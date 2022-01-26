Любопытное об океане

Если вам кажется, что на этой планете человечество уже все изучило, то вы глубоко заблуждаетесь.
Океан — один из тех природных явлений, которые кажутся на первый взгляд знакомыми, а на деле таят в себе множество неразгаданных тайн. Все, наверное, слышали о затонувшей Атлантиде и Бермудском треугольнике. Однако это еще далеко не все загадки и чудеса океана, до сих пор удивляющие ученых. Перед вами 15 самых невероятных фактов об океане и его обитателях.
1) Люминесцентный планктон
Со стороны кажется, что попал на другую планету- голубое свечение, исходящее от воды, никак не ассоциируется с планетой Земля. На самом деле, это удивительное сияние вызвано люминесцентным планктоном. И хотя смотрится оно сказочно, люминесцентный планктон — не единственное существо на земле обладающее такой способностью — светлячки делают все то же самое, только на суше.
2) Красные приливы
Звучит и красиво, и жутковато одновременно. И такие приливы действительно представляют опасность. Красный цвет воде придает цветение особого вида водорослей. Степень угрозы зависит от концентрации этих водорослей: дело в том, что во время цветения они выделяют особый токсин, который способен уничтожать рыб, растения и другие живые организмы, нарушая таким образом баланс экосистемы. Для человека этот токсин тоже может быть опасен, так как, в зависимости от его количества в воде, может возникнуть зуд и более серьезная аллергия. Известны случаи, когда этих водорослей было так много, что токсин проникал даже в воздух.
3) Акулы- каннибалы
Нет, здесь речь не о том, что акула может съесть человека — это нам давно известно. Гораздо более удивительно то, что акула может нападать на себе подобных — на мелких акул, иногда даже того же вида. Ученые лишь недавно столкнулись с таким поведением акул. Считается, что они на это способны лишь в случае сильного и длительного голода.
4) Рыба-художник
На дне океана были обнаружены узоры, похожие на те, что мы выводим палочкой на песке. Оказалось, что эти круги “рисуют” самцы рыбы Фуга, чтобы привлечь самку.
5) Пиросомы
Пиросомы — завораживающие подводные создания. Они выглядят как огромные, полые, замкнутые с одного конца трубки с люминесцентными элементами. В длину они могут достигать нескольких метров. Помимо инопланетного внешнего вида, удивительны они еще и тем, что эта трубка, считающаяся одним существом, на самом деле состоит из множества мелких организмов, которые копируют сами себя, чтобы создать огромную колонию, со стороны кажущуюся единым организмом.
6) Стеклянный кальмар
Этот вид кальмара имеет особый орган, делающий его тело абсолютно прозрачным. Причем не все стеклянные кальмары живут на большой глубине. Есть и подвиды, обитающие на хорошо освещенном мелководье, так что прозрачность отлично помогает им скрываться от хищников.
7) Подводные водопады
Вы, вероятно, вспомните тот, что на острове Маврикий, однако самый большой подводный водопад находится в Датском проливе. Образуются такие удивительные природные “тавтологии” в местах встречи двух течений — теплого и холодного. Так как холодная вода тяжелее теплой, она буквально падает вниз. Вот вам и водопад. Жаль только абсолютное большинство таких явлений скрыто от человеческого глаза.
8) Таинственные исчезновения
Известно множество историй о бесследно исчезнувших кораблях и самолетах: одни просто исчезали с радаров, другие успевали сообщить диспетчерам о неполадках. Объединяет эти случаи общий итог — исчезнувшие корабли и самолеты так и не были найдены.
На этот раз речь пойдет об американской подводной лодке. В 1968 году она бесследно пропала в Атлантическом океане. Вокруг ее исчезновения ходило множество слухов, включая взорвавшуюся торпеду и происки советских спец служб.
9) Таинственное сооружение на дне Балтийского моря
И хотя в этой статье мы говорим об океанах, обойти эту загадку просто невозможно. В 2012 году на дне Балтийского моря было найдено строение, породившее новый виток слухов о регулярных визитах НЛО. Небезосновательно, надо сказать. Конструкция сооружения напоминает известный корабль из вселенной “Звездных войн” — “Тысячелетний сокол”. Ученые до сих пор не могут сказать точно, что это за феномен. Природное происхождение крайне сомнительно, ведь конструкция включает металлические элементы, которые не могли образоваться естественным путем. Одной из версий также является предположение о том, что это сооружение было построено еще во времена ледникового периода.
10) Черные дыры
Все знают, что такое черные дыры в космосе — невидимые человеческому глазу, они создают вакуум, в который затягивает все объекты, находящиеся поблизости. Некоторое время назад ученые обнаружили примерно то же самое, только под водой. Этот мощный водоворот затягивает все, что попадается ему на пути.
11) Ледяные цветы
Хрупкие, будто хрустальные, цветы можно встретить по всей Арктике, а также на льдах, дрейфующих в океане. Помимо того, что они просто сказочно красивы, они также являются источником морских солей и других элементов, которые в итоге, испаряются и остаются в атмосфере.
12) Подводные сосульки
Они встречается в холодных морях и океанах, особенно, вблизи ледников. Когда морская вода замерзает, часть солей вытесняется, образуя насыщенный и тяжелый соляной раствор, который стекает по льду в обычную, менее холодную и соленую морскую воду. Далее этот раствор опускается вниз под действием собственной тяжести, попутно замораживая воду с которой соприкасается.
13) Волна-убийца
Волны-убийцы встречаются крайне редко. И слава богу. Их высота достигает 30 метров, а предсказать их появление почти невозможно. Моряки говорят, что такие волны выглядят как настоящие стены воды.
14) Подводные строения
Близ одного из Багамских островов, под названием Бимини ученые обнаружили нечто напоминающее древнюю дорогу. Все бы ничего, но эта дорога — под водой! Конечно, находка стала сенсацией и тут же породила множество слухов об обнаружении затерянной Атлантиды. Однако в ходе дальнейшего исследования появились основания полагать, что эта дорога — результат геологических изменений, а не деятельности человека.
Следует заметить, что дорога Бимини не единственная подводная достопримечательность, претендующая на роль Атлантиды. У берегов Японии есть удивительное место под названием Йонагуни. Японцы полагают, что это останки древней цивилизации, погибшей, вероятнее всего, в результате цунами.
15) Океанский млечный путь
Недавно были замечены блуждающие в океане голубые вспышки. Удивительны они тем, что их видно со спутников. Ученые строят разные предположения: кто-то говорит, что это — просто большие скопление люминесцентных организмов; другие утверждают, что это невозможно, ведь концентрация бактерий в воде должна быть просто невообразимой, чтобы свечение было видно со спутника. Так или иначе, точного ответа на этот вопрос пока не существует. Загадка остается неразгаданной.
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