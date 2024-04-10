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Уникальная идея выращивания зелени

Взгляните, что можно построить из бутылок, сетки и чёрной плёнки! Это целая башня зелени с удобной системой полива. Совершенно не занимает место в огороде!
Уникальная идея из простых материалов, которые доступны каждому огороднику. Посмотрите, как выращивать много зелени вертикально!



Материалы:

пластиковая бутыль 19 л; металлическая сетка;

хомуты;

1,5 л пластиковая бутылка;

х/б ткань;

ПВХ труба (D = 28 мм);

чёрная непрозрачная плёнка;

рассада зелени.

Основа — башня



У пластиковой бутыли 19 л отрежьте нижнюю часть (дно). Верхняя в этом проекте не понадобится. По диаметру отрежьте достаточное количество металлической сетки. Скрутите и прикрепите к бутыли на хомуты (отверстия проделайте паяльником).



Возьмите 1,5 л пластиковую бутылку. Сверху, около горлышка, проделайте несколько отверстий, куда вставьте полосы, нарезанные из х/б ткани. Внутрь вставьте ПВХ трубу подходящего диаметра (горлышко бутылки — 28 мм). Проделайте несколько отверстий на трубе.



Сверху на трубу наденьте верхнюю часть с горлышком от второй пластиковой бутылки. Установите конструкцию внутрь бутыли с сеткой.



Наконец, выстелите сетку внутри чёрной непрозрачной плёнкой. Можно также подобрать подходящего размера мусорный пакет, у которого обрезано дно.


Посадка зелени



Заполните конструкцию питательным, рыхлым грунтом. Высадите рассаду зелени сверху. В плёнке/пакете сделайте отверстия в ячейках, также высадите зелень. Полейте вертикальную башню-грядку через систему из бутылок и трубы.



Через некоторое время можно собирать урожай! Это так просто и увлекательно. А главное — в огороде совершенно не занимается место!



Получается очень красивая зелёная башня, которая будет давать много урожая. Выращивайте зелень вертикально!
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Зеленьвыращивание

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