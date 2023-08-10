Очень сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги

Сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги
Есть мужчины, которые увлекаются рыбалкой, футболом или бильярдом. Но сегодня мы расскажем о представителях сильного пола, не представляющих своей жизни без занятий йогой. Помимо того, что они умеют складываться в довольно сложные позы, они ещё могут похвастаться атлетическими телами и модельной внешностью.
1. Само спокойствие
Cameron Alborzian
Американский инструктор йоги Камерон Элборизян (Cameron Alborzian) практикует с 1988 года. До этого он успешно работал моделью и сотрудничал с такими модными Домами, как Dior, Guess, YSL, Gaultier и другими. Природа наделила его эффектной внешностью, которую часто характеризуют одним словом – мачо. Но Камерон решил, что больше пользы людям он принесёт, если будет преподавать йогу. Ею он увлёкся в одной из своих поездок в Индию. Теперь модельный бизнес далеко позади, а Камерон сегодня является известным в Америке инструктором по йоге, автором книг и телеведущим собственного шоу.
2. Йога по-испански
Диего @2_move
Горячий мужчина Диего просто взрывает Инстаграм своими фотографиями в различных позах йоги под ником @2_move. Он занимается йогой вместе с женой Еленой, которая кстати говоря и была инициатором того, чтобы Диего начал заниматься йогой. Теперь он не представляет своей жизни без йоги.
3. Совершенная гармония
Derrick
Бывший футболист Derrick "DJ" Townsel бросил свою карьеру в NFL в 2012 году. Тогда он буквально заболел йогой, стал самостоятельно изучать её азы, историю, духовные и физические аспекты. Вскоре он стал настоящей звездой Инстаграма, а теперь преподаёт йогу во Флориде.
4. Йога-бородач
Patrick Beach
Патрик Бич (Patrick Beach) любит свою девушку, котиков и йогу. Он утверждает, что благодаря последней в его душе царит гармония, а эго энергия направляется в правильное русло.
5. Чистая поэзия
Молодой человек по имени Ruel Vanderlipe Galinato из Калифорнии увлекается не только йогой, но и поэзией. Он пишет стихи о любви и говорит, что черпает вдохновение в занятиях йогой.
Ruel Vanderlipe Galinato
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