5 советских автомобилей, которые были выпущены в единственном экземпляре

Советские авто созданные в одном экземпляре.

1. ГАЗ-А-АЭРО

Это был смелый эксперимент.

2. ГАЗ-СГ1 «Победа спорт»

Это была и победа, и спорт.

3. ЗИС-112

Не самая удачная попытка.

4. ГАЗ-Торпедо

Действительно - торпеда!

5. Москвич-Г2

Выиграл соревнования в первый же год.