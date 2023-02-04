Чем знаменит «Замок из песка»: Неприступная крепость, которая кажется игрушкой

Кажется, что этот замок сделан из песка. /Фото:descubrecoca.com

У замка прямоугольная форма.

Мудрёная кирпичная кладка и смешение стилей. /Фото:think-head.livejournal.com

Замок усеян башнями и бойницами. /Фото:think-head.livejournal.com

Как и вол многих подобных замках, в Кастильо де Кока иногда содержали узников. /Фото:think-head.livejournal.com

Castillo de Coca, 1865 год./ Parcerisa

Замок не утратил былой красоты. Кроме того, он был отреставрирован.

Внутри много интересных помещений. /Фото:think-head.livejournal.com

Замок в Испании можно посетить туристам.