста составляет 170 метров. Среди путешественников он приобрел печальную славу самого сильно расшатывающегося моста. И это при том, что в этом месте дуют очень сильные ветра. Есть версия, что построили конструкцию всего за 6 недель.
3. Подвесной мост горловины Каварау — Новая Зеландия
Мост над Каварау - конструкция вроде бы надежная.
Этот мост широко известен в первую очередь среди любителей банджи джампинга. Высота конструкции составляет 43 метра. Под ней гремит бурная горная река. Добавляет острых ощущений и то, что мост получился невероятно узким.
4. Подвесной мост Даедунсан — Южная Корея
Мост Даедунсан выглядит пугающе.
А вот эта инженерная конструкция известна в первую очередь тем, что расположена над глубочайшей горной пропастью в мире. Находится мост в ущелье в горах Даедунсан. Опасен не только мост, но и дороги ведущие к нему.
5. Подвесной мост Гхаса — Непал
В Непале можно найти много страшных мостов, мост Гхаса не исключение.
Несмотря на то, что мост Гхаса уже старый и ветхий, это не мешает местным жителям интенсивно использовать его буквально каждый день. Ходят по мосту не только люди, но и животные. Да, здесь в самом прямом смысле нужно думать о том, как будешь разминаться с ослом посередине моста!
6. Обезьяньи мосты — Вьетнам
Совсем не высокий, но все еще очень страшный.
Это не какой-то отдельный мост. Подобных конструкций во Вьетнаме огромное множество. Свое название они также получили не просто так, ведь идти нужно всего по одному тоненькому бревнышку.
7. Мисоу Цурибаши — Япония
Мост Мисоу Цурибаши - когда побыть трусом, совсем не стыдно.
А как насчет того, чтобы прогуляться по вот такой конструкции? Японцы это делают, к слову, каждый день.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии