Рейтинг самой опасной еды мира

Следующий список включает в себя самую опасную еду мира. Однако, правильные советы по её приготовлению помогут избежать трагедии и превратят еду из потенциального убийцы в деликатесы, которые поразят вас своим необычным вкусом.



1. Рыба фугу (Япония)

2. Африканская роющая лягушка или же лягушка-бык (Намибия)

3. Аки (Ямайка)

4. Саннакчи (Корея)

5. Кровавые моллюски (Китай)

6. Хаукарль (Исландия)

7. Касу Марцу (Италия)

8. Медуза Номура (Япония)

9. Пангиум съедобный (Юго-Восточная Азия)

10. Фесикх (Египет)

11. Кассава или маниок съедобный (Южная Америка)

12. Обезьяньи мозги (Азия)

13. Абсент (Европа)

14. Бузина (по всем миру)

15. Сырые орешки кешью

16. Листья ревеня (по всему миру)

17. Карамбола (по всему миру)