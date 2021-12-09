Какая связь между эмоциями и физическим состоянием нашего организма

Физическая боль напрямую связана с нашим эмоциональным состоянием. Медицина на Западе, как правило, не видит связи между эмоциями, душевным состоянием и телом. Тем не менее, если вы начнете обращать больше внимания на сигналы, подаваемые вашим телом, и на себе испытаете связь между физическим и эмоциональным состояниями, у вас будет возможность понять, обнаружить и вылечить ваши боли без труда.
Здесь мы расскажем вам о 9 видах боли, которые связаны с различными эмоциональными состояниями каждого человека. Вот те признаки, которые указывают на то, что вы испытываете какие-то эмоциональные трудности или же находитесь в состоянии стресса:
Головная боль
Головные боли могут быть вызваны стрессами, подстерегающими нас на каждом шагу. Находите время для отдыха, чтобы хоть немного расслабиться и уменьшить стресс.
Боль в шее
Если вы чувствуете боль в шее, то, возможно, вы никак не можете простить других или себя. Боль уйдет, если вы чаще будете думать о том, что вам нравится в людях.
Боль в плечах
Боль в плече может быть связана с тяжелой эмоциональной нагрузкой. Вот откуда берется выражение «нести на плечах непосильную ношу». Вам стоит научиться предугадывать возможные проблемы и разработать способы их решения, к тому же, «тяжелое бремя» с вами могут разделить близкие вам люди, которые всегда готовы прийти на помощь.
Боль в верхней части спины
Такая боль означает, что у вас нет достаточной эмоциональной поддержки. Вы можете чувствовать себя нелюбимым и нежеланным. Если вы одиноки, то это может означать, что пришло время сходить на свидание.
Боль в нижней части спины
Она может означать, что вы слишком беспокоитесь о деньгах. Что ж, возможно пришло время поднять вопрос о долгожданном повышении или же рассмотреть другие шансы улучшения финансового положения.
Боль в локтях
Это говорит о том, что вы сопротивляетесь переменам в вашей жизни. Если руки ваши с трудом сгибаются, то, возможно, и жизнь ваша совсем «закостенела». Идите на компромиссы и старайтесь «расшевелить болото» время от времени.
Боль в руках
Может означать, что вы, возможно, относитесь к другим не так, как вам следовало бы. Почему бы вам не подружиться с кем-нибудь, или пообедать с коллегой, или же найти себе пару?
Боль в тазобедренном суставе
Такая боль означает, что вы слишком боитесь двигаться. Вы всячески сопротивляетесь движению вперед и переменам. Вы, должно быть, слишком осторожны при принятии решений.
Боль в коленях
Боль в колене может быть признаком того, что ваше эго слишком велико, и что вы слишком высокого мнения о себе. Будьте скромнее. Займитесь волонтерской деятельностью. Помните, что вы смертны.
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