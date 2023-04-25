С нами не соскучишься!

8 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    крафт - это  переводе на русский типа завод  к примеру kraftwerk -завод машиностроительный, в германии заводское пиво...5 главных сортов ...
  • Владимир Акулов
    Тайна смерти пиндосского кощея - в долларовой *игле* ... Пока пиндосский кощей немеренно печатает для себя *зелены...Когда и почему до...
  • Владимир Акулов
    Когда доллар появился в 1792г за 1 доллар давали , примерно , 1,6 грамма золота... Теперь купить 1 грамм золота мо...Когда и почему до...

5 самых древних книг, дошедших до наших дней

5 самых древних книг, дошедших до наших дней

Многие считают, что в век информационных технологий книга утрачивает свою значимость. А ведь раньше это был единственный способ передачи знаний через поколения. Самые древние книги, дошедшие до нас, вызывают благоговейный трепет, а для ученых-историков они просто бесценны.

1. Книга Мертвых


5 самых древних книг, дошедших до наших дней

Мистическая Книга Мертвых часто фигурирует в приключенческих фильмах. Но ее исходное название «Главы о выходе к свету дня». Книга представляет собой сборник папирусов с древнеегипетскими молитвами, заклинаниями, которые должны были якобы помочь умершему перейти в иной мир. Название «Книга Мертвых» дал египтолог Лепсиус. Книгу создавали в период с VI по I век до н.э.

2. Евангелия Гаримы


5 самых древних книг, дошедших до наших дней

В монастыре святого Гаримы (Эфиопия) хранятся два Евангелия, созданных в период с 330 по 650 гг. Они написаны на геэз – священном языке Абиссинии. Евангелия обнаружила специалист по истории искусств Беатрис Плэйн в 1950 году. Книги оформлены в одном стиле, но написаны разными почерками. Первое Евангелие имеет переплет из деревянных дощечек, покрытых золоченой медью, а переплет второго выполнен из серебра. К сожалению, книги не подлежат реставрации, и они сохраняются все в том же монастыре.

3. Синайский кодекс


5 самых древних книг, дошедших до наших дней

Самая древняя книга, выполненная в привычном современному обывателю виде – это Синайский кодекс, датированный IV веком. Первая часть кодекса была найдена в 1844 году совершенно случайно немецким ученым Константином Тишендорфом на Синайском полуострове в монастыре Святой Елены. Листы лежали в груде мусора, предназначенного для уничтожения. Затем ученый нашел еще 86 страниц кодекса и увез их в Европу, где обнародовал для общественности. Когда Тишендорф приехал в монастырь снова в поисках продолжения кодекса, то монахи его даже на порог не пустили.

Спас положение император Александр II. Он заплатил монастырю 9 тысяч рублей, после чего Константин Тишендорф смог отыскать и вывести новые страницы кодекса в Россию. В Синайском кодексе содержится часть Ветхого Завета, полный текст Нового завета, «Послание Варнавы» и «Пастырь» Гермы, написанные на греческом языке. С приходом к власти большевиков в 1933 году кодекс был отправлен в Британский музей.

4. Остромирово Евангелие


5 самых древних книг, дошедших до наших дней

Самой древнейшей книгой Руси считается Остромирово Евангелие. Она написана в 1056-1057 годах для новгородского посадника Остромира дьяконом Григорием. Уникальный манускрипт украшен инициалами, миниатюрами. Кроме того, книга важна тем, что дьякон в послесловии указал дату ее написания от сотворения мира. Остромирово Евангелие стало тем образцом, от которого отталкивались ученые, создавая современные грамматики старославянского языка. Сегодня книга хранится в Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга.

5. Алмазная сутра


5 самых древних книг, дошедших до наших дней

Алмазная сутра представляет собой почти 5-метровый свиток, напечатанный методом ксилографии (оттиска гравюр). Эта книга содержит текст с основами буддизма. Алмазная сутра была найдена археологом Марком Стейном в Китае в 1900 году и вывезена в Великобританию. В книге указано, что она отпечатана в 15-м числе четвертой луны года Сяньтун, т. е. 11 мая 868 года. Сейчас Алмазная Сутра хранится в Британской библиотеке.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
г. Санкт-Петербург

Картина дня

наверх