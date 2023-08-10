С нами не соскучишься!

8 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...
  • Meerflieger
    "...Как хочу так и пишу!..."(с) Да ради Бога!  Демонстрируй свою тупость, безграмотность и неуважение к Богу (которог...Тёмные страницы «...
  • Ингерман Ланская
    эт пиндосияФотографии знамен...

Очень сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги


Сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги

Сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги

 

Есть мужчины, которые увлекаются рыбалкой, футболом или бильярдом. Но сегодня мы расскажем о представителях сильного пола, не представляющих своей жизни без занятий йогой. Помимо того, что они умеют складываться в довольно сложные позы, они ещё могут похвастаться атлетическими телами и модельной внешностью.

1. Само спокойствие


Cameron Alborzian

Cameron Alborzian

Американский инструктор йоги Камерон Элборизян (Cameron Alborzian) практикует с 1988 года. До этого он успешно работал моделью и сотрудничал с такими модными Домами, как Dior, Guess, YSL, Gaultier и другими. Природа наделила его эффектной внешностью, которую часто характеризуют одним словом – мачо. Но Камерон решил, что больше пользы людям он принесёт, если будет преподавать йогу. Ею он увлёкся в одной из своих поездок в Индию. Теперь модельный бизнес далеко позади, а Камерон сегодня является известным в Америке инструктором по йоге, автором книг и телеведущим собственного шоу.

2. Йога по-испански


Диего @2_move

Диего @2_move

Горячий мужчина Диего просто взрывает Инстаграм своими фотографиями в различных позах йоги под ником @2_move. Он занимается йогой вместе с женой Еленой, которая кстати говоря и была инициатором того, чтобы Диего начал заниматься йогой. Теперь он не представляет своей жизни без йоги.

3. Совершенная гармония


Derrick

Derrick


Бывший футболист Derrick "DJ" Townsel бросил свою карьеру в NFL в 2012 году. Тогда он буквально заболел йогой, стал самостоятельно изучать её азы, историю, духовные и физические аспекты. Вскоре он стал настоящей звездой Инстаграма, а теперь преподаёт йогу во Флориде.

4. Йога-бородач


Patrick Beach

Patrick Beach

Патрик Бич (Patrick Beach) любит свою девушку, котиков и йогу. Он утверждает, что благодаря последней в его душе царит гармония, а эго энергия направляется в правильное русло.

5. Чистая поэзия


Молодой человек по имени Ruel Vanderlipe Galinato из Калифорнии увлекается не только йогой, но и поэзией. Он пишет стихи о любви и говорит, что черпает вдохновение в занятиях йогой.
Ruel Vanderlipe Galinato

Ruel Vanderlipe Galinato

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Очень сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йоги

И не забудьте:
Очень сексуальные и гибкие мужчины, которые жить не могут без йогиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх