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15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Индустриальный стиль на самом деле не так прост, как кажется на первый взгляд. Он требует неповторимых деталей, оригинальных аксессуаров, неповторимого декора. Настольная лампа – одна из удивительных возможностей проявить неординарный подход при оформлении интерьера. Трубы, лампочки, запчасти – пригодится всё. Предлагаем обзор потрясающих ламп, которые непременно вызовут интерес и восхищение.

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Потрясающие трубы

Настольная лампа в индустриальном стиле от Illuminology


15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Ничто больше не передаёт атмосферу индустриального стиля как железные трубы. К тому же из них получаются отличные настольные лампы.

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Функциональность

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Настольная лампа может быть не просто источником света, она ещё может идти в комплекте с портами USB.

Лампы с выключателями и портами

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Абажуры в стиле стимпанк

Когда речь идёт об абажурах, индустриальный стиль позволяет полностью проявить свою фантазию и креативность. Чего стоит только лампа с абажуром из проволоки и подставки в виде стопки книг. 


15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Из старого в новое

В лампу можно превратить даже самые невероятные находки, например, старый прожектор или кофемолку. Возможности просто безграничны. 


15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Больше света

Лампочек может быть много


15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Настольная лампа от ThePinkToolBox

15 потрясающих настольных ламп в индустриальном стиле

Совсем необязательно ограничиваться одной лампочкой. Можно сделать огромный светильник, состоящий из оригинальных частей и множества лампочек. В результате получится потрясающее произведение искусства, а не обычная и скучная настольная лампа. Не менее интересно будут смотреться и роскошные люстры в индустриальном стиле. В отличие от большинства традиционных индустриальных элементов они легко вписываются в большинство современных стилей и тем.

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