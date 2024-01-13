Южная Корея и ее «жемчужины», которые стоит увидеть своими глазами

Вещи, которые обязательно стоит увидеть или попробовать в Южной Корее.
Южная Корея - довольно экзотическая страна. Ее культура довольно отличается от европейской. Например, корейцы любят делать варенье из желудей, а на одном из островов царит полный матриархат. Об этих и других особенностях Южной Кореи - далее в обзоре.
1. Остров Чеджу
Живописный обособленный остров Чеджу.
Остров Чеджу является настоящим богатством Южной Кореи и не только. Уникальная природа, базальтовые скалы, вулкан, древние каменные фигуры и местные жители с их необычной культурой, не дадут туристам скучать. Неудивительно, что такое место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но не только живописные пейзажи привлекают людей на остров. Дело еще и в людях, которые населяют эту территорию. В отличие от привычных нам устоев, у населения Чеджу царит полный матриархат. Тут женщины отвечают за материальное состояние семьи, а мужчины занимаются хозяйством, садоводством и воспитывают детей. Стоит отметить, что местные жители всегда радуются туристам, устраивают для них конкурсы, увлекательные мероприятия и чествование блюдами национальной кухни.
2. Демилитаризованная зона
Буферная зона между Северной и Южной Кореей.
Уже больше чем полвека Корейский полуостров разделен на две части. И если южная часть открыта к свободному посещению, то северная является закрытой. Однако, есть в Южной Корее место, где можно одним глазком взглянуть на соседнюю часть. Сделать это разрешается со смотровой площадки Дома Солнца. Оттуда открывается отличный вид на демилитаризированную зону, которая по сей день является самой военизированной в мире. Кроме того, благодаря минным полям и бдительным пограничникам, природа пограничной зоны уже давно стала дикой и разнообразной.
3. Центр тхэквондо
Центре тхэквондо в Мучжу.
Корея - родина тхэквондо, которое является не только боевым искусством, но и философией. В городе Мучжу работает Центр тхэквондо, где каждый желающий может познакомиться с азами борьбы. Специально для приезжих в Центре разработано около 45 программ изучения тхэквондо.
4. Синсолло в ресторане национальной кухни
Блюдо корейской придворной кухни.
Синсолло или елькуджа-тхан - это сложное блюдо придворной корейской кухни, включающее в себя множество ингредиентов. В состав синсолло входят маленькие тефтели, корейские оладьи «чонюо», грибы и овощи. Все это тушат в наваристом мясном бульоне. Готовое блюдо подается в серебряной посудине, похожей на чашу с отверстием в центре, через которое выходит жар.
5. Потухший вулкан Халласан
Потухший вулкан на острове Чеджу.
Потухший вулкан Халласан - еще одна достопримечательность острова Чеджу и к тому же самая высокая точка в стране. Халласан расположен в самом сердце острова, его видно из любой точки, хотя его вершина частенько скрывается за облаками. В потухшем кратере вулкана со временем образовалось озеро, получившее название Пэнноктам, а вся территория вокруг объявлена заповедной зоной. По пути к вершине Халласан туристы могут познакомиться с экосистемами, которые меняются с высотой, увидеть диких животных, а также полюбоваться скульптурами, высеченными в застывшей лаве.
6. Храм Хедон Енгунса
Буддийский храм Хедон Енгунса в Пусане.
Буддийский храм Хедон Енгунса считается одним из самых красивых в стране. В отличие от других священных заведений, которые прячутся в горах, чтобы быть ближе к небесам, этот расположен у моря. Все жители Южной Кореи верят, что если в стенах храма загадать желание, оно обязательно сбудется.
Те, кто хочет узнать себя получше, очистить свои мысли, отдохнуть от мирской суеты, могут остаться в храме на ночь. В ходе ночевки гость имеет возможность узнать больше о монахах и их жизни в стенах храма.
7. Посетить спа-центр
Спа-культура Южной Кореи.
Как в Финляндии любят сауны, так в Корее относятся к спа. Корейское традиционное спа называется «jjimjilbang». Местные жители часто посещают спа-центры, приходят целыми семьями и остаются на целый день, а иногда даже на ночь. В корейских спа оплата фиксирована и взимается при входе. В дальнейшем вы можете находиться в здании столько сколько захотите.
Еще одна особенность корейских спа-центров - раздельные парилки. Дело в том, что заходить в сауну нужно строго обнаженными. Сначала все моются, используя жесткие рукавички и специальные скрабы. Известно, что корейцы просто помешаны на отшелушивании омертвевших клеток. Послы мытья можно идти дальше в помещения с ваннами и бассейнами.
8. Проехать «Маршрут четырех рек»
Популярный велосипедный маршрут.
Если вы любите кататься на велосипеде также, как это любят корейцы, то вам просто необходимо проехать «Маршрут четырех рек». Это отличная велосипедная дорога, проходящая через побережье четырех главных рек: Ханган, Нактонган, Кымган, Йонсанган. Каждый, кто осилит маршрут, в конце получит диплом и золотую медаль от Велосипедной организации Кореи.
9. Отведать желудевое желе
Желудевое желе с соевым соусом.
Пока у нас под водочку поедают селедку и соленые огурцы, в Южной Корее чтят кулинарные традиции, готовя желудевое желе. Именно это специфическое блюдо считается лучшей закуской под алкоголь. В ресторанах такую закуску подают с полынью, перцем, чесноком и соевым соусом.
10. Сходить в клинику
Посетить клинику в Южной Корее.
Сходить в одну из клиник Южной Кореи стоит хотя бы для того, чтобы понять, что больницы могут быть непохожими на наши. Первое, что бросается в глаза - технологии. Медицина в Корее очень автоматизирована, и человеческие ресурсы задействованы по минимуму. Например, проверить зрение и получить рецепт на линзы можно с помощью аппарата. В кабинетах забора крови установлены движущиеся ленты, которые направляют пробирки сразу в лабораторию.
И последнее, что хочется отметить - отсутствие очередей. Прием у врача длится не более 5-10 минут. Задерживать докторов тут просто не принято. Обычно беседу с пациентом начинает ассистент, который записывает все симптомы и жалобы, делает определенные выводы и передает информацию врачу. Тот в свою очередь дает рекомендации по поводу лечения и выписывает рецепты.
11. Посмотреть на чайную плантацию
Посетить чайную плантацию и поучаствовать в фестивале.
Находясь в Южной Корее с мая по октябрь, можно с головой окунуться в атмосферу чайного фестиваля. Он происходит в Посоне, где находятся знаменитые чайные плантации. В рамках праздника каждый турист может поучаствовать в сборе и подготовке листьев, приготовлении напитков, а также в традиционной чайной церемонии.
12. Встретить первый рассвет в году
Рассвет 1-го января.
Находясь в Южной Корее в период новогодних праздников, поддержите традицию коренных жителей. Сотни людей собираются на пляже Чондончжин для того, чтобы встретить первый рассвет нового года. В процессе церемонии принято строить планы и загадывать желания на грядущий год.
13. Посетить самый большой рынок
Самый большой рынок в Сеуле.
В самом центре Сеула находится рынок Намдэмун - самый большой рынок в городе. Это огромная площадь, где расположено множество торговых палаток. В них можно купить все от одежды до свежих продуктов. Цены на рынке приемлемые. К тому же тут есть огромный выбор керамики, ювелирных украшений и товаров для дома на 20 процентов дешевле, чем в магазинах.
14 Прокатиться на особенном велосипеде
Железнодорожный велосипед.
Железнодорожные велосипеды - фишка Южной Кореи и популярный туристический транспорт. По наблюдениям Novate.ru, они представляют собой повозки на двух или четырех колесах, которые двигаются по рельсам и способны развивать достаточно неплохую скорость. В зависимости от города прогулка на таком велосипеде позволит рассмотреть лесные или морские пейзажи.
источник
Вещи, которые обязательно стоит увидеть или попробовать в Южной Корее.
Южная Корея - довольно экзотическая страна. Ее культура довольно отличается от европейской. Например, корейцы любят делать варенье из желудей, а на одном из островов царит полный матриархат. Об этих и других особенностях Южной Кореи - далее в обзоре.
1. Остров Чеджу
Живописный обособленный остров Чеджу.
Остров Чеджу является настоящим богатством Южной Кореи и не только. Уникальная природа, базальтовые скалы, вулкан, древние каменные фигуры и местные жители с их необычной культурой, не дадут туристам скучать. Неудивительно, что такое место внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но не только живописные пейзажи привлекают людей на остров. Дело еще и в людях, которые населяют эту территорию. В отличие от привычных нам устоев, у населения Чеджу царит полный матриархат. Тут женщины отвечают за материальное состояние семьи, а мужчины занимаются хозяйством, садоводством и воспитывают детей. Стоит отметить, что местные жители всегда радуются туристам, устраивают для них конкурсы, увлекательные мероприятия и чествование блюдами национальной кухни.
2. Демилитаризованная зона
Буферная зона между Северной и Южной Кореей.
Уже больше чем полвека Корейский полуостров разделен на две части. И если южная часть открыта к свободному посещению, то северная является закрытой. Однако, есть в Южной Корее место, где можно одним глазком взглянуть на соседнюю часть. Сделать это разрешается со смотровой площадки Дома Солнца. Оттуда открывается отличный вид на демилитаризированную зону, которая по сей день является самой военизированной в мире. Кроме того, благодаря минным полям и бдительным пограничникам, природа пограничной зоны уже давно стала дикой и разнообразной.
3. Центр тхэквондо
Центре тхэквондо в Мучжу.
Корея - родина тхэквондо, которое является не только боевым искусством, но и философией. В городе Мучжу работает Центр тхэквондо, где каждый желающий может познакомиться с азами борьбы. Специально для приезжих в Центре разработано около 45 программ изучения тхэквондо.
4. Синсолло в ресторане национальной кухни
Блюдо корейской придворной кухни.
Синсолло или елькуджа-тхан - это сложное блюдо придворной корейской кухни, включающее в себя множество ингредиентов. В состав синсолло входят маленькие тефтели, корейские оладьи «чонюо», грибы и овощи. Все это тушат в наваристом мясном бульоне. Готовое блюдо подается в серебряной посудине, похожей на чашу с отверстием в центре, через которое выходит жар.
5. Потухший вулкан Халласан
Потухший вулкан на острове Чеджу.
Потухший вулкан Халласан - еще одна достопримечательность острова Чеджу и к тому же самая высокая точка в стране. Халласан расположен в самом сердце острова, его видно из любой точки, хотя его вершина частенько скрывается за облаками. В потухшем кратере вулкана со временем образовалось озеро, получившее название Пэнноктам, а вся территория вокруг объявлена заповедной зоной. По пути к вершине Халласан туристы могут познакомиться с экосистемами, которые меняются с высотой, увидеть диких животных, а также полюбоваться скульптурами, высеченными в застывшей лаве.
6. Храм Хедон Енгунса
Буддийский храм Хедон Енгунса в Пусане.
Буддийский храм Хедон Енгунса считается одним из самых красивых в стране. В отличие от других священных заведений, которые прячутся в горах, чтобы быть ближе к небесам, этот расположен у моря. Все жители Южной Кореи верят, что если в стенах храма загадать желание, оно обязательно сбудется.
Те, кто хочет узнать себя получше, очистить свои мысли, отдохнуть от мирской суеты, могут остаться в храме на ночь. В ходе ночевки гость имеет возможность узнать больше о монахах и их жизни в стенах храма.
7. Посетить спа-центр
Спа-культура Южной Кореи.
Как в Финляндии любят сауны, так в Корее относятся к спа. Корейское традиционное спа называется «jjimjilbang». Местные жители часто посещают спа-центры, приходят целыми семьями и остаются на целый день, а иногда даже на ночь. В корейских спа оплата фиксирована и взимается при входе. В дальнейшем вы можете находиться в здании столько сколько захотите.
Еще одна особенность корейских спа-центров - раздельные парилки. Дело в том, что заходить в сауну нужно строго обнаженными. Сначала все моются, используя жесткие рукавички и специальные скрабы. Известно, что корейцы просто помешаны на отшелушивании омертвевших клеток. Послы мытья можно идти дальше в помещения с ваннами и бассейнами.
8. Проехать «Маршрут четырех рек»
Популярный велосипедный маршрут.
Если вы любите кататься на велосипеде также, как это любят корейцы, то вам просто необходимо проехать «Маршрут четырех рек». Это отличная велосипедная дорога, проходящая через побережье четырех главных рек: Ханган, Нактонган, Кымган, Йонсанган. Каждый, кто осилит маршрут, в конце получит диплом и золотую медаль от Велосипедной организации Кореи.
9. Отведать желудевое желе
Желудевое желе с соевым соусом.
Пока у нас под водочку поедают селедку и соленые огурцы, в Южной Корее чтят кулинарные традиции, готовя желудевое желе. Именно это специфическое блюдо считается лучшей закуской под алкоголь. В ресторанах такую закуску подают с полынью, перцем, чесноком и соевым соусом.
10. Сходить в клинику
Посетить клинику в Южной Корее.
Сходить в одну из клиник Южной Кореи стоит хотя бы для того, чтобы понять, что больницы могут быть непохожими на наши. Первое, что бросается в глаза - технологии. Медицина в Корее очень автоматизирована, и человеческие ресурсы задействованы по минимуму. Например, проверить зрение и получить рецепт на линзы можно с помощью аппарата. В кабинетах забора крови установлены движущиеся ленты, которые направляют пробирки сразу в лабораторию.
И последнее, что хочется отметить - отсутствие очередей. Прием у врача длится не более 5-10 минут. Задерживать докторов тут просто не принято. Обычно беседу с пациентом начинает ассистент, который записывает все симптомы и жалобы, делает определенные выводы и передает информацию врачу. Тот в свою очередь дает рекомендации по поводу лечения и выписывает рецепты.
11. Посмотреть на чайную плантацию
Посетить чайную плантацию и поучаствовать в фестивале.
Находясь в Южной Корее с мая по октябрь, можно с головой окунуться в атмосферу чайного фестиваля. Он происходит в Посоне, где находятся знаменитые чайные плантации. В рамках праздника каждый турист может поучаствовать в сборе и подготовке листьев, приготовлении напитков, а также в традиционной чайной церемонии.
12. Встретить первый рассвет в году
Рассвет 1-го января.
Находясь в Южной Корее в период новогодних праздников, поддержите традицию коренных жителей. Сотни людей собираются на пляже Чондончжин для того, чтобы встретить первый рассвет нового года. В процессе церемонии принято строить планы и загадывать желания на грядущий год.
13. Посетить самый большой рынок
Самый большой рынок в Сеуле.
В самом центре Сеула находится рынок Намдэмун - самый большой рынок в городе. Это огромная площадь, где расположено множество торговых палаток. В них можно купить все от одежды до свежих продуктов. Цены на рынке приемлемые. К тому же тут есть огромный выбор керамики, ювелирных украшений и товаров для дома на 20 процентов дешевле, чем в магазинах.
14 Прокатиться на особенном велосипеде
Железнодорожный велосипед.
Железнодорожные велосипеды - фишка Южной Кореи и популярный туристический транспорт. По наблюдениям Novate.ru, они представляют собой повозки на двух или четырех колесах, которые двигаются по рельсам и способны развивать достаточно неплохую скорость. В зависимости от города прогулка на таком велосипеде позволит рассмотреть лесные или морские пейзажи.
источник
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