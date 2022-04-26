Всё о редьке дайкон

Дайкон (Raphanus sativus) – белоснежное и вкусное корнеплодное растение из семейства Крестоцветные. Помимо этого названия у него есть ещё несколько: японская редька, японский дайкон, китайская редька, белый редис.

Огородники любят этот овощ за то, что он неприхотлив в уходе, обладает высокой урожайностью и ярким вкусом. В данной статье будет подробнее рассказано как посадить, выращивать и ухаживать за дайконом в открытом грунте.







Описание редьки дайкон

Выращивание дайкона из семян

Посев семян

Рассада дайкона

Посадка дайкона в открытый грунт

Уход за дайконом

Полив

Подкормки и удобрения

Уборка и хранение дайкона

Болезни и вредители

Сорта дайкона

Дайкон может быть как однолетним, так и двухлетним. Корнеплоды у дайкона крупные иногда их вес достигает более четырёх килограмм. Плоды белого или кремового цвета, очень сочные и нежные, имеют ярко выраженный вкус без лишней остроты и ненавязчивый запах. В настоящее время японская редиска стала так же популярна среди огородников, как морковка, капуста, редиска и прочие.Садить рассадным способом необходимо дайкон, у которого округлые плоды, так как сорта с длинным корнеплодом плохо переносят пикировку и пересадку. Самое подходящее время для посадки семян белой редьки на рассаду вторая половина марта и начало апреля. Семена дайкона нуждаются в предпосадочной подготовке. Для начала их необходимо на двадцать минут опустить в пятидесятиградусную воду, затем на такое же время в холодную.После этой процедуры семена следует поместить в холодильник на сутки.Лучший грунт для посадки — смесь торфа и перегноя. Сажать в один горшочек нужно по 2-3 семечка, после того как они взойдут выбрать из них самый крепкий, а остальные прищипнуть у корня, чтобы они зря не полагали полезные вещества и не мешали друг другу расти и развиваться. Углублять семена в почву нужно на пару сантиметров. После посадки грунт нужно обильно полить и накрыть горшочки полиэтиленовой плёнкой для создания тепличного эффекта и поместить в тёплое хорошо освещенное помещение. Затем до появления всходов необходимо ежедневно проветривать почву убирая плёнку примерно на 15 минут.Поливать рассаду нужно регулярно. После каждого полива следует аккуратно рыхлить почву. Нужно следить за тем, чтобы световой день у дайкона не длился слишком долго, так как это может повлиять на корнеплоды. Перед посадкой в открытый грунт необходимо завалить рассаду, для этого нужно выносить горшочки на свежий воздух постепенно увеличивая время пребывания на улице. Это поможет рассаде дайкона легче перенести пересадку в открытый грунт.Когда у рассады появятся 2-3 листика, можно будет её высаживать в открытый грунт. Проводить пересадку нужно тогда, когда почва достаточно прогреется, вероятность возвращения заморозков будет равна нулю, а температура воздуха не менее 10 градусов. Место для посадки японской редьки должно быть в солнечной части огорода.Что касается почвы, то дайкон предпочитает рыхлые и плодородные почвы с умеренной кислотностью. Подготовку грунта необходимо проводить ещё осенью. Почву необходимо тщательно перекопать и внести удобрения. Хорошо подойдут такие органические удобрения, как перепревший навоз и раствор компоста. Хорошими предшественниками для дайкона считаются: свекла, морковка, картофель, огурцы и помидоры. Но есть и те, после которых дайкон сажать не стоит: капуста, редиска, репа и турнепс.Во время посадки необходимо обязательно соблюдать дистанцию между саженцами, расстояние между ними должно быть не менее тридцати сантиметров. Сажать рассаду дайкона нужно в хорошо политую почву, после посадки хорошенько прикопать её, утрамбовать почву и замульчировать сверху торфом, опилками, сухой листвой или сеном. Первое время можно аккуратно накрывать рассаду укрывным материалом, чтобы ночью её не подморозить.Иногда дайкон садят под зиму. Осенней посадкой это назвать нельзя, так как посадка производится в июле-августе. Почва при такой посадке готовится так же, как и для весенней. Сажать семена белой редиски необходимо по несколько штучек. Это позволит в дальнейшем выбрать самый крепкий из них. После посадки необходимо обязательно замульчировать почву торфом.Дайкон не нуждается в особом уходе. Достаточно своевременно проводить полив, рыхлить почву, удалять сорняки и вносить удобрения. Так же обязательно нужно окучивать японскую редиску, так как корнеплоды сильно выглядывают из почвы.Полив должен быть регулярным и обильным. Из-за нехватки влаги корнеплоды потеряют свой приятный вкус, станут горькими и очень твердыми, а также значительно сократится срок хранения и появится не совсем приятный запах. Поливать белую редьку необходимо не реже 1 раза в 5 дней. После каждого полива следует обязательно рыхлить почву, но делать это очень осторожно, чтобы не повредить корнеплоды. Прополку сорняков нужно проводить по мере необходимости.Если дайкон посажен в плодородной почву, которая была удобрения перед посадкой, то дополнительно подкармливать растение нет необходимости. Но если почвы недостаточно питательные, необходимо пару раз за сезон внести сбалансированные комплексы минеральных удобрений для овощных культур, которые отлично восполняют нехватку полезных веществ в почве.Дайкон, который был посажен в весеннее время можно убирать уже на второй ил третий месяц после посадки, все зависит от сорта. А вот дайкон посаженный осенью необходимо убрать до конца октября. Не стоит переделывать корнеплоды в почве, так как они из-за этого теряют свою сочность, а вкус и запах становятся намного слабее. Проводить уборку лучше в хорошую погоду без дождей. Для выкапывания лучше использовать вилы, это поможет свести количество повреждений корнеплодов к минимуму. Выкопанные плоды нужно разложить на огороде, убрать с них лишнюю почву и дать просохнуть. После этого нужно аккуратно обстричь ботву, поместить плоды в ящики и пересылать песком так, чтобы они не касались друг друга. Если выполнить все эти условия, то дайкон будет храниться больше 3-4 месяцев.Если не соблюдать правила ухода за дайконом, то он может заболеть. При переувлажнении почвы японская редиска может заболеть слизистым бактериозом. Так же дайкон могут поразить такие заболевания, как мозаика, чёрная ножка, войлочная болезнь, кила и сосудистый бактериоз.Для того, чтобы белая редька росла крепкой, здоровой и не подвергалась поражению различными болезнями необходимо соблюдать правила полива и ухода за растением, выбирать более устойчивые сорта, своевременно проводить прополку, а также убирать с огорода остатки от растений и уничтожать их. Если растение все-таки заболело, то необходимо незамедлительно приступать к его лечению. Для этого нужно обрабатывать дайкон раствором специальных биопрепаратов, которые помогают бороться с тем или иным заболеванием.Вредители: крестоцветная блошка, рапсовый и капустный клопы, кассетная муха, совка, цветок достаточно, огневка тля.Бороться с вредителями нужно сразу, как только появятся первые признаки их присутствия. Для этого необходимо отрегулировать полив и опрыскать дайкон раствором специальных средств. Так же отлично помогают отпугивать насекомых бархатцы. Эти цветы можно сажать между рядами дайкона, такое соседство принесёт только пользу.Сортов у японской редиски достаточно много, ниже будут описаны более популярные из них.Группа сортов Нериме. Корнеплоды у этого сорта достаточно длинные и могут вырастать до 70 см в длину и до 10 см в ширину. Плоды гладкие, вкусные и очень сочные.Группа раннеспелых сортов Сирогари. Корнеплоды имеют целендрическую форму. В длину они могут достигать примерно 30 см. Вегетационный период таких сортов длится не дольше 50 дней.Форма корнеплодов достаточно оригинальная. Цилиндрическая сверху и удлиненная снизу. В длину они могут вырастать до 50 см. Для посадки такого сорта необходима исключительно супесчаная почва.Эти сорта устойчивы к заморозкам и стредкованию. Корнеплоды имеют целендрическую форму сверху и коническую снизу. Вырастают корнеплоды таких сортов примерно до 60 см в длину и 5 см в ширину.Корнеплоды этих сортов конической формы и вырастают в длину не более 15 см. На вкус плоды островатые. У этих сортов есть одна особенность, в пищу употребляют не только корнеплоды, но и листья.Этот сорт является скороспелым. В длину корнеплод вырастает до 60 см, имеет белоснежный окрас. Очень хрустящий, вкусный и сочный. Имеет немного островатый вкус. Единственный недостаток этого сорта в том, что плоды у такого дайкона разного размера.Сорт Дубинушка считается среднеспелым. Его огромный плюс в том, что он устойчив к такому заболеванию, как бактериоз. Корнеплоды очень крупные и могут вырастать до 60 см, а их вес достигать четырёх килограмм. Корнеплод белого цвета с вкусной и сочной мякотью, которая имеет сладковатый вкус.Этот сорт среднеспелый. Корнеплод достаточно крупный и имеет интересный фиолетово-зелено-белый окрас, который придаёт дайкону необыкновенности. А мякоть у плода нежно-розовая и имеет яркий сладковатый вкус.Если соблюдать правила агротехники, то можно вырастить сильное и здоровое растение с достаточно крупными, вкусными и сочными корнеплодами. Которые будут хорошо и долго хранится.