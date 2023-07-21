8 странных образцов космического вооружения, когда-либо придуманных человеком

К звёздам! К солнцу!
Даже во времена «холодной» войны военно-политическим деятелям супердержав удалось договориться о заключении международных соглашений о запрете размещения любых видов оружия массового уничтожения и ПРО в космическом пространстве и на небесных телах. Но при этом разработка космического оружия велась во все времена. Остаётся только надеяться, что у человечества хватит мудрости не применять такое оружие.
1. Космический пистолет
Космический пистолет - способ выжить на Земле.
Значительная часть современных космонавтов – военные летчики. Само собой среди них есть и различные технические специалисты, а также «просто» ученые. Однако когда выход на орбиту Земли только начинали осваивать, абсолютно все космонавты СССР и США были военными летчиками. Само собой им полагалось оружие.
Пистолет TP-82 был разработан в СССР специально для космонавтов.
На самом деле – это настоящий набор для выживания. Пистолет имел три ствола. Два верхних стреляли патронами 5.45 мм, а нижний был рассчитан под стрельбу боеприпасами 0.32 калибра для подачи светового сигнала. Пистолет должен был помочь выжить в дикой местности. В его набор также входило что-то вроде мачете-приклада.
2. Ithacus
Ithacus - 1 200 морских пехотинцев в полном обмундировании у порога.
Проект «Ithacus» является достаточно типичным в своем «безумии» и ярким в описании тенденций гонки вооружений представителем. Один из символов Холодной войны между США и СССР. Суть проекта заключалась в создании специальных «шаттлоносцев», с которых бы стартовали космические корабли, способные перебросить в любую точку планеты за считанные часы до 1 200 морских пехотинцев в полном обмундировании.
3. Р-23
Rikhter R-23 - пушка револьверного типа/калибр 23 миллиметра.
Известная по классификации НАТО, как «Rikhter R-23», а советском союзе просто как Р-23 пушка должна была устанавливаться на корму грузовых самолетов, штурмовиков и бомбардировщиков. Согласно замыслу Р-23, должна была иметь высокую точность, при высоком темпе стрельбы.
Огонь при этом должен был вестись боеприпасами револьверного типа с калибром 23 миллиметра. Пушка была экспериментальной. Имела низкую надежность, да и все остальные столь необходимые качества оставляли желать лучшего. На вооружение она так и не поступила.
4. Система частично-орбитального бомбометания
СССР удалось испытать СЧОБ.
Советский союз был прекрасен в своем умении «обмануть». Ярким подтверждением тому служит так называемая «Система частично-орбитального бомбометания». Согласно договору от 1967 года, США и СССР обязались не размещать атомное оружие на орбите земли. Однако СЧОБ формально обходила это правило из-за специфики доставки ракет. СССР даже удалось испытать эту систему.
Действовали СЧОБ до 1983 года, пока небыли сокращены в соответствии с новым договором. Система позволяла (бы) наносить ядерные удары по территории США с наименее предсказуемых направлений. Отреагировать на такие запуски центральному командованию США было бы крайне сложно.
5. Метеориты
RAND - попытка бомбить астероидами.
В годы холодной войны ребята из RAND, или Американского стратегического исследовательского центра решили, что Господь Бог был первым военным в мире, а потому лучшее оружие он уже изобрел. Как это не безумно звучит, что RAND пытались найти способ в случае необходимости бомбить «Империю зла» астероидами. И хотя это не утешение и не оправдание, но МБР прицеливаться все-таки проще.
6. Космическая линза
Космическая линза - не более, чем безумная фантазия.
Немецкие ученые и военные инженеры всегда любили большие пушки. Как насчет гигантской линзы на орбите Земли, при помощи которой можно выжигать целые города, как муравьев? Ох, наверное, стоит порадоваться за то, что идея эта появилась в 20-е годы XX столетия и так, и осталась не более, чем безумной фантазией.
7. Атомный ракетоплан
Научное извращение + болезненная фантазия = Атомный ракетоплан.
По числу научных извращений и изобретенных видов оружия, СССР и США в ходе холодной войны могут переплюнуть разве что нацисты в ходе Второй Мировой войны. В 40-е годы, в рамках атомной программы, Нацистская Германия пыталась создать первый в истории атомный ракетоплан.
Ожидалось, что при помощи этого «средства орбитальной доставки», Рейх высадит на территорию США несколько тысяч солдат в самом неожиданном для них месте. На худой конец Германия рассматривала возможность просто сбросить ракетоплан на Нью-Йорк, в конце концов он должен был работать на уране.
8. Стратегическая оборонная инициатива
Звездные войны и СОИ хороши для кинотеатра.
Стратегическая оборонная инициатива или «Strategic Defense Initiative», более известная как просто СОИ или «Звездные войны» была инициирована 23 марта 1983 года тогдашним президентом США Рональдом Рейганом. В рамках программы планировалась создать сверхнадёжную, буквально непроницаемую систему ПРО в США.
Для создания этой самой ПРО предлагались самые невероятные инициативы от лазерного оружия на околоземной орбите до зарядом с картечью, которая разгонялась бы при помощи ядерных взрывов в космосе! Именно благодаря всему этому программу и призвали «Звёздными войнами». В действительности же, СОИ было куда более многогранное мероприятие, чем просто создание фантастического ПРО.
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