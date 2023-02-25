11 фактов о Винни Пухе — самом известном медвежонке в мире В этом году стукнуло 130 лет со дня рождения автора произведений о похождениях забавного медвежонка — Алана Милна.
Мы предлагаем вам небольшой список любопытных подробностей из жизни Винни Пуха
. 1. Winnie-the-Pooh
Со временем имя медведя несколько трансформировалось. Когда вышла первая книга Милна
,
то ее главного персонажа звали Winnie-the-Pooh, но когда Дисней приобрел права на анимацию персонажей, дефис убрали, чтобы имя стало более коротким.
Алан Александр Милн и Кристофер Робин 2. Истории о Винни-Пухе — одна из самых продаваемых в мире книг Истории о Винни-Пухе — одна из наиболее продаваемых книг Истории о Винни Пухе пользуются огромной популярностью по всему миру. Книги о плюшевом мишке опубликованы на десятках языков, а латинский перевод в 1958 году стал первой книгой не на английском языке, которая попала в список наиболее продаваемых книг от New York Times. 3. Виннипег — канадская черная медведица из Лондонского зоопарка Виннипег «Винни Пух» может показаться несколько странным именем для медвежонка, но именно так действительно называлась игрушка сына Милна, Кристофера Робина. Названа же плюшевая игрушка была в честь Виннипег — канадской черной медведицы из Лондонского зоопарка, а также лебедя по кличке Пух, которого семья как-то встретила во время отдыха. Перед тем, как игрушка получила свое знаменитое имя, она изначально продавалась в магазинах Harrods под названием «Медведь Эдвард». Что же касается лебедя Пуха, он также фигурировал в одной из книг Милна. 4. Винни не Сандерс Вопреки многочисленным слухам, фамилия Винни не Сандерс. Это мнение стало очень распространено, потому что над дверью домика Пуха висит табличка с надписью «Сандерс». Однако, принято считать, что это фамилия предыдущего владельца дома, а Пуху просто всегда лениво было менять табличку. 5. Суслик появился только в 1977 году Большинство других персонажей также были названы в честь игрушек Кристофера Робина. По крайней мере, кроме совы, кролика и суслика. Сова и кролик были созданы Милном и иллюстратором Эрнестом Шепардом исключительно чтобы добавить немного больше разнообразия списку персонажей. Суслика же добавили только в 1977 году, когда компанией Disney был снят мультсериал «Новые приключения Винни Пуха». 6. Кенгуру — Крошка Ру Сейчас можно увидеть все настоящие плюшевые игрушки Кристофера Робина в публичной библиотеке Нью-Йорка. С одним исключением — Кристофер Робин потерял плюшевого кенгуру Крошку Ру в 1930-е годы, поэтому сейчас коллекция неполна. 360tv.ru 7. Загородный дом Милна Также в реальной жизни можно посетить большинство мест из историй. Дремучий Лес и большинство других знаковых мест, которые можно встретить в книгах Милна, имеют реальный прообраз — лес Эшдаун в южной Англии (Сассекс), где Милн купил загородный дом в 1925 году. 8. Украденное доброе имя и пустая слава Кристофер Робин вовсе не был в восторге от успеха рассказов своего отца. Видимо, его недовольство возникло еще в детстве, когда мальчика начали дразнить дети в школе. Когда Кристофер Робин подрос, он обвинил своего отца в том, что тот «добился успеха, взбираясь по моим детским плечам, что он украл у меня мое доброе имя и не оставил ничего, кроме пустой славы». 9. Русская версия мультфильма ближе всех к оригиналу Дисней при съемках мультфильмов на самом деле довольно сильно изменил как образ Винни-Пуха, так и сюжеты историй. Что интересно, наиболее близка к оригиналу русская версия мультипликационных фильмов о плюшевом медведе. Что же касается Диснея, компания зарабатывает на бренде Винни Пуха столько же, сколько и на Микки-Маусе, Дональде, Гуфи и Плуто — классических героях мультфильмов Диснея. 10. Пух и философы Образ плюшевого медведя был использован Бенджаменом Хоффом в книге «Дао Винни-Пуха», где писатель при помощи героев Милна популярно объясняет философию даосизма. Дж. Т. Уильямс использовал образ медведя в книге «Пух и философы» для сатиры на философию, в том числе на работы Декарта, Плутона и Ницше. Фредерик Крюз с помощью образа Винни в книгах «Тупик Винни Пуха» и «Постмодернистский Винни Пух» высмеивал постмодернизм. 11. Ежегодный чемпионат мира по «Пустякам» Винни-Пух оставил свой след в реальном мире. Есть улицы в Варшаве и Будапеште, названные в его честь. Также сейчас существует вид спорта, который был взят из книг — игра в Пустяки (Poohsticks), в которой игроки бросают палочки в реку с моста и ждут, чья палочка первой пересечет финишную прямую. По «Пустякам» даже проводится ежегодный чемпионат мира в Оксфордшире. Netdna-cdn.com источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
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