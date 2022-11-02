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Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Когда вы видите очаровательные фотографии голливудских звезд — Мэрилин Монро на шелковых простынях или хитро улыбающуюся Одри Хепбёрн, — думаете ли вы о том, кто в этот момент держал камеру? И как получилось поймать именно этот волнительный кадр?

За последние 50 лет фотограф Дуглас Киркленд нашел далеко не один десяток отличных ракурсов, чтобы запечатлеть на своих снимках множество звезд первой величины. Его, пожалуй, можно назвать одним из самых талантливых фотографов, когда-либо делавших снимки звезд. У него удивительным образом получалось находить общий язык с героями своих фотографий, а умение подобрать хороший ракурс и поймать нужный момент стало для Дугласа визитной карточкой: на его снимках знаменитости выглядят какими-то особенно открытыми, искренними и настоящими.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Марлен Дитрих.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Питер О’Тул.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Джейми Ли Кёртис.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Одри Хепбёрн.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Фрэнсис Форд Коппола.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Майкл Кейн.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Джек Николсон.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Джессика Лэнг.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Сцена со съемок фильма «Звуки музыки».

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Бритт Экланд и Питер Селлерс.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Деннис Хоппер.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Ингмар Бергман.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Энди Уорхол.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Элизабет Тейлор.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Джуди Гарленд.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Джон Леннон.

Восхитительные портретные снимки от личного фотографа голливудских звезд

Энн-Маргрет.

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