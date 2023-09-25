Эта красотка может делать со своим телом такое…
Она может есть пирожное изогнутая с головой между ног, и при этом держать в руках чашку кофе. Знакомьтесь, это Юлия Гюнтель
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более известная как Злата, и которая, без сомнения, является самой гибкой женщиной в мире. Посмотрите, что она может делать со своим телом…
1. Необыкновенную гибкость Златы заметила воспитательница детского сада, когда ей было всего лишь 4 года. Девочку отдали заниматься гимнастикой. (Фото: Barcroft Media/Getty Images). 2. Злата родилась и жила в Татарстане. В возрасте 16-ти лет она переехала в Германию, где быстро сделала карьеру акробатки. (Фото: Barcroft Media/Getty Images). 3. Потрясающие способности Златы не остались незамеченными. Девушка выступила в одной из программ Discovery Channel в 2010 году. (Фото: Rosie Hallam / Barcroft Media / Getty Images). 4. Злата — одна из немногих женщин в мире, которая может изгибаться в равной степени как вперед, так и назад, что довольно редко встречается даже среди акробатов. (Фото: LEON NEAL/AFP/Getty Images). 5. Во время шоу на канале Дискавери присутствовал врач, который провел ей обследование магнитным резонансом, и обнаружил, что ее связки такие же, как у младенцев. (Фото: Barcroft Media/Getty Images). 6. Как правило , по мере роста связки у человека начинают твердеть. Но только не у Златы. (Фото: Rosie Hallam / Barcroft Media / Getty Images).
Именно поэтому она может становится в такие позы, от которых у обычных людей сломалась бы спина.
7. Злата без труда может поместиться в коробке размером 50 на 50 сантиметров. (Фото: Rosie Hallam / Barcroft Media / Getty Images). 8. Красавица Юлия попала даже в Книгу рекордов Гиннесса: она смогла во время одного наклона назад лопнуть спиной 3 воздушных шарика всего за 12 секунд. (Фото: zlata.de). 9. Злата и ее потрясающий акробатический номер, 2010 год, Германия. (Фото: Barcroft Media/Getty Images). 10. Вытянутой над головой ногой налить кофе в чашку, не разлив его. А вы бы так смогли? (Фото: zlata.de). 11. Злата в красной телефонной будке в Лондоне. (Фото: Rosie Hallam / Barcroft Media / Getty Images). 12. Кроме удивительной гибкости, Злата может похвастаться еще и исключительной красотой. (Фото: zlata.de). 13. Высокая и стройная блондинка, особенно в «изогнутых» позах, многих мужчин может повергнуть в ступор. (Фото: zlata.de). 14. Злата — самая гибкая женщина в мире. (Фото: zlata.de). с
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