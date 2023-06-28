Китайская земля, где до сих пор правят женщины

Вблизи тибетской границы на берегах озера Лугуху в Гималаях проживает малочисленная народность мосо. Культура и уклад жизни мосо самобытны и уникальны тем, что их практически не затронули современные тенденции, хотя, как отмечают старожилы местности, всё идет именно к этому. А главная отличительная особенность племени заключается в том, что главенствующее место в обществе занимает женщина. Именно женщина решает важные экономические и семейные вопросы, по женской линии переходит наследство, женщина может иметь несколько «приходящих» мужей, которых она выбирает по любви, без принуждения.



Корреспондентка издания Broadly Милен Ларсон во время съемок документального фильма «Последний матриархат Китая» прожила неделю на озере Лугуху в семье женщин мосо, узнала об их уникальной культуре и реалиях матриархального образа жизни.











23-летняя женщина по имени Ламу стоит около двери в свою спальню, которую мосо называют «Цветочной комнатой». В их культуре только женщины детородного возраста имеют свою собственную комнату, тогда как их возлюбленные приходят к ним лишь по ночам, а уходят на рассвете.



Озеро Лугуху находится у подножья Гималаев. Численность народности около 40 тысяч человек. Благодаря изолированной местности племя смогло сохранить уникальный уклад жизни и традиции, которые соблюдаются уже на протяжении многих веков.



У мосо нет общепринятого понятия семьи и отцовства. Часто ни мать, ни сам ребенок не знают, кто является его отцом. Вместо традиционного брака — гостевой брак, где партнер может жить либо у себя дома, либо со своей возлюбленной.







Бабушка и мама семьи, в которой жила корреспондентка. Несколько поколений живут в одном доме вместе с братьями. Все женщины помогают в воспитании детей, они же являются кормильцами семьи. Мужчины обычно ездят продавать то, что вырастили на полях женщины, или занимаются строительными работами по дому.



Мужчина в гостевом браке посещает свою возлюбленную только по ночам, а утром возвращается в семью своей сестры или матери. Интересно, что обычно именно братья главы семьи заботятся о детях.







Бабушка Ламу в комнате, которая служит и гостиной, и кухней, и храмом. Комната обычно заполнена емкостями с чаем, рисовым вином, яблоками, семечками подсолнуха и орехами. Бабушки являются самыми уважаемыми и почитаемыми членами общества.



По сути мосо моногамны, однако традиции гостевого брака подразумевают, что партнерство можно в любой момент разорвать, а женщины, как и мужчины, могут иметь несколько возлюбленных за всю жизнь.







Бабушка семьи Ламу поджигает благовония. Даже религия, занимающая значительное место в жизни, у мосо уникальная — она является смесью их собственной веры «даба» и тибетского буддизма.







Часто стены домов украшают портреты Будды и Мао Цзэдуна. Китайского политического деятеля здесь чтут и уважают, так как благодаря ему значительно улучшился уровень жизни — в этот отдаленный уголок китайской земли было проведено электричество и проложены железные дороги.







На традиционных танцах мосо можно услышать флейты, барабаны и фольклорные песни.







Женщина племени мосо наряжает корреспондентку Милен Ларсон в традиционный костюм.







Бабушка со своими внуками.







Традиционная семья мосо — три поколения женщин живут вместе в одном доме. По одежде можно уже заметить понемногу проникающий в жизнь мосо современный мир — только бабушка семейства одета в традиционный костюм. Именно эти женщины в национальных одеждах прожили невероятно трудную жизнь на берегах озера Лугуху, никогда не покидая его пределов. Сейчас же молодое поколение разрывается между почитанием традиций и открывшимися возможностями учебы в школах и университетах.







На фотографии 33-летняя Лусу. Она до сих пор живет согласно традициям своего племени, но зарабатывает уже на туризме, так как не умеет ни читать, ни писать. 80% молодежи покидают свои семьи, чтобы получить образование в больших городах, где часто и остаются, выйдя замуж. Мосо говорят на диалекте «на», а вот письменности у народа нет.







Одежда и одеяла, сделанные вручную этой женщиной, продаются по всему миру. Ранее рукоделие играло важную роль в культуре мосо, теперь же эти традиции под угрозой исчезновения.







Деревни мосо окружены полями кукурузы, подсолнухов и картофеля. Каждый дом полностью обеспечивает себя едой, которую выращивает семья. К сожалению, регион, где живут мосо, подвергается значительным изменениям — неподалеку строят шоссе и аэропорт, и всё больше туристов прибывают посмотреть на окрестности и уникальный образ жизни племени.







Деревни мосо на берегах озера Лугуху.



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