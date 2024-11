Почему в 21 год умер пятый участник The Beatles,получавший больше всех аплодисментов:Стюарт Сатклифф

Кто такой Стюарт Сатклифф

Стюарт Сатклифф

Роль Сатклиффа в формировании группы The Beatles

Первый состав группы The Beatles / Фото: beatles.com.ua

Почему Сатклифф покинул группу

Стюарт Сатклифф / Фото: allthatsinteresting.com

Трагическая и внезапная смерть Стюарта Сатклиффа

Стюарту Сатклиффу пришлось делать выбор между музыкой и живописью

Сейчас мало кто помнит , что легендарная британская группа The Beatles начинала свой триумфальный путь по миру в постоянном составе из пяти человек. «Пятым битлом» был Стюарт Сатклифф - первый бас-гитарист группы, который сыграл значительную роль в ее формировании, но он покинул группу незадолго до того, как началась всеобщая «битломания» и имена участников группы стали известны во всем мире.У Стюарта Сатклиффа оказалась трагически короткая жизнь, через год после ухода из группы его не стало.Он родился в 1940 году, в шотландском городе Эдинбурге, в семье судового инженера торгового флота и школьной учительницы. Стюарт Сатклифф был старшим ребенком в семье и вскоре после его рождения родители переехали в Англию, в город Ливерпуль.Там, на на улице Эйгберт-Драйв прошло его детство, там он посещал начальную школу, а позднее гимназию, и как все мальчишки того времени, увлекался американской музыкой и коллекционированием пластинок. Но помимо этого у Стюарта было еще одно увлечение - он любил рисовать и проявлял явные способности к живописи, что в конечном итоге определило выбор его профессии.В конце 50-х годов Стюарт Сатклифф поступил в Ливерпульский колледж искусств, а чтобы чувствовать себя финансово независимым от родителей, одновременно подрабатывал мусорщиком. В колледже он подружился с талантливым музыкантом Джоном Ленноном, с которым много времени проводил вместе . Друзья могли часами говорить на разные темы, вместе читали книги, рисовали, давали друг другу уроки музыки и живописи. Стюарт даже купил себе бас-гитару, чтобы играть вместе с Ленноном. Хотя он был в первую очередь художником, но родители с детства прививали ему любовь к музыке, нанимали преподавателей.Вскоре Джон Леннон перебрался жить в квартиру Стюарта, потому что на чердаке его дома было просторное помещение, которое друзья превратили в свою творческую мастерскую и репетиционный зал. Во время репетиций к ним нередко присоединялись друзья Леннона - Пол Маккартни и Джордж Харрисон, с которыми он уже пробовал выступать, хотя названия The Beatles в то время еще не существовало. Позже друзья вспоминали это место как волшебное, где они могли не спать всю ночь, слушая последние записи из Америки или создавая свою музыку.Во многом благодаря Сатклиффу на чердаке его дома родилась идея создания группы в том виде, в каком мы знаем ее сегодня, а сам он сыграл важную роль в ее формировании и обретении имиджа. Как вспоминали позже участники группы, он был «отличным парнем», душой их компании, всегда готовым оказать поддержку, а в моменты неудач подбодрить словом и делом, подсказать правильное решение.По словам историка The Beatles Марка Льюисона, друзья «вдохновляли друг друга на творчество». Сатклифф учил Леннона, как продумывать процесс композиции, планируя каждое выступление так, чтобы оно создавало собственную богатую вселенную. Талантливый художник с ярким чувством стиля, он помог своим друзьям создать образ группы и был первым, кто одобрил их фирменную стрижку и стал использовать пиджак без воротника, которые в конечном итоге стали визитной карточкой The Beatles.Именно Сатклифф вместе с Ленноном придумали синтезированное название группе, которое с одной стороны стало отсылкой к их любимому певцу Бадди Холли и группе «The Crickets», а с другой стороны - к поколению любителей рок-н-ролла и блюза.Первые выступления группы проходили на побережье Шотландии и в ливерпульском клубе Jacaranda. Прорыв случился в августе 1960 года, когда им позвонил владелец немецкого клуба Indra и предложил выступить в Гамбурге, где молодую ливерпульскую группу The Beatles ждал огромный успех.За полтора месяца они отыграли сорок восемь концертов в Indra, каждый примерно по шесть часов - гораздо больше, чем они когда-либо играли в Англии.Хотя Сатклифф был не настолько музыкально талантлив, как его друзья, его внешность и чувство стиля мгновенно сделали его популярным среди поклонников группы. Говорили, что когда Сатклифф на первом концерте вышел на сцену, чтобы исполнить «Love Me Tender», он получил гораздо больше аплодисментов, чем другие битлы.Как позднее сказал Джордж Харрисон в одном из своих интервью: «Он не был музыкантом, просто выучил несколько песен и немного попрактиковался, но это не имело никакого значения, потому что он выглядел очень круто на сцене, и знал, как сделать группу популярной».Начало выступлений группы стало многообещающим, и музыкальная карьера Сатклиффа, казалось, была на подъеме, но он осознавал, что занимается не своим делом и не имеет таких музыкальных способностей, как его друзья. А главная проблема заключалась в том, что истинным призванием Сатклиффа была живопись. И если поначалу он пытался совмещать концертную деятельность с изобразительным искусством, то с ростом популярности группы это становилось невозможным.По возвращении в Ливерпуль Сатклифф начал с яростью рисовать, продав свою бас-гитару и использовав деньги на краски и холсты. Он также нашел идеального преподавателя - Эдуардо Паолоцци, земляка-британца, который, как оказалось, преподавал в гамбургской художественной школе. Погрузившись в работу, Сатклифф пришел к мысли, что настало время сделать окончательный выбор, поскольку отдавая так много времени музыке, он убивает свой талант художника.К тому же во время гастролей по Германии Сатклифф встретил девушку, немецкого фотографа Астрид Кирхерр. Хотя она в то время едва говорила по-английски, а Сатклифф очень плохо знал немецкий, они влюбились друг в друга и планировали пожениться.В июле 1961 года Стюарт Сатклифф покинул группу, чтобы сосредоточиться на изобразительном искусстве. Он поступил в Гамбургский колледж искусств, стал больше времени уделять живописи и начал снимать короткометражные фильмы. Искусство лилось из него потоком: натурные исследования, коллажи, холсты. Сатклифф оставил после себя 600 работ и был признан одним из пионеров новой концепции поп-арта, став высоко оцененным художником за 21 год своей короткой жизни.В начале 1962 года Сатклифф начал страдать от необъяснимых головных болей. По его словам, эта боль была похожа на «бомбу, взорвавшуюся в его голове», и была настолько сильной, что в какой-то момент он упал в обморок прямо посреди урока рисования. Врачи не смогли определить причину, и приступы головных болей продолжались. Тем не менее он в бешеном темпе продолжал работать.Прошло чуть больше трех месяцев с момента первого приступа, и 10 апреля 1962 года Стюарт Сатклифф вновь упал в обморок. На этот раз рядом оказалась его невеста, которая сразу же вызвала скорую. Но довезти Стюарта до больницы не успели, он умер от кровоизлияния в мозг на руках Астрид, еще находясь в машине скорой помощи.Точная причина головных болей и последующего кровоизлияния в мозг Сатклиффа до сих пор неизвестна. Врачи высказали предположение, что ранее он мог перенести черепно-мозговую травму, что и привело к трагической смерти в возрасте 21 года. Друзья Сатклиффа были опустошены этой потерей.О Стюарте Сатклиффе очень редко упоминается в СМИ, его имя обходят молчанием даже при упоминании о первом годе выступлений группы. Он остался лишь тенью в стремительном взлете The Beatles к мировой славе, но музыканты не раз рассказывали о том, что даже после его смерти они постоянно ощущали его незримое присутствие - он говорил с ними, направлял их, поддерживал в трудные минуты. И они отдавали ему дань памяти и уважения, не раз увековечивая его образ на обложках своих легендарных альбомов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: