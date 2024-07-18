Вещи, которые превращают уборку в настоящий ад

Уборка в квартире может быть простой, быстрой и приносить удовольствие, но для этого необходимо избавиться от ряда вещей, которые накапливают много пыли и доставляют больше всего хлопот. Novate.ru рассказывает о них более подробно, чтобы вы знали, какие предметы в вашем доме вредят вам исподтишка.







1. Жалюзи

2. Светлая мебель

3. Скрытый слив под плиткой

4. Глянцевый или стеклянный кухонный фартук

5. Светлые ковры с длинным ворсом

6. Черная ванная комната

7. Деревянный стол с грубой текстурой

8. Стеклянные люстры на высоких потолках

9. Пол из белой плитки

Жалюзи сложно вытирать от пыли.И первые в нашем списке жутко непрактичные жалюзи. До сих пор непонятно, почему многие люди выбирают их для оформления своих окон: выглядят они сомнительно, сильно удешевляют пространство, а когда доходит дело до мытья, оказывается, что проще убраться во всей квартире, чем привести в порядок жалюзи. На них очень сильно липнет пыль, а протирать несколько раз в неделю каждую рейку вряд ли кому-то захочется, особенно, если жалюзи висят в каждой комнате.По этой причине рекомендуем отдать предпочтение рулонным шторам или обычным тканевым гардинам – с ними не будет таких проблем. Первые достаточно будет аккуратно протереть влажной губкой, а вторые – постирать в стиральной машине на деликатном режиме. Если же вам нужно днем полное затемнение комнаты, выбирайте изделия блэкаут.Светлый диван и стулья сложные в уходеКрасиво, стильно, роскошно, благородно…Но лишь в том случае, если к вам регулярно приходит домработница или вы периодически обращаетесь в клининговую службу. Поддерживать порядок своими руками в квартире со светлой мебелью и декором очень сложно, плюс это отнимает все свободное время. Еще хуже обстоят дела, если в доме есть маленькие дети, которые так и норовят что-то порисовать, дотронуться до дивана жирными руками или залезть на светлый ковер сразу после игр на улице, минуя ванну.От частых чисток мебель быстро придет в негодность, даже если вы будете использовать профессиональную бытовую химию. А еще нередки случаи, когда светлые шкафы или кухонные фасады желтеют от чрезмерного воздействия солнечного света или неправильного подбора чистящих средств.Вместо скрытого слива лучше установить обычную решеткуВ погоне за красотой и минималистичными решениями, мы часто забываем о практичности и функциональности. Взять, к примеру, скрытый слив под плиткой в ванной комнате. Вы будете радоваться ему ровно до того момента, как придет время уборки (а чистить его нужно часто). Особенно сложно будет обладательницам длинных волос, ведь «круглогодичную линьку» еще никто не отменял. А если махнуть на слив рукой и чистить его пару раз в месяц, в ванной появится неприятный запах, который будет портить всю атмосферу в комнате.На таких фартуках заметны все пятнаОбычно для оформления маленьких кухонь дизайнеры рекомендуют выбирать глянцевые или зеркальные фартуки, так как они отражают свет и, тем самым, визуально увеличивают пространство. Да, план отличный, но есть в бочке меда и ложка дегтя. На таких поверхностях заметны абсолютно все загрязнения, особенно если вы отдали предпочтение светлому материалу. Жирные пятна, капли масла, потеки воды, отпечатки пальцев…Вы готовы с этим мириться?Отдавайте предпочтение матовым фартукам, желательно с рисунком – на них практически незаметны загрязнения. Еще один хороший вариант – крупноформатная плитка, так как во время уборки вам не придется чистить огромное количество швов.На заметку: С темным гарнитуром на кухне примерно та же ситуация – на них заметна каждая капелька, каждый отпечаток, каждая царапинка. И если вечером эти нюансы еще можно игнорировать, то при дневном свете они предстают во всей красе. Натирать такие фасады устанет даже самая трудолюбивая хозяйка-перфекционистка, для которой важно, чтобы каждый уголок ее дома сверкал.Выбирайте ковры с коротким ворсомПеред светлыми коврами очень сложно устоять, настолько роскошно и дорого они выглядят. Однако, прежде чем заплатить за него кругленькую сумму в магазине, хорошо подумайте, готовы ли вы постоянно его убирать. Светлые ковры отличаются повышенной маркостью, а если вы не сразу заметили пятно от еды или напитка, то последующая чистка превратится в настоящее мучение.Также из-за длинного ворса их сложно пылесосить, соответственно, большинство пыли, шерсти и прочих загрязнений останутся внутри. Еще один минус состоит в том, что со временем ворсинки слипаются, из-за чего ковер теряет опрятный внешний вид. А если вы вдруг потеряете в ковре что-то мелкое, то с этой вещью можно будет попрощаться навсегда (только если однажды она внезапно не воткнется кому-то в ногу).На черной плитке и сантехнике видны все разводы от водыЧерный цвет для сантехники, в целом, решение не очень удачное. А если она еще и комбинируется с темной плиткой и прочими деталями интерьера, выполненными в подобных оттенках, то в ванную в целом можно не заходить.На темных поверхностях видны малейшие разводы от воды, а с учетом того, какая она жесткая в нашей стране, вы устанете бегать с тряпкой от крана к плите, затем к раковине, и опять по кругу. Плюс свою роль могут сыграть светловолосые члены семьи и домашние питомцы с белой шерстью – волоски на полу будут заметны уже через несколько минут после окончания уборки.Деревянный стол в стиле лофт.Так как в последние несколько лет интерьеры стремятся ко всему натуральному, нет ничего удивительного в том, что большинство людей мечтают наполнить свою квартиру вещами из природных материалов. Они смотрятся красиво, благородно, придают обстановке особый уют. Но здесь нужно быть максимально осторожными – необработанная и плохо отшлифованная поверхность отличается повышенной маркостью.Вряд ли вы сможете полностью ее очистить, а с учетом того, что дерево отрицательно реагирует на большую часть бытовой химии, процесс будет очень долгим и сложным. Плюс с трещинки постоянно будут попадать крошки, грязь, которые попросту невозможно достать. Как вариант – застелить стол прозрачной силиконовой скатертью, но тогда эффект натуральности и близости к природе будет утерян.Выбирайте минималистичные люстрыЕсли у вас в квартире высокие потолки, не «отяжеленные» натяжными конструкциями, откажитесь от идеи вешать стеклянную люстру. Чтобы до нее дотянуться и протереть пыль, придется ставить стремянку – простым пипидастром или шваброй с намотанной тряпкой обойтись не получится. Еще хуже, если люстра, по типу советских изделий, состоит из множества прозрачных элементов. На них очень хорошо видна пыль, которая копится с невероятной скоростью. Лучше отдавать предпочтение светлым минималистичным светильникам без декоративных элементов, так как они будут максимально простыми в уборке.Если хотите белый кафель выбирайте плитку под мраморЗдесь есть свои нюансы. Если вы выбрали плитку «больнично-белого» цвет без единого узора, будьте готовы к тому, что вы действительно будете мыть ее по несколько раз в день. Крошки, волоски, комки грязи, пылинки – на плитке будет видно все. Сложность в уборке добавляет фактура, например, имитирующая дерево. А если в погоне за эффектом свежести и чистоты вы еще и выбрали белую затирку, то дополнительно придется и швы регулярно намывать, чтобы они не стали серыми.В то же время, белая плитка с легкими мраморными разводами является, пожалуй, самой практичной из всех существующих вариантов. Она умело скрывает всю грязь, ее легко убирать (при условии, что отсутствует рельефность).