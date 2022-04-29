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Простой трюк с кондиционером, и ваше бельё будет особенно ароматным и свежим после стирки

Повторите простой трюк с кондиционером, и ваше белье будет особенно ароматным и свежим после стирки! Выбирайте кондиционер, который больше всего нравится вам по запаху.

Простой трюк с кондиционером, и ваше белье будет особенно ароматным и свежим после стирки

Смешайте в контейнере 3 колпачка кондиционера и 3 колпачка воды (пропорция 1:1). Тряпку (салфетку) для мытья посуды разрежьте на 4 части.

Простой трюк с кондиционером, и ваше белье будет особенно ароматным и свежим после стирки

Замочите в растворе. Закройте крышкой, оставьте хотя бы на 10 минут перед использованием. Когда не пользуетесь, просто храните салфетки в растворе под плотно закрытой крышкой в тёмном месте (шкафу).

Простой трюк с кондиционером, и ваше белье будет особенно ароматным и свежим после стирки

Затем возьмите одну салфетку из четырёх, хорошо отожмите. Отправьте в сушилку к вещам, включите быструю сушку. Теперь даже после сушки ваши вещи будут приятно пахнуть! Если же вы сушите вещи в машинке, то на этапе «отжим» можете открыть стиральную машинку, добавить салфетку, закрыть и закончить стирку. Вещи будут особенно ароматными и приятными — гораздо лучше, чем просто добавленный кондиционер во время полоскания.

Простой трюк с кондиционером, и ваше белье будет особенно ароматным и свежим после стирки
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