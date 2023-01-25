Самые известные мультфильмы в мире

Среди всех мультфильмов мира особое положение занимают фильмы, снятые киностудией Уолта Диснея. Добрыми, красивыми и любимыми для многих являются советские и современные российские мультики.
Популярные мультфильмы Диснея
Большая часть всех качественных мультфильмов уже многие годы выпускается компанией Дисней. Ее полное название – Уолт Дисней Компани. Гигант мульт-индустрии был создан братьями Диснеями в 1923-ем году. Изначально это была небольшая анимационная студия, сегодня же компания добилась умопомрачительных высот. Слово «Дисней» подразумевает высокое качество.
Впервые такой популярный мультипликационный герой, как Микки Маус появился именно в фильмах Диснея, только звали его Мортимер. Именно с этим мышонком киностудия Уолта Диснея стала любима детьми.
Мультфильм «Белоснежка и семь гномов», вышедший в 1937-ом году буквально покорил всю Америку. Вскоре появились замечательные фильмы о таких героях, как Дамбо, Пиноккио, Бемби.
В 1950-ом году по последним достижениям техники и мультиндустрии компания сняла мультфильм о Золушке. На Берлинском кинофестивале он был назван лучшим с технической точки зрения и отмечен премией «Золотой медведь». К числу лучших мультиков относят фильмы о Питере Пене, о Леди и Бродяге, о Спящей Красавице.
Первый мультфильм в истории кинопремии «Оскар», который был номинирован на получение этой премии, оказался мультфильмом, снятым на Диснеевской киностудии. Речь о «Красавице и Чудовище».
Среди лучших мультипликационных фильмов киностудии – «Король Лев», «Мулан», «Храбрая сердцем», «Лило и Стич», «Алладин» и др. Мир Диснея – эти мир сказки, волшебства и добра. Компания Дисней дает возможность окунуться в мир магии, веселых историй и приключений.
Лучшие советские мультики
И взрослые и дети нашей страны любят советские мультики. Для взрослых – это теплое воспоминание их детства. Современные дети тоже с удовольствием смотрят эти мультики и любят их добрых героев.
Назвать все лучшие советские мультфильмы невозможно, так как их слишком много. Можно перечислить лишь некоторые наиболее популярные. Все помнят мультсериал «Осторожно, обезьянки», рассказывающий веселые истории о пяти детенышах обезьяны. Не нуждается в рекламе многосерийный мультик «Приключения кота Леопольда». Были и небылицы правдоподобно рассказывает Барон Мюнхаузен – герой мультфильма «Приключения Мюнхаузена». Для многих взрослых и сегодняшних детей любимым мультипликационным героем является Карлсон. О нем сняты такие фильмы, как «Карлсон вернулся» и «Малыш и Карлсон».
Добрая история рассказана в мультфильмах «Умка» и «Умка ищет друга», где главный герой – белый медвежонок. Нельзя не назвать среди лучших советский мультсериал «Ну, погоди!» Веселые истории о волке и зайце полюбились миллионам зрителей всех возрастов. Мультфильм о Вини-Пухе и его друзьях, а так же о Чебурашке и крокодиле Гене знал в двадцатом веке каждый ребенок на территории СССР. Эти герои – одни из любимых и для современных малышей.
Забавным и смешным кажется маленький гномик Вася, живущий в лесу и помогающий героям разных сказок, спасая их от волка. Название мультфильма – «Самый маленький гном». Еще один советский мультипликационный сериал, признанный одним из лучших, это сериал о капитане Врунгеле и его помощнике Ломе.
Учит добру мультфильм «Каникулы Бонифация» и «Топтыжка», «Зимняя сказка» и «Кто сказал мяу?», «Земляничный дождик» и «Заяц Коська и Родничок» и др.
Популярные современные российские мультфильмы
Российские современные мультфильмы, снятые за последние двадцать лет, рассчитаны по большей части на широкую публику. Их с удовольствием смотрят взрослые вместе со своими детьми. Надо отметить, что современные мультипликационные фильмы отличаются великолепной графикой и интересными сюжетами.
Более всего запомнились мультики «Иван Царевич и Серый Волк», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Белка и Стрелка», «Князь Владимир», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и др. Особенно смешной и интересный мультфильм «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
Для зрителей младшего возраста были созданы сериалы про Лунтика, про круглых героев Смешариков, а так же сериал «Маша и Медведь», полюбившийся практически всем детям без исключения.
Самый популярный мультик в мире
Самым популярным мультипликационным фильмом в мире признан мультфильм «Шрек». Главный герой с первого взгляда может показаться страшным, однако во время просмотра становится понятно, что зеленый великан – настоящий добряк. Приключения Шрека и его друзей так захватывают, что хочется посмотреть продолжение истории о них.
Согласно многочисленным опросам зрителей, а так же при сравнении разного рода ТОПов, можно уверенно сказать, что именно мультфильм о Шреке достоин занять первую позицию среди самых популярных мультипликационных фильмов.
Этот фильм завоевал немало наград, собрал рекордные сборы, но самое главное – стал любимым для многих.
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