Чем знаменит «Замок из песка»: Неприступная крепость, которая кажется игрушкой

Когда смотришь на фото, создается впечатление, что это замок из песка. Однако на самом деле это реальное здание и оно кирпичное. Более того, это сооружение в свое время считалось одним из самых мощных замков в Испании. Теперь же оно входит в топ самых красивых замков мира. Кастильо де Кока (замок Кока) уникален как своей оригинальной архитектурой, так и богатой историей.
Расположенный недалеко от Сеговии замок был возведен в XV столетии по инициативе владельца этих земель, архиепископа Севильи Алонсо, в качестве его резиденции. Это было оборонительное сооружение, защищавшее город Кока от завоевателей.
Кажется, что этот замок сделан из песка. /Фото:descubrecoca.com
Если смотреть сверху, здание имеет прямоугольную форму, плюс оно окружено рвом. Замок возведен из белого кирпича, кладка весьма искусная и образует орнаменты благодаря тому, что кирпичи выложены под разным углом.
У замка прямоугольная форма.
В архитектуре прослеживаются черты арабского зодчества, вообще же этот стиль называется мудехар. Несколько столетий назад он широко использовался как мусульманами, так и христианами и был довольно распространен в Испании. Мудехар – это симбиоз готики, мавританского стиля и архитектуры Ренессанса.
Мудрёная кирпичная кладка и смешение стилей. /Фото:think-head.livejournal.com
Полукруглые бастионы-башенки с полуколоннами и многочисленные бойницы на стенах так же придают замку Кастильо де Кока игрушечный, «песочный» вид.
Замок усеян башнями и бойницами. /Фото:think-head.livejournal.com
Проектом занимались лучшие архитекторы, а строили здание два десятка лет. В 1504 году замок Кока перешел во владение капитана Антонио Фонсеки, который еще сильнее его укрепил.
Есть исторические данные, что в XVII cтолетии здесь находился в заточении герцог Гаспар Алонсо
Перес де Гусман, запертый в замке после неудавшейся попытки провозгласить себя королем Испании и взойти на трон.
Как и вол многих подобных замках, в Кастильо де Кока иногда содержали узников. /Фото:think-head.livejournal.com
Интересно, что согласно утвержденному в 1503 году указу королевы Изабеллы Кастильской город Кока вместе с замком мог передаваться по наследству только по мужской линии, женщины же владеть им не могли.
Castillo de Coca, 1865 год./ Parcerisa
То, что при всей красоте и изяществе, придающем постройке внешнюю хрупкость, этот замок был очень крепким и одним из самых мощных оборонительных сооружений в этих краях, просто удивительно. Но это действительно так. Бойницы для лучников, амбразуры для артиллерии глубочайший ров и множество потайных ходов делали его практически неприступным.
В 1808 году замок все-таки был завоеван: находившийся в нем немногочисленной гарнизон (всего четверть сотни человек) был вынужден отдать его многочисленной армии Наполеона. Жителям пришлось бежать. Французы жили в замке четыре года и при этом относились к этому архитектурному шедевру весьма пренебрежительно, подвергая его частичному разрушению. Состояние Кастильо де Кока после «нашествия» чужаков оказалось настолько плачевным, что позднее потребовалось более двухсот лет на то, чтобы придать ему прежний вид. С прошлого века династия Альба передала здание государству на том условии, что оно будет полностью отреставрировано.
Замок не утратил былой красоты. Кроме того, он был отреставрирован.
В замке интересны не только кирпичные орнаменты, но и керамика, выполненная в духе Ренессанса. А расположенный внутри одной из башен Зал рыб поражает множеством изображений этих водных обитателей. Также внутри замка сейчас расположены экспозиции (средневековое оружие, археологические находки и так далее).
Внутри много интересных помещений. /Фото:think-head.livejournal.com
Помимо этого, есть зал Кувшинов, в котором отмечается великолепная акустика, и (как и в любом замке) подземелье, предназначенное для содержания узников.
С конца 1950-х годов тут размещается школа лесничества. Оно открыто и для экскурсантов.
Замок в Испании можно посетить туристам.
Текст: Анна Белова
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