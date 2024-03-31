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Разборная опора для огурцов своими руками

Только взгляните, какую красоту придумал умелец-огородник! Из труб, сетки и шпагата он собрал полноценную шпалеру для огурцов. Более того — конструкция разборная, а значит, её можно поставить только на сезон и убрать на зиму.
Высота шпалеры зависит только от ваших нужд. Это просто, практично и оригинально!



Материалы:

металлические трубы;

садовая сетка (шпалерная);

пластиковые хомуты;

шпагат джутовый.

Разборная шпалера для огурцов



Основой шпалеры выступают трубы, воткнутые в землю на достаточную глубину. К вертикальным трубам умелец приварил металл, чтобы шпалеру можно было собирать и разбирать. Получились Г-образные (боковые) и Т-образные (центральные) планки. Также можно использовать трубы ПВХ или даже доски.



Сверху вставляется полая труба — она одевается на пазы. Если вы никогда не занимались сваркой металла, то можно взять пластик/дерево, который зафиксировать саморезами или проволокой. На основу крепится садовая сетка.



Она фиксируется к трубам на пластиковые хомуты (кабельные стяжки). Перед этим обязательно натягивается. Высоту шпалеры подбирайте самостоятельно: у хозяина посажены среднерослые огурцы, поэтому ему вполне хватает невысокой опоры!



Финальный штрих — это подвязка огурчиков. Оберните рассаду джутом, натяните и привяжите к сетке сверху. Тогда огурец начнёт расти только вверх, а шпалера будет вся равномерно покрыта лианами!



Такая конструкция разбирается на зиму и лёгким движением руки собирается снова. Экспериментируйте и подбирайте вариант, который будет подходить именно вам!
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Огурцыопора

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