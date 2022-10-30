Как Дисней убедил мир, что лемминги самоуничтожились, и другие киношные мифы

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Конечно, черпать информацию из кинофильмов и мультиков — это не очень разумно. Тем не менее должны же, кинематографисты хоть чуть-чуть придерживаться истины. Особенно, когда речь идёт о документальной ленте. К сожалению, это далеко не всегда так. В кино полно мифов и заблуждений. Одной из самых странных выдумок является то, что лемминги часто совершают массовые самоубийства



Белая пустыня Диснея



К 1950-м годам студия Уолта Диснея выпустила множество успешных анимационных фильмов. У компании, которая стала эталоном качества в сфере мультфильмов, более всего



Афиша «Белой пустыни», 1958 год.





Среди этих проектов особняком стоит серия короткометражных и полнометражных документальных фильмов о природе под названием Disney's True-Life Adventures. «Белая пустыня» Снимали его в Канаде целых три года. Там было рассказано о дикой природе Арктики.



Уолт Дисней за работой.



Лемминги и «марш смерти»

В «Белой пустыне» было показано как стая леммингов бросается со скалы в море. Закадровый текст говорил о том, что история о бросающихся со скалы леммингах — самая любопытная сказка Арктики. Люди говорят, что эти маленькие грызуны совершают массовое самоубийство. Человеческие познания о природе весьма ограничены, а в истории есть и доля правды, и солидная доля лжи. По иронии судьбы, именно с этой документальной ленты миф о «марше смерти» леммингов стал восприниматься как непреложная истина. Хоть диктор и говорил, что эти крошечные животные бросаются в море совсем не потому что хотят умереть. Просто они считают, что это обычное озеро у которого берег совсем не так далеко.



Лемминг.





Сцена в фильме невероятно зацепила аудиторию. Зрители и критики описывали это как нечто одновременно жуткое и невероятно гипнотическое. Один за другим маленькие зверьки летят в морскую бездну со скалы как сотни крошечных парашютистов...





Полностью сфабрикованная сцена

Когда знаешь о том, что эта сцена полностью сфабрикована — смотреть фильм ещё тяжелее. Съёмки велись совсем не в Арктике у вод Северного Ледовитого океана, а в







Правильный монтаж создал у зрителей нужное впечатление и породил веру в массовые самоубийства леммингов.



Откуда взялась эта идея?

Конечно, сцена снята с обманом. Но такое в кино бывает. Не удалось заснять всё в естественных условиях и



Откуда мультипликатор почерпнул эту идею?



Американский биолог, который занимается исследованием дикой природы Аляски по имени Томас Макдоноу, великий мультипликатор просто мог перепутать расселение с миграцией. Дело в том, что лемминги, как и любые



Дисней мог перепутать понятия миграции и расселения.





Возможно, отсюда и возникла идея о массовом самоубийстве. Лемминги просто бегут в поисках пищи. Для



В других мультфильмах идею поддерживали.





источник



Конечно, черпать информацию из кинофильмов и мультиков — это не очень разумно. Тем не менее должны же, кинематографисты хоть чуть-чуть придерживаться истины. Особенно, когда речь идёт о документальной ленте. К сожалению, это далеко не всегда так. В кино полно мифов и заблуждений. Одной из самых странных выдумок является то, что лемминги часто совершают массовые самоубийства . Что ещё более странно, так это то, что именно Дисней создал и продвигал этот миф, полностью сфабриковав сцену в документальной картине о природе. И многие до сих пор верят. Об этом и не только - далее в обзоре.К 1950-м годам студия Уолта Диснея выпустила множество успешных анимационных фильмов. У компании, которая стала эталоном качества в сфере мультфильмов, более всего знамениты такие ленты как «Белоснежка и семь гномов», «Пиноккио», «Бэмби» и «Золушка». Они стали классикой мирового уровня. Кроме подобных сказок у Диснея было ещё несколько любопытных и интересных проектов, над которыми они трудились.Среди этих проектов особняком стоит серия короткометражных и полнометражных документальных фильмов о природе под названием Disney's True-Life Adventures. «Белая пустыня» была частью этой серии. Вышел фильм в 1958 году. К этому моменту Дисней уже обладал двумя премиями Оскар за картины из этой серии. «Белая пустыня» тоже в будущем получит этот престижный приз, как лучший документальный фильм.Снимали его в Канаде целых три года. Там было рассказано о дикой природе Арктики.В «Белой пустыне» было показано как стая леммингов бросается со скалы в море. Закадровый текст говорил о том, что история о бросающихся со скалы леммингах — самая любопытная сказка Арктики. Люди говорят, что эти маленькие грызуны совершают массовое самоубийство. Человеческие познания о природе весьма ограничены, а в истории есть и доля правды, и солидная доля лжи. По иронии судьбы, именно с этой документальной ленты миф о «марше смерти» леммингов стал восприниматься как непреложная истина. Хоть диктор и говорил, что эти крошечные животные бросаются в море совсем не потому что хотят умереть. Просто они считают, что это обычное озеро у которого берег совсем не так далеко.Сцена в фильме невероятно зацепила аудиторию. Зрители и критики описывали это как нечто одновременно жуткое и невероятно гипнотическое. Один за другим маленькие зверьки летят в морскую бездну со скалы как сотни крошечных парашютистов...Когда знаешь о том, что эта сцена полностью сфабрикована — смотреть фильм ещё тяжелее. Съёмки велись совсем не в Арктике у вод Северного Ледовитого океана, а в Канаде . Лемминги там не живут. Студия платила детям-инуитам за то, что они ловили этих зверьков и привозили сюда, по 25 центов за каждого. Когда набралось достаточное количество, были сооружены специальные вращающиеся столы. На них насыпали снег и потом там раскручивали леммингов. Потом их вручную бросали со скалы. После монтажа же всё выглядело так, как будто животные по своей воле бегут и прыгают в пропасть, совершая массовое самоубийство.Конечно, сцена снята с обманом. Но такое в кино бывает. Не удалось заснять всё в естественных условиях и пришлось прибегнуть к фальсификации. Только вот правда в том, что лемминги никогда не совершают никаких массовых самоубийств. Более того, они не бросаются со скал в море, воображая, что это всего лишь маленький водоём. Так откуда же тогда Дисней взял эту странную идею?Американский биолог, который занимается исследованием дикой природы Аляски по имени Томас Макдоноу, великий мультипликатор просто мог перепутать расселение с миграцией. Дело в том, что лемминги, как и любые другие животные совершают в положенное время и то, и другое. Популяции этих зверьков колеблются. На них оказывают влияние и погодные условия, и хищники, и запасы пищи. В результате одного из этих факторов или их сочетания, они мигрируют в другие области или расселяются. Лемминги умеют плавать, но если водоём большой, то могут утонуть.Возможно, отсюда и возникла идея о массовом самоубийстве. Лемминги просто бегут в поисках пищи. Для них это естественно. Никаких «маршей смерти», просто голод. Только вот после «Белой пустыни» этот миф настолько укрепился в массовом сознании, что эта идея тиражируется и в других кинолентах, и в литературе. Даже в мультике «Пингвины Мадагаскара» пингвины совершают подобный марш на пути к проруби. В другом популярнейшем анимационном фильме «Зверополис», лемминги тоже показаны, как животные, склонные по зову стадного инстинкта совершать массовые самоубийства.

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