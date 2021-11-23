Почему перед сном лучше сбрасывать с себя всю одежду, или Какую пользу может принести отдых нагишом

Снимаем белье и избавляемся от бессонницы.
Несмотря на убедительные доводы ученых, не более 10% людей спят нагишом. Так много внимания уделяется удобной одежде, постельному белью, матрасу и подушке, хотя гораздо важнее просто снимать с себя все и спать в чем мать родила. Как только этот ритуал войдет в привычку, кардинальные изменения не заставят себя долго ждать.
1. Красивая и здоровая кожа
Больше воздуха! /Фото: salik.biz
Чтобы обеспечить коже на любом участке тела свежесть и красоту, нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха. Днем мы постоянно находимся в одежде, на поверхности кожи скапливаются отмершие клетки, частицы пота, косметических средств и ткани. Она постоянно подвергается трению, стеснению и ей не хватает проветривания. Поэтому лучшим подарком после активного бодрствования станет очищающий душ и здоровый сон голышом. Отсутствие одежды снизит до нуля риск раздражения кожи и развития экземы, опрелостей, микоза. Особенно это хорошо для ног, половых органов, подмышек, которые в одежде часто потеют.
2. Борьба с лишними калориями и стрессом
Худеем без усилий, прямо во сне. /Фото: hudey.net
Если спать без одежды, то ночью тело в естественном порядке охлаждается, а это в свою очередь способствует снижению выработки гормона кортизола, который отвечает за стресс. Последний — самый популярный провокатор появления лишних жировых отложений. Несбалансированное содержание кортизола в крови утром пробуждает аппетит к калорийным продуктам. Помимо этого, здоровый сон способствует синтезу оптимального уровня гормона роста, кроме основных своих функций выполняющий роль природного жиросжигателя. Благодаря этому те, кто спят голышом, становятся более счастливыми и стройными.
3. Долой бессонницу, да здравствует крепкий сон!
Глубокий сон на более длительный период времени. /Фото: hsl.guru
В пижаме или другой одежде для сна телу очень сложно охладиться до нужной температуры. Когда нам жарко или душно, мы часто просыпаемся или вообще не можем заснуть долгое время, проводя утомительные часы просто глядя в потолок или безуспешно считая овечек. Решение довольно простое — долой одежду, и засыпать станет гораздо проще, а сон станет более крепким и здоровым. Тело быстро сможет освободиться от лишнего тепла и сделать температуру чуть ниже дневной, что считается залогом правильного отдыха.
4. Диабет нам не друг!
Здоровый сон — профилактика диабета. /Фото: www.likar.info
Шведские ученые провели исследование, согласно которому стало очевидно, что сон в прохладе помогает улучшить обмен веществ и нормализовать уровень сахара в крови. Чтобы устроить своему организму несложную, но эффективную профилактику диабета, правильнее будет избавить его от лишней одежды в ночное время суток. Эксперимент показал, что заметно улучшить свое здоровье и запустить процесс избавления от лишних жировых отложений можно всего за несколько недель правильного сна голышом.
5. Беспрепятственное кровоснабжение всех органов
Без резинок и удушающих горловин. /Фото: teleprogramma.pro
Тесная или неудобная одежда препятствует свободной циркуляции крови по организму. Всяческие завязки и резинки — враги крепкого сна. Сняв одежду на ночь, вы обеспечите крови доступ к каждой клеточке тела, обеспечив ее полезными компонентами и кислородом, необходимыми для обновления и нормального функционирования. Польза особенно заметна в отношении мышц, сердца, артерий и конечностей.
6. Вечная молодость
Сон нагишом регулирует уровень гормонов, продлевая молодость. /Фото: adento.ru
Правильный сон в комфортных условиях провоцирует выброс гормона роста и мелатонина, а они — естественный катализатор для омоложения организма. Крепкий и долгий сон означает большее количество этих чудо-элементов. А мы уже выяснили, что для качественного отдыха ночью телу требуется определенная температура, поддерживать которую в одежде очень трудно. Поэтому раздеваемся и радуемся своему счастливому и молодому отражению в зеркале еще очень-очень долго.
7. Признание и повышение самооценки
Почувствуй себя суперменом! /Фото: larisaparfenteva.ru
Принятие себя в обнаженном виде — залог комфорта и любви к себе. А это в свою очередь гарантирует успех в любых начинаниях и общении с окружающими людьми. Люди, которые спят голышом, по статистике более уверены в себе, свободны и раскованы. Они чувствуют себя более привлекательными и счастливыми, что отражается на всех сферах жизни.
8. Укрепляем иммунитет
Счастливое пробуждение каждое утро. /Фото: do100.ru
Сон в обнаженном виде способствует укреплению иммунной защиты. Тут и избавление от стресса и напряжения, скопленных ранее, закалка организма, естественная нормализация температурного режима и еще целый список уже перечисленных достоинств сна голышом. Кровяное давление, кстати, тоже нормализуется, поэтому для тех, кто страдает гипертонией — избавление от одежды перед сном «то, что доктор прописал».
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