10 способов навести проклятье у разных народов и в разные времена

Нкиси Нконди и другие проклятия разных времён и народов.
На протяжении всей истории человечества находились люди, которые пытались отомстить своим обидчиками или просто неугодным весьма необычным по современным меркам способом - они возносили проклятия к небу или прибегали к определённым ритуалам в надежде, что боги или духи услышат их и покарают обидчика. В нашем обзоре 10-ка самых известных способов проклятий, которыми пользовались в истории.
1. Римские таблички проклятий
Римские таблички проклятий.
В Римской Британии было сравнительно легко заложить проклятие на кого-то. Для этого было необходима свинцовая табличка (иногда также использовались деревянные или каменные таблички), на которой писали текст проклятия.
Создать такую табличку было очень легко - на ней достаточно было написать имя конкретного человека или "того, кто совершил злодеяние" (к примеру, покаран должен быть вор, который обокрал такого-то человека тогда-то). Также нужно было расписать подробности того, что должно произойти с преступником. После этого табличку прикрепляли на стене храма, где ее якобы могли прочитать боги, которые затем наказывали виновного.
2. Кость указующая
У австралийцев существовал совершенно другой метод привлечения духовной кары на неприятеля - "указывающая кость". Это была заточенная берцовая кость с человеческими волосами, прикрепленным к ее концу. На другом конце волосяного пучка прикреплялся цилиндр, также вырезанный из костей голени. После этого "смертельная кость" была готова к использованию. Ею указывали в направлении жертвы.
Что любопытно, проклятие не настигало жертву до тех пор, пока ей не сообщали о нем. Причем жертва должна была поверить в это.
3. Сглаз
Сглаз.
Наверняка все когда-либо замечали незнакомца, который смотрит "искоса", несмотря на то, что ему ничего плохого не делали. В былые времена сразу же возникло бы предположение, что этот человек пытается сглазить. Сглаз был довольно странной процедурой. Достаточно было просто посмотреть на кого-то "неправильно", даже если при этом не было желания проклясть. После сглаза жертвы начинали болеть, а также их постоянно преследовали неудачи.
4. Уши но коку маири
Уши но коку маири.
Название этого проклятия переводится с японского как "Визит в храм визит в час Быка" (часом Быка называется период времени между 1:00 и 3:00). Чтобы проклясть человека, делали чучело из соломы (так называемое waraningo) и прикрепляли к нему локон волос жертвы (либо обмазывали куклу его кровью).
Затем, во время часа Быка это чучело тайком проносили в ближайший синтоистский храм, где прибивали его к священному дереву духов shinboku. Все это нужно было проделывать в обстановке полной секретности.
5. Нидстанг
Нидстанг.
Нидстанг - проклятие викингов, во время которого использовался череп лошади на шесте. Шест, покрытый оскорблениями и рунами, втыкался в землю так, чтобы череп смотрел в направлении жилища жертвы. Затем призывалась богиня смерти Хель.
Если провести подобный ритуал буквально рядом с жилищем, то духи земли, охраняющие дом, приходили в ярость и делали жизнь жертвы невыносимой.
6. Книга проклятий
Книга проклятий.
В средневековые времена, когда не существовало печатных станков, книги были большой редкостью и высоко ценились. Воры уносили с собой книги ничуть не реже, чем деньги и драгоценности. Чтобы защитить книги от кражи, на них налагали проклятия. Такое проклятие, как правило, создавалось писцом, который копировал книгу.
Приведем пример проклятия из книги, которая хранится в одном из монастырей Барселоны: "Если кто украдет эту книгу и не вернет ее на место, то пусть она превратится в змею в его руке, которая растерзает вора. Пусть он будет поражен параличом, и все его члены отсохнут. Пусть он страдает от боли, а книжные черви будут глодать его внутренности".
7. Католическая анафема
Католическая анафема.
Обычно проклятия люди ассоциируют с темной магией и вуду. Оказывается, что проклятия существуют и у католической церкви. Современный вариант анафемы представляет из себя отлучение от веры, однако в истории встречались гораздо более страшные анафемы. Церковь проклинала безбожников, дабы те всю жизнь испытывали мучения и никогда более не могли познать радости.
8. Граффити
Граффити.
Собор наверняка является последним местом, где ожидаешь встретить проклятие. В ходе исследования средневековых граффити Норфолка обнаружились довольно необычные надписи. На стенах церквей в средневековые времена зачастую писали молитвы и просьбы к Богу. Однако на стене Норвичского собора исследователи, изучающие граффити, обнаружили проклятия, направленные на определенных личностей.
9. Нкиси Нконди
Нкиси Нконди.
Пока во всем мире люди пытаются ввести строгие законы и лучше обучать полицейских, чтобы поддерживать порядок, в одной цивилизации до сих пор полагаются на силу духов. В Конго священники вуду, которых называют нганга, делают небольшие человекообразные сосуды "нкиси". Эти сосуды используются при исцелении людей.
Звучит все достаточно безобидно, но у нкиси есть более зловещий родственник — нкиси нконди. Нконди означает "ночной охотник", и подобные сосуды используются для того, чтобы накладывать проклятия на людей. Если в общине кто-то сильно заболевает, то в первую очередь думают, что данного человека прокляли. Чтобы отомстить ведьме, жертва идет к нганга и просит наложить ответное проклятие.
10. Египетские проклятия
Египетские проклятия.
При слове "проклятие" часто сразу вспоминаются проклятия египетских гробниц. Египтяне пытались наложить проклятия на гробницы, поскольку считалось, что тело умершего человека было очень важным для сохранения его души. Якобы при разложении тела душа также рисковала умереть. Проклятия по сути были средством защиты душ и предназначались для того, чтобы никто не потревожил тело усопшего.
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