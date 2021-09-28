Надежные способы, как убрать пятна с деревянной мебели и пола своими силами правильно

Традиционно дерево считается наиболее благородным отделочным материалом. Кроме того, из дерева все еще делают значительную часть мебели. При желании даже пол может быть покрыт деревом. Как и любой другой материал, дерево периодически пачкается в самые разные вещи, отчистить которые может быть совсем не просто. Особенно, если не знаешь всех тонкостей процедуры «спасения».
1. Пятна чая и кофе
Самые простые пятна. /Фото: depositphotos.com.
Одни из самых простых и в тоже время наиболее распространенных пятен на дереве в доме. Удалить такое загрязнение совсем не сложно. Все, что для этого понадобится – мягкая губка и немного моющего средства. Мочим пятно моющим раствором и уже через несколько минут оно легко снимается губкой. Рекомендуется также протереть насухо тряпочкой.
2. Пятна вина, сока, других сладких напитков
Сладки напитки опасны для дерева. /Фото: yandex.ua.
Если любой из указанных напитков попал на дерево, то пятно нужно как можно быстрее удалять при помощи бумажного полотенца. В противном случае, напиток впитается в дерево и удалить его будет намного сложнее. Если в хозяйстве есть полироль или льняное масло, можно смазать ими место, где было посажено пятно.
Если же речь идет об удалении застарелого загрязнения, то лучше всего со сладкими напитками справляется крепкий кофе. Втираем его в дерево в небольшом количестве, даем высохнуть, а затем протираем место полиролью.
3. Пятна жира
Не очень сложно почистить. /Фото: dockermsk.ru.
Удалить жир с дерева можно при помощи масла, которое наносится на пятно при помощи бумажной салфетки. Сверху проблемное место посыпается солью и оставляется в таком виде на пару часов. По окончанию срока следует удалить соль, впитавшую жир.
4. Следы от посуды
Поэтому нужна скатерть. /Фото: 1zoom.ru.
Горячая посуда может оставлять на деревянном покрытии абсолютно некрасивые белые пятна. Для их удавления готовим «кашицу» из масла и соли, после чего наносим густую массу на места загрязнения. Ждем несколько часов, после чего удаляем пасту и сушим дерево. Заканчиваем очистку легкой полировкой.
5. Следы плесени
Используем ватную палочку. /Фото: doroga2.ru.
Самый простой, легкодоступный и вместе с тем действенный способ удаления следов плесени с дерева – это использование керосина. Конечно, лить на дерево ложками и чашками керосин не стоит. Достаточно вооружится ватной палочкой, промочить ее в составе и аккуратно обработать пораженное место.
6. Пятна воска и парафина
Не займет много времени. travel-dom.ru.
Удалять воск с дерева не стоит до тех пор, пока он полностью не отвердеет. Когда это произойдет, аккуратно счищаем его при помощи любого подходящего инструмента. А вот если нужно удалить следы от парафина, то лучше всего использовать обычное мыло. Его втирают в пятно до полной очистки.
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