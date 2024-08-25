10 любопытных фактов о том, как природа и человек влияют друг на друга

Единение с природой.
Отношения между людьми и природой всегда были достаточно сложными - человек стремился подчинить её, использовать для своих нужд и всячески изменить. Сегодня повсюду говорят о негативных последствиях глобального потепления, но это далеко не единственный пример того, как человеческая цивилизация и природа влияют друг на друга.
1. Потепление климата способствуют насилию
Климат влияет на уровень насилия.
Многие научные исследования в течение нескольких десятилетий последовательно предполагали, что темпы насильственных преступлений всегда растут по мере приближения к экватору, т. е. по мере того, чем более жарким становится климат. Но ни одно из этих исследований так и не смогло определить, почему это так. Есть две основные теории. Во-первых, жаркая погода причиняет людям дискомфорт и делает их раздражительными, а следовательно, более жестокими.
Во-вторых, люди в теплую погоду чаще находятся на улице и более активно взаимодействуют, т. е. возникает больше возможностей для насильственных конфликтов. Но исследователи из Vrije Universiteit Amsterdam считают, что в подобном поведении виновато не столько тепло, сколько незначительное изменение температуры в этих регионах.
Без необходимости планировать предстоящие сезоны, люди могут сосредоточиться на настоящем, не настолько заботясь о будущем. Эта "стратегия жизни одним днем" может привести к снижению самоконтроля и, таким образом, к увеличению количества актов насилия.
2. Загрязнение светом является причиной ранней весны в городах
Причина ранней весны - загрязнение светом.
Световое загрязнение, вызванное избытком искусственного освещением, на самом деле может быть разрушительным для природных экосистем. Со временем яркие огни в городах постепенно "обманывают" окружающие деревья и растения, которые начинают "считать", что весна наступила раньше.
В 12-летнем исследовании четырех различных видов деревьев британские ученые обнаружили, что в крупных городах, в которых много ночного освещения, деревья выбрасывали почки на неделю раньше, чем аналогичные породы в сельской местности. Это оказывает естественный мультипликационный эффект на окружающую экосистему, вызывая сбои в циклах опыления и популяции птиц и пчел.
3. Окурки - угроза для морской флоры и фауны
Курение вредит не только человеку.
Из миллиардов окурков, производимых ежегодно, только часть утилизируются правильно. Безумное их количество попадает в океан. На самом деле, окурки являются наиболее распространенным типом мусора в Мировом океане. Они состоят из тысяч крошечных пластиковых частиц, вплетенных в волокно, которое распадается в окружающей среде океана.
Одно исследование показало, что опасные материалы, содержащиеся в одном окурке, могут в достаточной степени загрязнить 1 литр воды так, чтобы убить любую рыбу в этой воде.
4. Люди и эволюция
Подземные москиты.
Охота, посягательство людьми на естественную среду обитания животных, а также другие изменения в окружающей среде способствовали исчезновению тысяч видов в течение многих столетий. Но некоторые модели поведения человека могут в итоге приводить к появлению новых видов, которые бы никак не появились в противном случае. К примеру, в Лондоне существуют подземные москиты, ДНК и привычки размножения которых отличаются от обычных комаров.
Они получились из насекомых, которые сбежали в искусственные подземные туннели во время бомбардировок Второй мировой войны. Поскольку они уже не в состоянии размножаться с другими комарами, то эти москиты представляют собой отдельный вид, который фактически был создан людьми.
5. Природа улучшает психическое здоровье
Семейная прогулка на природе.
В 2013 году по итогам исследования, проведенного Университетом Эссекса, выяснилось, что клинические показатели депрессии заметно снизилась (на 71 процент) у людей, которые каждый день совершали хотя бы короткую прогулку на природе. Эти результаты резко контрастируют с контрольной группой, участники которой гуляли раз в день в торговом центре. У них уровень депрессии снизился на 45 процентов, в то время как 22 процента фактически чувствовали себя еще более подавленными.
Кроме того, у подростков, живущих в пределах 1 км от зеленых насаждений, наблюдалось снижение агрессивного поведения. Так или иначе, авторы исследования пришли к довольно специфическому выводу: увеличение зеленых насаждений в городских районах может привести к сокращению на 12 процентов насильственного и агрессивного поведения среди подростков.
6. Увеличение роста растительности
Таяние ледников.
Таяние ледников и постепенное исчезновение многолетних шельфовых ледников, вызванных глобальным изменением климата, произвело неожиданный вторичный эффект. Во многих местах, где лед отступил, на его месте появилась зелень.
Эта многолетняя тенденция была отмечена НАСА с помощью спутниковых снимков. Помимо отступления льдов и повышения температуры, еще одним фактором считается повышение количества азота в атмосфере, который любят растения.
7. Бедные люди в зеленых районах болеют меньше
Природа - лучший доктор.
Ученые из университета Глазго провели исследование, которое обосновало теорию, что воздействие природы является полезным для людей. Исключив такие заболевания, как рак легких, болезни органов кровообращения, а также умышленное членовредительство, ученые решили обследовать все рабочее население Англии, чтобы определить, существует ли закономерность состояния здоровья у людей, которые не могут позволить себе медицинское обслуживание, с проживанием вблизи зеленых зон.
Оказалось, что люди, живущие вблизи зелени, действительно здоровее, даже если вообще не посещают врачей.
8. У матерей, живущих рядом с природой, рождаются крупные дети
Здоровый малыш - счастливая мама.
Исследователи Университета Бен-Гурион в 2014 году отметили, что матери в более экологичных районах, как правило, рожают детей с гораздо более высокой средней массой тела. Исследование также показало, гораздо более низкий вес при рождении грозит ребенку множеством пожизненных проблем со здоровьем.
Было обнаружено , что низкий вес при рождении обычно встречается в экономически слаборазвитых районах с минимальным количеством зеленых насаждений.
9. Дороги могут иметь положительное воздействие на природу
Для некоторых областей дороги полезны.
Несмотря на то, дороги имеют жизненно важное значение для инфраструктуры любого общества, защитники окружающей среды активно протестуют против их строительства. На самом деле, в 2013 году профессор Кембриджского университета Эндрю Балмфорд предположил, что строительство дорог или улучшение существующих дорог в некоторых районах может быть полезно для окружающих областей.
В частности, в слаборазвитых районах, пригодных для сельского хозяйства, дороги явно способствуют сохранению уязвимых видов растений и животных, поскольку люди попросту "держатся от них подальше".
10. Животные приспосабливаются к присутствию человека
Урбанистическое гнездо.
Во время промышленной революции и в результате демографического взрыва человека, наблюдался явный эффект воздействия на разнообразие видов животных. Охота и рыболовство, несмотря на изменения в среде обитания и структуре миграции, оказали отрицательное влияние на многие виды, но не на все. Некоторые из них приспособились процветать в присутствии людей, и изучение того, как им удалось это сделать, может быть ключом к смягчению эффекта будущего роста населения.
Бурундуки и вороны, например, полностью изменили свой рацион, приспособившись к городской жизни. Многие птицы, которые находились под угрозой исчезновения, начали селиться на плоских крышах торговых центров.
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